Notre top 3 des voitures électriques recommandées en juin 2025

La rédaction de Survoltés embarque à bord de plusieurs voitures électriques tout au long de l’année. En ce mois de juin, voici trois modèles qui ont retenu notre attention, et qui pourraient bien retenir aussi la vôtre.

Sur le marché de l’automobile électrique, plusieurs constructeurs s’affrontent avec des modèles toujours plus poussés dans l’innovation. Au cœur de notre sélection des meilleures voitures électriques du marché, vous trouverez toutes nos recommandations — pas forcément les voitures qui composent ce top 3. Au programme ici : une rivale de Tesla, une marque chinoise et le retour en grâce d’un modèle phare.

Smart #5

Smart est certes connu pour ses véhicules ultra-compacts, mais cela n’empêche pas le constructeur de s’essayer à l’électrique avec des grands modèles. Le Smart #5 est un SUV aux belles dimensions et au look baroudeur. Qui dit SUV, dit aussi habitacle généreux, avec des matériaux d’excellente qualité. Ce SUV électrique brille surtout sur la route où il parvient à créer un savant alliage entre puissance et confort, avec un 0 à 100 km/h expédié en 6,5 secondes. Elle reste maniable, mais ce n’est pas pour autant une sportive. Enfin, sa batterie de 100 kWh est capable de faire un 10 à 80 % en 15 minutes. Un record en France ! L’autonomie WLTP est à 590 km et nous avons relevé une consommation à 25 kWh/100 km. Le Smart #5 démarre à 46 990 euros pour sa version la plus épurée.

Smart #5 Premium

Dans sa volonté d’électrifier son catalogue automobile, Renault recycle des modèles à succès du passé au présent. La Renault 4 E-Tech se place dans cette philosophie avec un restylage modernisé, mais plus apaisé que celui de la R5 E-Tech. La première impression se confirme dans l’habitacle : pour cette voiture, l’accent a été mis sur le confort. Surtout pour les passagers à l’arrière, qui ont droit à plus d’espace. Pour la conduite, la R4 étant sur la même base que sa sœur plus compacte, elle en reprend le même moteur. Avec un léger embonpoint supplémentaire, le 0 à 100 km/h est effectué en 8,2 s. Vous avez aussi droit à deux batteries au choix : 40 et 52 kWh selon la version. Au minimum, l’autonomie WLTP est ainsi de 308 km. Le 15 à 80 % de charge se fait en 30 minutes avec une consommation mesurée à 11,6 kWh/100 km. Pour le prix de départ, la R4 E-Tech s’affiche à 29 990 euros.

Renault 4 E-Tech

MGS5 EV

De son côté, le constructeur MG renouvelle sa gamme. Le MGS5 EV se présente sous la forme d’un SUV électrique au bon rapport qualité/prix. Face à l’ancien MGS EV, la voiture bénéficie d’un restylage plus moderne avec quelques centimètres de plus. C’est surtout dans l’habitacle que la MGS5 EV fait de gros progrès avec plus d’espace et des matériaux de grande qualité. Sur notre essai, nous avons eu droit au gros moteur 231 chevaux presque trop performant pour une voiture familiale. Il permet de réaliser le 0 à 100 km/h en 6,3 petites secondes. Le comportement routier est plaisant avec beaucoup de dynamisme. En ce qui concerne la batterie, vous avez une version à 49 kWh et une autre à 64 kWh. Au minimum, c’est une autonomie de 340 km qui est promise pour le véhicule. La recharge de 10 à 80 % se fait en 24 minutes et nous avons relevé une consommation à 13,8 kWh/100 km en ville. Pour ce qui est du prix, celle-ci débute à 32 490 euros.

MGS5 EV