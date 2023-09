La voiture aux 1000 kilomètres d’autonomie qui va arriver en France donne un indice fort sur son prix

La marque chinoise Zeekr annonce son arrivée en Allemagne ainsi que les tarifs de sa 001, son premier modèle à être vendu chez nous. La France ne sera pas en reste, puisque les premiers exemplaires devraient débarquer sur nos routes dès l’année prochaine.

Si vous ne connaissez pas encore Zeekr, préparez-vous à voir cette marque arriver chez nous sous peu. Fondé en 2021, le jeune constructeur chinois fait partie du groupe Geely, aux côtés de Volvo, Lotus ou encore la firme Geometry. Rivale de Nio et Tesla, celle-ci est pour l’heure uniquement présente en Chine, mais cela est en train de changer.

Arrivée imminente

À la fin du mois de juin, le constructeur avait ouvert les préréservations pour sa 001 et sa compacte X, qui chasse sur les terres des MG4 et autres Renault Mégane E-Tech. Jusqu’à présent, seuls les Pays-Bas et la Suède étaient jusqu’à présent éligibles. Mais alors que le salon de Munich bat son plein, Zeekr nous donne de nouvelles informations intéressantes.

Si la firme n’a pas fait le déplacement, elle communique via son compte Weibo, équivalent de Facebook en Chine. Et à l’occasion de l’évènement allemand, elle en profite pour annoncer son arrivée dans le pays, mais également pour dévoiler ses prix. Si ces derniers étaient déjà connus dans les pays précités, ceux pour nos voisins d’outre-Rhin sont généralement plus proches des nôtres.

La berline électrique débute à partir de 59 990 euros dans sa version entrée de gamme, adoptant une architecture propulsion. Il faudra en revanche patienter avant de connaître les prix des toutes les déclinaisons, qui n’ont pas encore été annoncées pour l’Allemagne. En Suède, la version Privilège AWD est facturée l’équivalent de 68 490 euros. Un tarif susceptible d’évoluer chez nous.

Mais justement, quand est-ce que la berline électrique, qui chasse sur les terres de la Tesla Model S fera son arrivée en France ? Et bien cela ne devrait plus trop tarder. En effet, lors de notre essai de cette 001, nous évoquions un lancement français à partir de la fin 2024. Une information qui n’a pas été confirmée mais qui est cohérente avec l’ouverture des précommandes en Allemagne.

1 000 kilomètres, ou presque

Il faudra cependant faire preuve d’encore un peu de patience avant de connaître les prix pour chez nous, qui devraient rester proches de ceux appliqués en Allemagne et plus chers qu’en Chine. Quoi qu’il en soit, la berline ne devrait pas être éligible au bonus écologique de 5 000 euros, réservé aux voitures de moins de 47 000 euros.

Au total, quatre capacités de batterie sont proposées sur cette Zeekr 01, allant de 546 à 1 032 kilomètres. Des chiffres qui s’entendent selon le cycle chinois CLTC, bien plus optimiste que notre WLTP européen, avec une différence d’environ 15 %. Résultat, la version dépassant les 1 000 kilomètres d’autonomie tourne en fait plutôt autour des 850 kilomètres. Ce qui reste très prometteur tout de même.

Cette déclinaison embarque la batterie Qilin CTP 3.0 de CATL, qui va produire un autre pack en Europe dès l’an prochain. Cette dernière affiche une capacité de 140 KW, et peut être rechargée en seulement 10 minutes. Mais attention, seulement 1 000 exemplaires de cette variante seront proposés aux clients, alors que sa date de commercialisation n’a pas encore été dévoilée pour le moment. A noter que la voiture est dotée dans sa version standard d’une architecture 400 volts et se recharge à une puissance de 200 kW, passant de 10 à 80 % en 30 minutes.

Pour mémoire, la Zeekr 001 est dotée de la conduite autonome de niveau 2, d’une pompe à chaleur et des mises à jour OTA. Le constructeur vient également de lever le voile sur une version encore plus radicale, forte de 1 265 chevaux issus de quatre moteurs électriques. Elle se dote d’une architecture 800 volts et rivalise avec la Tesla Model S Plaid, sans dévoiler pour le moment son prix.

