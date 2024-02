Pourquoi la voiture électrique aux 1 000 km d’autonomie n’aura peut-être plus 1 000 km d’autonomie

La Zeekr 001, connue pour son autonomie dépassant les 1 000 km sur le cycle CLTC, passe par la case restylage. Cette voiture électrique gagne une nouvelle batterie de plus petite capacité et plus accessible... mais perd en autonomie. Développons.

C’est en quelque sorte un chiffre magique : les 1 000 km d’autonomie. Un chiffre atteint par une petite minorité de voitures électriques, quasiment toutes chinoises ; on pense ici aux Nio ET5 et ET7, ainsi qu’à la Zeekr 001.

Et c’est de cette dernière dont nous allons parler. Zeekr, qui appartient au groupe Geely (comme Volvo, smart ou Lotus), vient d’apporter quelques retouches à sa grande berline/break de chasse, et a notamment touché aux batteries disponibles. Surprise : le fameux pack, permettant de dépasser les 1 000 km d’autonomie, n’apparaît plus…

Deux batteries si proches, mais si différentes

La Zeekr 001 dispose désormais de deux batteries différentes. Ce qui est étonnant, c’est que leurs capacités sont quasi identiques, avec 95 kWh et 100 kWh au choix. Deux batteries aux caractéristiques pourtant radicalement opposées, puisque leurs chimies sont très différentes.

Tout d’abord, nous retrouvons la batterie de 100 kWh qu’on retrouve sur la Zeekr 001 actuelle. C’est une batterie lithium-ion, de type NMC (nickel-manganèse-cobalt), disponible sur deux motorisations différentes. Lorsqu’elle est montée sur la version 2 roues motrices, de 310 kW/421 ch, elle délivre une autonomie de 750 km… selon les normes chinoises CLTC, assez laxistes. On estime qu’on devrait tourner aux alentours de 660 km une fois converti aux normes européennes WLTP.

Une version 4 roues motrices, dotée d’un second moteur électrique et permettant de faire passer la puissance à 580 kW/789 ch (!), est également disponible ; il faudra alors compter 705 km CLTC, soit environ 620 km WLTP.

La nouveauté de cette mise à jour 2024, c’est l’arrivée d’une batterie de 95 kWh est de type LFP (lithium-fer-phosphate). Un type de batterie assez économique et qui permet d’avoir à la fois une meilleure longévité et de meilleures performances par temps froid, mais qui propose une densité énergétique bien plus faible que les batteries NMC.

Ainsi, si le pack NMC de 100 kWh pèse 606 kg (ce qui est déjà respectable), le pack LFP, pourtant plus petit, pèse 720 kg, soit 114 kg supplémentaires ! Étonnamment, les autonomies ne sont pas si touchées que ça : comptez 722 km CLTC pour la version 2 roues motrices et 675 km CLTC pour la 4 roues motrices, soit respectivement 635 km et 595 km environ en norme WLTP.

Des changements et des zones d’ombres

Et c’est tout ce que nous saurons des spécifications techniques de cette « nouvelle » Zeekr 001. Pour le reste, il faudra partir sur des suppositions. On peut par exemple partir du principe que la batterie LFP est la fameuse « Golden Brick » présentée fin 2023 par la marque, capable de récupérer 500 km d’autonomie en 15 minutes de charge, et qui équipe la très prometteuse Zeekr 007.

Nous n’en saurons pas plus sur les performances de la voiture, mais les moteurs gagnent un sacré coup de boost : la version 2 roues motrices gagne ainsi 110 kW/150 ch, et la version 4 roues motrices carrément 180 kW, soit 245 ch supplémentaires !

Niveau esthétique, cette Zeekr 001 « cuvée 2024 » évolue peu, se contentant de nouveaux boucliers et de nouvelles couleurs. Ah si, un LiDAR fait son apparition au sommet du pare-brise, de quoi booster les capacités de la voiture dans le domaine de la conduite autonome.

Parlons par contre de ce qui étonne le plus : la fameuse batterie de 140 kWh, responsable des 1 044 km d’autonomie (CLTC, donc environ 920 km WLTP), n’apparaît nulle part. Zeekr aurait-il jeté l’éponge ? Nous le saurons au lancement officiel de la voiture, qui devrait être imminent en Chine, avant une arrivée en Europe un peu plus tard dans l’année.

Ce sera également le moyen de connaître les tarifs, qui devraient être en baisse grâce à cette nouvelle batterie ; il est aujourd’hui de 59 900 euros en Allemagne.