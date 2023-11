Quelles voitures électriques neuves pour moins de 47 000 euros ?

Plusieurs véhicules électriques intéressants, à vocation familiale qui plus est, sont disponibles sous la barre des 47 000 euros et sont donc éligibles au bonus maximum. D’autres modèles, légèrement au-dessus de cette somme, sont aussi concernés, grâce au « petit » bonus de 6000 euros.

Les meilleures voitures électriques à moins de 47 000 euros

Vous envisagez l’achat d’une voiture électrique neuve, mais votre budget ne doit pas excéder les 47 000 euros ? C’est un montant qui commence déjà à être confortable et qui va vous permettre d’avoir un choix de véhicules assez large, notamment grâce au bonus écologique de 7000 euros en vigueur.

Si dans notre guide d’achat concernant les voitures électriques neuves à moins de 20 000 euros et celui concernant les voitures électriques neuves à moins de 30 000 euros, l’offre était trop restreinte pour vous, notamment pour un véhicule familial, avec un budget compris entre 30 000 et 47 000 euros, il y a plus de choix, et sur plusieurs segments qui plus est. Tout en pouvant encore bénéficier du bonus maximum de 7 000 euros.

Les voitures présentées dans ce dossier se situent sous les 45 000 euros, une fois le bonus écologique déduit. Vous pouvez aussi opter pour la location avec option d’achat, un système qui consiste à louer la voiture sur des durées s’étalant généralement de trois à cinq ans et de payer tous les mois une somme prédéfinie pendant cette durée. Une somme qui peut varier en fonction du premier apport, du kilométrage annuel ou encore de la valeur résiduelle de la voiture.

Découvrez nos autres sélections dédiées aux véhicules électriques :

Tesla Model 3 (2024) La meilleure voiture électrique disponible à ce prix

Le constructeur Tesla est sans nul doute la référence incontournable du marché de la voiture électrique. Le restylage de sa série Model 3, la plus accessible au grand public, n’est pas qu’une retouche de design, mais bien une réelle amélioration de la voiture. L’intérieur est repensé avec un peu plus de confort à la clé et notamment l’introduction du cuir végan sur les sièges. L’ensemble est confortable même pour de longs trajets.

Le coffre de 594 litres offre aussi de l’espace à foison. Avec un système d’infodivertissement à la pointe ainsi qu’un planificateur d’itinéraires qui fait référence sur le marché. Les performances de la voiture sont aussi de très haute volée avec une consommation mesurée à 15,6 kWh / 100 km. Selon nous, c’est la berline électrique au meilleur rapport qualité/prix du marché, avant sa probable montée en prix au 15 décembre à cause des modifications du bonus écologique.

La voiture est disponible au prix de 42 990 sans bonus écologique pour sa version Propulsion. Notre essai de la Tesla Model 3 est à votre disposition.

Dimensions (L x l x h) : 4,72 m x 1,93 m x 1,41 m

: 4,72 m x 1,93 m x 1,41 m Coffre : 594 litres

594 litres 0 à 100 km/h : 4,4 secondes

4,4 secondes Consommation : 15,6 kWh/100 km

15,6 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



au meilleur prix ? Où acheter La Tesla Model 3 (2024) au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Tesla Model Y Propulsion (2022) Le meilleur SUV électrique à moins de 40 000 euros

Au sein de la baisse de prix généralisée par Tesla, la gamme Y bénéficie aussi de tarifs avantageux grâce à l’apport du bonus écologique. Parmi les trois versions de la voiture électrique, nous vous recommandons la Propulsion. C’est même à ce prix, le meilleur SUV électrique disponible à l’heure actuelle sur le marché.

En termes de prestations techniques, la Tesla Model Y Propulsion offre un rapport qualité / prix attractif sur toutes les coutures. Le système d’infodivertissement est l’un des plus aboutis à l’heure actuelle. En termes d’habitabilité et de place, la voiture électrique est l’une des meilleures. Pour ce qui est du prix, la Propulsion débute à 44 990 euros sans compter le bonus écologique de 7 000 euros. Lisez notre essai complet de la Tesla Model Y Propulsion pour en apprendre plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,75 m x 1,92 m x 1,62 m

: 4,75 m x 1,92 m x 1,62 m Coffre : 854 litres

854 litres 0 à 100 km/h : 6,9 secondes

6,9 secondes Consommation : 15,8 kWh/100 km

15,8 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



au meilleur prix ? Où acheter La Tesla Model Y Propulsion (2022) au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Renault Mégane E-Tech (2021) La française aux grandes ambitions

Sur le secteur des voitures électriques, le constructeur français Renault propose des véhicules sur son catalogue. La Mégane E-Tech est signe d’un progrès incontestable de la marque avec un SUV complet. Seule l’accumulation d’options faisant grimper le prix d’achat peut être un réel frein pour l’investissement.

