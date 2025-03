La nouvelle voiture électrique abordable de MG arrive bientôt : voici à quoi s’attendre

MG a récemment fait du ménage dans sa gamme, mais s’apprête à lancer une nouvelle voiture électrique très attendue. Le MGS5 EV, une variante SUV de la MG 4, arrivera dès ce printemps.

MG ES5 // Source : MG Motor

Période de transition chez MG. Le constructeur, intégré au groupe chinois SAIC Motor, a dû mettre un terme à la commercialisation de trois modèles : la MG 5, le MG Marvel R et la MG ZS EV, en raison de la norme GSR II.

Et c’est ce dernier qui va avoir droit à un remplaçant. Déjà connu en Chine, MG vient d’annoncer l’arrivée du MG S5 EV au printemps 2025 sur son site anglais. Voici ce que l’on sait déjà à son sujet.

Un SUV électrique abordable

Les premières informations à propos du MG S5 EV datent de cet automne. En parallèle du Mondial de l’Auto de Paris, des informations et des photos du SUV chinois avaient fuité.

MG ES5 // Source : MG Motor

Assez d’éléments pour savoir que le MG S5 EV est un SUV mesurant 4,48 m de long, 1,85 m de large et 1,62 m de haut, avec un empattement de 2,73 m, de quoi offrir un espace intérieur généreux.

Les lignes du MG S5 EV sont modernes et tendues, avec un air de famille avec une marque allemande aux anneaux, notamment au niveau des projecteurs avant.

C’est surtout sur sa face avant que l’on retrouve tout le caractère du MG S5 EV, car son profil reste assez consensuel et l’arrière reprend le style de la MG 4, avec un bandeau lumineux traversant le hayon, mais une ligne de toit moins audacieuse. On pouvait espérer un design plus distinctif pour que le MG S5 EV se démarque davantage du reste de la production.

MG ES5 // Source : MG Motor

L’habitacle, en revanche, prend ses distances avec celui de la MG4, et s’offre un traitement beaucoup plus moderne – notamment grâce à un écran central de 15,6 pouces.

Des motorisation déjà éprouvées

Selon les premières informations, le MG S5 EV va utiliser la plateforme Modular Scalable et certains moteurs de la MG 4 – notamment le moteur arrière de 170 chevaux et les batteries LFP de 51 et 64 kWh. Ce qui donne des autonomies CLTC de 425 et 525 km soit environ 360 et 450 km en WLTP.

MG ES5 // Source : MG Motor

Attendu dès le printemps prochain

MG laisse déjà entrevoir les prix du MG S5 EV en Chine, avec une entrée de gamme à partir de 116 900 yuans, soit environ 15 300 euros. C’est moins cher que les 139 800 yuans (18 300 euros) demandés en Chine pour la MG 4. On peut donc s’attendre à voir débarquer le MG S5 EV à des tarifs inférieurs à ceux de la MG 4, si l’on ne prend pas en compte les diverses remises du constructeur visant à compenser l’absence du bonus écologique.

Teaser européen du MG S5 EV 2025 // Source : MG Motor

En France, un prix de lancement autour de 30 000 euros semble plus réaliste, positionnant ainsi le MG S5 EV face aux Opel Frontera et Opel ë-C3 Aircross.