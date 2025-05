On a testé le MGS5 EV, et on a été surpris par l’excellent rapport qualité-prix de ce SUV électrique

Cinq ans après son retour en France, MG remplace son ZS EV par le S5 EV. Toujours SUV, il grandit et se veut le porte-étendard de la nouvelle génération de voitures électriques de la marque : une qualité perçue et des équipements en net progrès, tout en conservant un tarif toujours abordable. Mission réussie ? Nous sommes partis l’essayer, voici notre avis.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Lors de son grand retour en France en 2020, MG a sacrément secoué le marché des voitures électriques : son ZS EV et sa MG4 étaient proposés à des tarifs défiant toute concurrence. En 2025, les choses ont bien changé : la marque du groupe SAIC paye son pavillon chinois, avec les surtaxes douanières européennes et l’inéligibilité au bonus écologique français.

Pour aller plus loin

La MG ES5 arrive en Europe : voici nos premières impressions sur ce rival des Peugeot e-3008 et Renault Scenic E-Tech

C’est dans ce contexte que MG lance son S5 EV. Remplaçant du ZS, il se veut plus grand, plus cossu, plus moderne, tout en conservant un prix contenu. Suffisant pour se faire une place dans le segment ultra-concurrentiel des SUV électriques, avec les redoutables Skoda Elroq et Renault Scénic E-Tech en rivaux directs ? Pour le savoir, nous sommes partis l’essayer en Provence.

MGS5 EV Fiche technique

Modèle MGS5 EV Dimensions 4,48 m x 1,85 m x 1,62 m Puissance (chevaux) 231 chevaux 0 à 100km/h 6,3 s Niveau d’autonomie Conduite semi-autonome (niveau 2) Vitesse max 190 km/h Taille de l’écran principal 12,8 pouces Prise côté voiture Type 2 Combo (CCS) Prix entrée de gamme 35990 euros Essayez-la Fiche produit

Cet essai a été réalisé dans le cadre d’un voyage presse organisé par la marque.

MGS5 EV Extérieur : plus moderne

Ne nous le cachons pas : quand bien même son restylage lui a donné plus de caractère l’ancien MG ZS EV n’a jamais brillé par son design. Un sacré gap, donc, avec cet S5 EV. Ne serait-ce qu’en taille, puisque le nouveau venu mesure désormais 4,48 m de long (+ 17 cm) pour 1,85 m de large (+ 4 cm) et 1,63 m de haut (- 2 cm).

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Une poussée de croissance qui s’accompagne d’un style bien plus moderne. Dans notre finition d’essai Luxury, les jantes 18 pouces et la peinture métallisée Andes Grey donnent fière allure au SUV MG, bien aidé par une face avant, certes très générique, mais plutôt bien dessinée.

La face arrière repend l’air de la MG4 avec ce bandeau lumineux descendant sur les flancs, tandis qu’un esprit de drapeau à damiers dans les optiques apporte une touche de fantaisie. Pas grand monde ne devrait se retourner sur le S5 EV, mais il reste plutôt valorisant et en donne pour son argent. Peut-être le meilleur compliment qu’on puisse lui donner.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Précisons également que ce style sert l’aérodynamisme. Certes, le Cx de 0,27 n’a rien de renversant, mais il reste une valeur acceptable. Calandre active, soubassements optimisés, jantes aérodynamiques et becquet proéminent aident à la pénétration dans l’air.

MGS5 EV Habitacle : le grand bond en avant

Une présentation en net progrès

Autre sujet sur lequel les précédentes MG électriques ne pouvaient pas vraiment se vanter : la qualité et la présentation de leurs habitacles. Sans être honteux, les planches de bord de la MG4 et du ZS cumulaient plastiques basiques et agencement sans panache.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Ici aussi, le MGS5 EV donne une belle bouffée d’oxygène. À l’image de l’extérieur, l’habitacle devient assez générique, mais ne boudons pas notre plaisir : plastiques rembourrés à portée de doigts, (faux) cuir et (faux) carbone entourant les passagers avant, suédine sur la console centrale… Les efforts sont bien là, et font plaisir.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Les petits détails pratiques répondent également présent. Sur la console centrale, devant le chargeur à induction pour la recharge sans fil (limitée à 15 W, c’est peu), un espace permet de caler son téléphone à la verticale. Les rangements sont nombreux et spacieux, de quoi pouvoir ranger tous les objets du quotidien.