Cette version de base sans chargeur rapide s’affiche au prix de 39 000 euros sans le bonus écologique à hauteur de 7000 euros. Nous vous conseillons toutefois de vous tourner vers le modèle nommé Techno « Super Charge Techno » avec une batterie de 60 kWh, une autonomie de 450 kilomètres et un moteur de 220 chevaux sous le capot. Elle s’affiche à 44 500 euros hors bonus.

Si vous ne savez quelle version de la Mégane E-Tech choisir, rendez-vous sur notre guide dédié.

Notre essai complet du véhicule saura vous convaincre que l’investissement en vaut la chandelle.

Dimensions (L x l x h) : 4,21 m x 1,78 m x 1,50 m

: 4,21 m x 1,78 m x 1,50 m Coffre : 389 litres

389 litres 0 à 100 km/h : 7,4 secondes

7,4 secondes Consommation : 19 kWh/100 km

19 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



au meilleur prix ? Où acheter La Renault Mégane E-Tech (2021) au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Hyundai Kona Electric La meilleure alternative aux Tesla

9 /10 Fiche produit Voir l'essai Comportement routier

Comportement routier Consommations maîtrisées

Consommations maîtrisées Honorable autonomie Coffre un peu petit

Le Hyundai Kona electric, c’est sans doute l’une des voitures électriques les plus abouties. Ce petit SUV coréen, cousin technique du Kia e-Niro, bénéficie, en France, d’une batterie de 64 kWh lui garantissant une autonomie respectable de 484 kilomètres avec une seule charge. Et, nous l’avions noté dans notre test, ses consommations maîtrisées, même sur autoroute, sont de sérieux atouts pour ceux voulant faire un peu de route avec leur voiture électrique. La voiture est animée par un moteur de 204 chevaux et 395 Nm de couple.

Ce modèle débute à partir de 36 900 euros en France, hors bonus écologique de 7000 euros, avec la finition d’entrée de gamme « Intuitive », mais déjà plutôt très bien équipée de base.

Dimensions (L x l x h) : 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m

: 4,18 m x 1,80 m x 1,57 m Coffre : 332 litres

332 litres 0 à 100 km/h : 7,6 secondes

7,6 secondes Consommation : 14,7 kWh/100 km

14,7 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



au meilleur prix ? Où acheter La Hyundai Kona Electric au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Cupra Born Born to be wild

Si le nom de Cupra ne vous dit rien, c’est normal, il était d’abord utilisé par Seat comme label sportif, avant d’être repris par Volkswagen pour une faire une marque à part entière. La Cupra est donc construite sur le même châssis que l’ID.3, mais s’en distingue sur plusieurs points, à commencer par une esthétique plus agressive franchement réussie.

Si ses performances sont identiques à celle de l’ID.3, la conduite est en revanche un peu plus nerveuse, tout en restant confortable. Pour ce qui est de l’autonomie, comptez 340, 420 ou 540 km selon la capacité de la batterie choisie. De quoi la rendre plus que capable de partir en week-end loin de chez soi.

Côté tarif, elle débute à 44 500 euros hors bonus écologique, soit un peu plus que l’ID.3. Un écart justifié selon nous par la finition améliorée et les technologies généralement plus avancées qu’elle embarque. Pour en savoir plus, lisez notre essai de la Cupra Born.

Dimensions (L x l x h) 4,32 m x 180 m x 1,53 m

4,32 m x 180 m x 1,53 m Coffre : 385 litres

385 litres 0 à 100 km/h : 7,3 secondes

7,3 secondes Consommation : 19 kWh/100 km

19 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km (si capacité inférieure à 70 %)



au meilleur prix ? Où acheter La Cupra Born au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Kia Niro EV (2022) Idéale pour les familles

Sur le marché des voitures électriques, le constructeur Kia est l’une des références grâce à des modèles prestigieux. En l’occurrence, la Niro EV constitue l’un des meilleurs SUV électriques disponibles sur le marché. La voiture offre des dimensions assez imposantes en extérieur qui traduisent une bonne habitabilité à l’intérieur.

