Voici la nouvelle voiture électrique abordable de MG : un SUV qui veut faire trembler Renault et Volkswagen

MG Motor lance en Europe sa nouvelle voiture électrique : le MGS5 EV, un SUV qui se veut pragmatique pour rendre l’électrique accessible aux familles. Voici tout ce qu’il faut savoir sur ce SUV simple et pratique, qui reprend les bases de la MG4 à succès.

MGS5 EV // Source : MG Motor

Avec le MGS5 EV, MG reproduit la même stratégie sur le marché des SUV que celle adoptée avec la MG4 sur le segment des berlines compactes. À savoir : une voiture électrique relativement polyvalente, allant à l’essentiel pour maintenir un prix attractif. Après sa version chinoise, MG a dévoilé toutes les spécificités de son SUV sur son site anglais. Voici ce qu’il faut savoir.

Un style sans prise de risque

Lorsque l’on observe la face avant du MGS5 EV, on peut y trouver des ressemblances avec le Porsche Macan ou l’Audi Q6 e-tron. Cette impression provient des projecteurs à deux niveaux : les feux de jour et la signature lumineuse LED sont placés en haut, tandis que les projecteurs longue portée sont situés plus bas dans le bouclier.

MGS5 EV // Source : MG Motor

Mais la ressemblance s’arrête là. Le reste du SUV adopte un design plus classique. Sa silhouette n’est ni particulièrement agressive ni élégante, les poignées de porte ne sont pas intégrées à la carrosserie et le tour de caisse est en plastique noir. Les jantes arborent un design plein pour réduire le coefficient de pénétration dans l’air et favoriser l’efficience. À l’arrière, l’élément le plus marquant est le bandeau lumineux traversant la carrosserie, rappelant celui de la MG4.

MGS5 EV // Source : MG Motor

Côté dimensions, le MGS5 EV mesure 4,47 m de long, 1,85 m de large et 1,62 m de haut.

Un habitacle moderne et sûr

À en juger par les photos et les informations fournies par la marque, l’habitacle du MGS5 EV représente une amélioration par rapport à celui de la MG4. La présentation est plus chaleureuse, notamment grâce au choix des couleurs utilisées, tandis que les matériaux semblent plus qualitatifs.

MGS5 EV // Source : MG Motor

Le conducteur profite, derrière le volant, d’un écran de 10,25 pouces aux affichages personnalisables, tandis qu’un écran tactile de 12,8 pouces prend place au milieu de la planche de bord.

Sur la version Trophy du MGS5 EV, un chargeur de téléphone sans fil est inclus. De plus, cette finition haut de gamme bénéficie d’une caméra 360 degrés ainsi que d’un hayon électrique mains libres. Ce dernier, qu’il soit motorisé ou non, donne accès à un coffre de 453 litres, extensible à 1 441 litres une fois la banquette rabattue.

MGS5 EV // Source : MG Motor

Enfin, en matière de sécurité, le MGS5 EV embarque de nombreuses aides à la conduite, comme l’avertisseur d’angles morts ou encore l’alerte de collision en marche arrière. De plus, sept airbags sont intégrés dans l’habitacle, comprenant des airbags frontaux, latéraux, rideaux ainsi qu’un airbag central.

Puissances et autonomies

Le MGS5 EV repose sur la plateforme Modular Scalable Platform. Pour des raisons de coût, celle-ci fonctionne toujours en 400 V et non en 800 V, ce qui explique la puissance de charge maximale annoncée de 139 kW. Cela permet tout de même une recharge de 10 à 80 % en 28 minutes pour la version équipée de la plus grande batterie.

Deux batteries sont proposées. L’entrée de gamme est dotée d’une batterie de 49 kWh associée à un moteur de 170 chevaux. L’autonomie est annoncée à 340 km en cycle WLTP, faisant de cette version un modèle davantage pensé pour les conducteurs roulant rarement sur autoroute. D’autant plus que, selon MG, la consommation WLTP de cette version avec la plus petite batterie est la plus élevée de la gamme, avec 16,6 kWh/100 km.

MGS5 EV // Source : MG Motor

La version Long Range est équipée d’un moteur de 231 chevaux et d’une batterie de 64 kWh. L’autonomie annoncée atteint 480 km en cycle WLTP. La consommation issue de l’homologation est de 15,5 kWh/100 km, montrant qu’en plus d’être plus performante, cette motorisation est aussi plus efficiente.

Prix et concurrence

Le MGS5 EV est déjà disponible sur le marché britannique. Les Anglais d’Autocar ont déjà pu tester la voiture, appréciant sa bonne vitesse de charge, ses prix assez attractifs, sa maniabilité intéressante et des ADAS peu intrusifs et faciles à désactiver. Toutefois, la concurrence européenne et coréenne ne semble pas beaucoup plus chère, sans compter que la consommation a déçu les essayeurs.

MGS5 EV // Source : MG

En effet, les tarifs du MGS5 EV au Royaume-Uni sont déjà connus : le SUV débute à 28 495 livres, soit l’équivalent de 34 141 euros. À titre de comparaison, un Skoda Elroq commence à partir de 31 500 livres pour une meilleure autonomie, tandis que le Kia EV3 démarre à 32 995 livres, lui aussi avec une meilleure autonomie.

Contacté à ce sujet, un porte-parole de MG France a confirmé une arrivée du MGS5 EV en mai 2025 sur notre territoire. Les tarifs ne sont pas encore connus, mais il faudra faire sans bonus écologique, sans oublier la surtaxe douanière pour les voitures électriques produites de Chine.