Beaucoup de place à l’arrière, moins pour le coffre

Des 4,48 m de long de ce MGS5 EV, 2,73 m sont réservés à l’empattement (l’espace entre les roues avant et arrière) – de quoi augurer d’un bon espace habitable.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

C’est effectivement le cas, avec un espace aux jambes et à la tête très généreux à l’arrière, tandis que le plancher plat permet d’offrir un bon confort pour tous les passagers ; dommage que le dossier et l’assise centrale soient très bombés, rendant cette troisième place juste bonne pour les dépannages.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

En revanche, le coffre pâtit de cette générosité pour les passagers. Avec 453 litres VDA, il affiche un volume inférieur à ses concurrents : un Skoda Elroq annonce 470 litres, un Kia EV3 promet 460 litres (malgré 16 cm de moins en longueur), même si le Renault Scénic E-Tech doit se contenter de 440 litres. Dommage : malgré son moteur arrière, le MGS5 EV ne dispose pas de coffre avant (frunk). Le coffre est finalement similaire au MG ZS EV, annoncé à 448 litres.

MGS5 EV Infodivertissement : les clients ont été écoutés

Petit écran, présentation sommaire, quasiment aucun raccourci physique : l’infodivertissement n’était pas le point fort de la MG4. Rien à voir avec ce qu’on peut trouver dans le S5 EV, qui prouve une nouvelle fois le fossé avec les précédentes MG électriques.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

De série, un écran de 12,8 pouces trône au centre de la planche de bord, avec une interface revue… et l’ajout de boutons physiques pour les raccourcis de ventilation, de volume sonore et de retour au menu principal, toujours bienvenus.

Dans le détail, cet écran se compose d’un menu principal sous forme de widgets, et voit l’arrivée d’un menu de raccourcis auquel on accède d’un swipe depuis le haut de l’écran. Là aussi, du déjà vu, mais une solution toujours ergonomique. Notons que la fluidité et la vitesse d’exécution ne rebat pas les cartes, mais le tarif réduit du SUV MG permet de se faire une raison.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Niveau connectivité, Android Auto et Apple CarPlay sont disponibles de série, et ce sans fil (une nouveauté chez MG), tandis que l’arrivée de Spotify, de YouTube et de TikTok permet de gagner en divertissements (à l’arrêt pour les deux derniers, bien entendu).

Pour le conducteur, un combiné d’instrumentation de 7 pouces affiche les informations de conduite, avec des menus personnalisables et deux petites jauges de chaque côté pour l’autonomie et le powermètre.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Ici aussi, rien de renversant, mais notons une bonne hiérarchisation et une bonne visibilité des informations – toutes les voitures électriques chinoises ne peuvent en dire autant.

MGS5 EV Planificateur d’itinéraire : bientôt plus pratique

C’était un des reproches adressés à la MG4 : l’absence de planificateur d’itinéraire de série, avec un passage obligé à l’atelier des voitures déjà en circulation pour en profiter.

MGS4 EV // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid MGS4 EV // Source : Jean-Baptiste Passieux – Frandroid

Le MGS5 EV corrige – en partie – ce bémol, avec un planificateur de série sur la version haut de gamme uniquement. Reste qu’il est assez basique, ne permettant pas de sélectionner le niveau de charge minimal à une borne ou à destination, et que la version actuelle ne permet pas de sélectionner une destination située à plus de 600 km du point de départ.

MG France confirme : une mise à jour sera bel et bien proposée pour corriger cet étonnant dernier point… mais il faudra passer, ici aussi, par l’atelier pour en profiter. Dommage.