Au niveau des performances, le 0 à 100 km/h est fait en 7,8 secondes. En conduite, la Kia Niro EV est assez bonne même si elle n’est pas d’un dynamisme fou. Elle offre surtout des consommations bien plus maîtrisées avec presque 400 km d’autonomie de réalisés pendant notre essai. On peut regretter une charge encore un peu lente face aux standards du marché.

Pour ce qui est du prix, la voiture électrique Kia est affichée à partir de 45 640 sans bonus écologique. Pour en apprendre plus, nous vous invitons à lire notre test complet de la Kia Niro EV.

Dimensions (L x l x h) : 4,42 m x 1,82 m x 1,57 m

: 4,42 m x 1,82 m x 1,57 m Coffre : 475 litres

475 litres 0 à 100 km/h : 7,8 secondes

7,8 secondes Consommation : 18,1 kWh/100 km

18,1 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



au meilleur prix ? Où acheter La Kia Niro EV (2022) au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

MG4 Xpower Le meilleur rapport qualité/prix

Parmi les différents modèles mis en avant par le constructeur chinois, la MG4 Xpower est sans nul doute l’un des plus attractifs en termes de performances / prix. Si l’on regrette toujours l’absence de planificateur d’itinéraires à bord, les performances délivrées par la voiture électrique sont au niveau de certaines concurrentes bien plus onéreuses. Si le design ne révolutionne en rien la voiture, elle reste confortable pour chacun des passagers.

Surtout, l’intérêt se porte sur son prix. Une fois les 5000 euros de bonus écologique déduits, la MG4 Xpower s’affiche à 35 490 euros avec un équipement de série très complet. En bref, l’une des meilleures affaires sur le marché de la voiture élecrtrique.

Dimensions (L x l x h) : 4,29 m x 1,84 m x 1,50 m

: 4,29 m x 1,84 m x 1,50 m Coffre : 350 litres

350 litres 0 à 100 km/h : 3,8 secondes

3,8 secondes Consommation : 18,7 kWh/100 km

18,7 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



au meilleur prix ? Où acheter La MG4 Xpower au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Volkswagen ID.3 2023 La compacte aux grandes ambitions

Le constructeur allemand peaufine sa version de la voiture électrique. L’édition 2023 de l’ID3 s’échine à gommer les erreurs du passé. Au niveau du design, ce sont quelques retouches avec des lignes plus sportives sans fioritures. À l’intérieur, vous avez suffisamment d’espace pour vos pieds si vous êtes à l’arrière. Elle reste tout de même assez compacte pour être pertinente aussi bien en ville qu’en dehors.

Surtout, elle reste une référence. Pour la version à 77 kWh qui permet d’avoir jusqu’à 557 kilomètres. C’est surtout au niveau de la recharge que les performances se remarquent. Le 5 à 80 % se réalise en 5 minutes, ce qui est fort agréable pour les longs trajets. Ajoutez à cela l’arrivée d’un planificateur d’itinéraire et l’ID.3 est très pertinente sur le marché.

En termes de prix, la Volkswagen ID.3 est affichée à 42 990 euros sans bonus écologique. C’est donc un bon investissement à faire. Notre essai de la Volkswagen ID.3 est disponible à la lecture pour en savoir plus.

Dimensions (L x l x h) : 4,26 m x 1,80 m x 1,56 m

: 4,26 m x 1,80 m x 1,56 m Coffre : 385 litres

385 litres 0 à 100 km/h : 7,3 secondes

7,3 secondes Consommation : 18,1 kWh/100 km

18,1 kWh/100 km Batterie : garantie 8 ans ou 160 000 km



au meilleur prix ? Où acheter La Volkswagen ID.3 2023 au meilleur prix ?

Testez les Kia EV9 en exclusivité ! Réservez gratuitement votre essai VIP des Kia EV9, EV6 et e-Niro Je réserve un essai VIP

Les autres modèles

Il n’y a évidemment pas que les six modèles précédemment cités qui peuvent entrer dans notre dossier, d’autres véhicules sont tout aussi intéressants, à l’image du Kia e-Niro, le cousin technique du Hyundai Kona electric, disponible à partir de 37 900 euros et disposant de 455 kilomètres d’autonomie.