MGS5 EV Aides à la conduite : de beaux progrès

Comme souvent chez MG, et les marques chinoises de façon générale, le S5 EV fait le plein d’aides à la conduite dès le premier niveau de finition.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Ainsi, on retrouve de série le « MG Pilot », un système de conduite semi-autonome de niveau 2, sans oublier les aides rendues obligatoires par la norme européenne GSR-2 et quelques extras, comme la surveillance des angles morts ou la caméra de recul. La version haut de gamme Luxury y ajoute la caméra 360°.

MG rejoint le train de la désactivation rapide des aides à la conduite « GSR-2 », souvent jugées trop intrusives par les conducteurs. Un raccourci est ainsi présent dans le menu déroulant, permettant de désactiver d’un seul geste les agaçants bip-bips (même s’ils sont moins oppressants que certaines marques).

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

En revanche, le système d’aide à la conduite a fait d’immenses progrès depuis la MG4. Ma première impression fut mitigée, avec un maintien de cap peu rassurant et beaucoup de freinages inopinés… avant que MG s’aperçoive que ma voiture d’essai n’avait pas la dernière version du soft. Un tour dans un S5 EV équipé des dernières mises à jour fut nettement plus concluant, avec des réactions douces et prévisibles, largement au niveau de la concurrence.

MGS5 EV Conduite : un air de famille respecté

Le MGS5 EV repose sur la plateforme MSP, qu’on retrouve déjà sur la MG4 et le Cyberster. Une plateforme polyvalente, donc, qui ouvre droit à deux moteurs, toujours à l’arrière :

la petite batterie récupère un bloc de 170 ch pour 250 Nm de couple, de quoi passer de 0 à 100 km/h en 8 secondes ;

la grande batterie permet d’accéder à un moteur de 231 ch / 350 Nm de couple (celui de la MG4 XPower), de quoi abaisser le 0 à 100 km/h en 6,3 petites secondes.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

L’essai s’est déroulé avec la grande batterie. Ce moteur, vous vous en doutez, est à la limite du too-much pour un paisible SUV familial, mais donne une sacrée santé au MGS5 EV.

La bonne nouvelle, c’est que le comportement très plaisant de la MG4 se retrouve sur le S5 EV. La direction conserve sa légèreté et sa précision, tandis que le châssis reste sain en permanence – pour les plus aventureux, l’ESP déconnectable et les roues arrière motrices permettent se faire gentiment dériver le train arrière. Pas un comportement auquel on s’attend forcément sur un SUV de cette tempe, mais les pilotes en herbe seront ravis.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Enfin, le freinage « by wire » signé Continental ravit par sa sensation naturelle, tandis que le freinage régénératif peut se régler sur trois intensités. Un mode « one pedal », permettant d’arriver à l’arrêt total sans toucher au frein, est disponible, mais dommage qu’il faille utiliser l’écran pour le sélectionner – d’autant plus qu’un raccourci sur le volant permet de gérer la régénération d’un doigt.

Le rayon de braquage est plutôt correct, à 10,53 mètres, facilitant les manœuvres en ville.

Certains points ne méritent cependant pas autant de louanges. Le confort avec les grandes jantes de 18 pouces est perfectible, avec pas mal de trépidations dès que la route n’est plus un billard. Un rapide prise en main d’une version Comfort, avec des jantes 17 pouces, nous a paru plus agréable. Quant à l’insonorisation, elle montre ses failles sur autoroute.

MGS5 EV Batterie, consommation et autonomie : une sobriété bienvenue

Deux batteries au choix

Cette plateforme MSP permet au MGS5 EV de proposer deux batteries, déjà vues sur la MG4. La première est une LFP (lithium-fer-phosphate) de 49 kWh (47,1 kWh net), promettant une autonomie de 340 km selon le cycle mixte WLTP. La consommation s’élève à 16,6 kWh/100 km en incluant les pertes à la recharge.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Une autonomie sans doute un peu juste sur ce genre de voitures, et MG France s’attend à seulement 20 % de commandes sur cette batterie. L’immense majorité des clients s’orienteront vers le pack de 64 kWh (62,1 kWh net), de type NMC (nickel-manganèse-cobalt) boostant l’autonomie à 480 km WLTP. Étonnamment, la consommation baisse à 15,5 kWh/100 km, pertes à la recharge incluses.

Niveau recharge, le MGS5 EV embarque un chargeur 7 kW pour la petite batterie et 11 kW pour la grande, mais reste muet sur le temps de recharge. Côté charge rapide, la petite peut monter à 120 kW, de quoi passer de 10 à 80 % de la batterie en 24 minutes. La grande peut grimper à 139 kW, de quoi expédier le 10-80 % en 28 minutes – des valeurs dans la moyenne de la catégorie. Mais bien mieux que la MG ZS EV qui réclamait 42 minutes sur le même exercice.

Des consommations plutôt maîtrisées

Dans la réalité, notre essai dans les environs de Grasse nous ont permis de nous rendre compte de la relative sobriété de la MGS5 EV. Testée en finition Luxury, nous avons pu relever 13,8 kWh/100 km en ville, soit une autonomie totale théorique de 450 km.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Les mesures sur départementales ont été quelque peu faussées par les cols franchis durant la boucle, même si les descentes ont pu atténuer la conso. Affichée à 17,2 kWh/100 km, elle n’en reste pas moins intéressante, promettant 361 km en une charge dans ces conditions.

À 110 km/h, la consommation s’est stabilisée à 17,0 kWh/100 km (relevés avec un vent de dos, mais beaucoup de relief). De quoi parcourir 365 km dans ces conditions avec l’intégralité de la batterie, ou 256 km entre 10 et 80 % de cette dernière, représentative d’un trajet entre deux arrêts recharge. À 130 km/h, la consommation monte à 22,5 kWh/100 km, soit 276 km au total ou 193 km de 10 à 80 % de la batterie.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Branchée sur une borne Ionity à 18 % de batterie, « notre » MGS5 EV a demandé 25 minutes pour atteindre les 80 %. De quoi corroborer les promesses de MG.

MGS5 EV Prix, concurrence et disponibilité : toujours un bon plan, mais plus autant qu’avant

Fin du bonus écologique, surtaxe douanière à l’arrivée en Europe : le marché français n’est plus aussi accueillant envers MG qu’à l’époque de la MG4. De quoi dire adieu à la promesse de la marque de proposer des voitures électriques abordables ?

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Pas tant : le MGS5 EV débute à partir de 32 490 euros avec la petite batterie en finition Comfort. Certes, l’autonomie est limitée, mais les équipements sont pléthoriques : aides à la conduite complètes, caméra de recul, écran central avec navigation et compatibilité Android Auto / Apple CarPlay, sièges & volant chauffants, etc.

La grande batterie, toujours en Comfort, est affichée à 35 990 euros. C’est uniquement avec cette dernière que la finition Luxury est disponible. Elle vous demandera 38 490 euros, et vous ouvre droit à une sellerie similicuir, la caméra 360°, les siège conducteur électrique, le chargeur par induction, mais aussi la pompe à chaleur et le planificateur d’itinéraire, toujours utiles dans une voiture électrique.

MGS5 EV // Source : MG Motor / Tibo

Voilà qui reste plus accessible que la concurrence. Les Skoda Elroq ou Renault Scénic E-Tech ne peuvent proposer un rapport prix/équipement aussi attractif, même si l’écart tend à se resserrer, notamment avec le Skoda, qui profite certes de son éligibilité au bonus écologique.

Le Kia EV3, certes plus compact, pourrait également lui voler quelques clients, débutant à 35 990 euros avec la petite batterie (436 km WLTP) et 40 990 euros avec la grande (605 km WLTP), mais n’est pas non plus éligible au bonus.