Kia e-Niro

Du côté des constructeurs allemands, il y a aussi du choix, notamment au sein du groupe BMW avec l’i3, le plus ancien modèle de ce dossier, puisqu’il est sorti en 2013. Depuis cette date, elle a eu le droit à moult mises à jour, et l’i3 débute désormais à partir de 39 950 euros. Un tarif conséquent, hors bonus néanmoins, pour un rayon d’action d’environ 260 kilomètres.

Toujours au sein du groupe BMW, mais avec Mini désormais, et sa fameuse Cooper SE qui débute à partir de 33 900 euros, mais avec une autonomie là aussi assez limitée avec 230 kilomètres annoncés.

Mercedes-Benz arrive aussi dans la danse avec l’EQA, qui débute tout juste sous la barre des 45 000 euros avec un prix d’appel, hors bonus de 44 900 euros, lui permettant de bénéficier des 6000 euros d’aide. Mercedes annonce 424 kilomètres d’autonomie pour son nouveau SUV 100 % électrique. Enfin, nous pouvons citer une autre voiture qui était aussi présente dans notre dossier des modèles électriques sous les 30 000 euros, c’est la Volkswagen ID.3.

Cette fois-ci, avec un budget plus conséquent, il sera possible de se faire un peu plus « plaisir » en optant pour la grosse batterie de 58, voire 77 kWh pour le très haut de gamme, revendiquant respectivement 425 et 542 kilomètres. Il faudra compter à partir de 36 900 euros pour la première et 48 990 euros pour la seconde, hors bonus.

Volkswagen ID.3 // Source Marius Hanin pour Frandroid

Tout comprendre aux voitures électriques

Comment bien choisir sa voiture électrique ?

On ne le répétera jamais assez, mais la meilleure voiture électrique, c’est celle dont vous avez besoin, et non pas forcément celle qui est la plus puissante, qui possède la meilleure autonomie ou qui embarque le plus de technologies. Avant l’achat d’une voiture électrique, il est important de savoir quelle en sera votre utilisation. Car même si son usage se démocratise de plus en plus, il y a encore des éléments importants à prendre en compte, notamment concernant la recharge. Pour connaître toutes les choses à savoir avant d’acheter une voiture électrique, n’hésitez pas à consulter notre article dédié : Voiture électrique : autonomie, recharge et prix, les choses à savoir avant un achat.

Comment installer une borne de recharge à la maison ?

Si vous utilisez quotidiennement une voiture électrique, l’installation d’une borne de recharge à domicile sera peut-être nécessaire, même s’il est possible de recharger également en extérieur, sur une borne publique. Mais pour plus de confort, notamment parce que les bornes publiques sont souvent mal entretenues et peuvent être occupées, installer une prise renforcée ou une Wallbox peut être un choix judicieux. Que l’on soit propriétaire (et même en copropriété) ou locataire, différentes solutions existent. Là non plus, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil à notre dossier complet : Voitures électriques : comment installer une borne de recharge à la maison ?

Quelles sont les conditions du bonus écologique ?

Depuis le 1er janvier 2023, le bonus écologique a une nouvelle fois évolué :

Bonus de 5 000 euros pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes

pour les ménages achetant un véhicule de moins de 47 000 euros TTC et de moins de 2,4 tonnes Bonus de 7 000 euros pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros

pour les ménages dont le revenu de référence par part est inférieur à 14 089 euros Bonus de 3 000 euros pour les personnes morales achetant un véhicule de moins de 47 000 euros ;

Pour rentrer plus dans les détails, on vous renvoie vers notre article dédié au bonus écologique.

Quels sont les différents coûts d’entretien d’une voiture électrique ?

Moteur plus petit, absence de boîte de vitesses, batteries garanties plusieurs années, plaquettes de frein moins utilisées… Les voitures électriques ont l’avantage d’avoir besoin de moins d’entretien par rapport à une voiture thermique. Le plus contraignant et le plus coûteux, ce sera au niveau de la batterie. Mais là encore, leur conception est assez simple et, surtout, elles sont généralement garanties jusqu’à huit ans après l’achat de la voiture. Pour tout savoir sur l’entretien d’une voiture électrique, notre article dédié devrait vous aider à y voir plus clair : Coût et entretien d’une voiture électrique : ce qu’il faut savoir.

Nous vous proposons aussi d’autres guides d’achat concernant les voitures électriques :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.