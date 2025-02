Chaque année, le marché des voitures électriques s’enrichit. Mais, dans le même temps, des voitures électriques disparaissent, soit au gré des évolutions de normes, soit en raison de résultats plutôt décevants. Voici 5 voitures électriques qui ont disparu des catalogues constructeurs en catimini.

La Renault Zoé ou la Nissan Leaf ont quitté le catalogue de leur constructeur en 2024. Ces modèles ont marqué leur marché et ont donc eu le droit à un départ à la retraite médiatisé. En revanche, d’autres modèles ayant eu une carrière plus courte ont été stoppé par leur constructeur sans que cela ne soit annoncé et remarqué. Mais c’était sans compter sur l’œil attentif de Raphaëlle Baut de Numerama.

Une hécatombe chez MG

MG Motor a été relancé en Europe avec une grande gamme de voitures électriques. Des modèles encore récents, mais qui pourtant ont vu un certain nombre disparaitre. Trois modèles n’ont pas survécu à la nouvelle norme GSR 2 introduite en juillet dernier. MG a donc annoncé le départ à la retraite, au moins pour l’Europe de la MG 5, du MG Marvel R et du MG ZS EV. MG n’avait déjà plus le droit d’introduire sur le marché Européen ces modèles. Le constructeur écoulait le stock qu’il détenait sur le Vieux-Continent.

Fin de parcours pour le Vinfast VF9

Le Vinfast VF9 est parti aussi vite qu’il est arrivé. Ce SUV qui ciblait vraisemblablement un positionnement haut de gamme avec son tarif de 90 590 euros. Cependant, les consommateurs européens n’ont pas été séduits visiblement puisque 0 Vinfast VF9 ont été immatriculés en Europe sur la durée de présence du SUV comme le rapporte notre confrère de Numérama.

VinFast VF 9

La Mazda MX-30 avait de l’ambition

Le Mazda MX-30 ne disposait pas d’une excellente autonomie. Son rayon d’action pouvait être un frein aux ventes. Mazda a donc eu une idée intéressante. Profiter de son expérience dans les moteurs rotatifs, plus compacts que les moteurs à pistons conventionnels pour ajouter un prolongateur d’autonomie pour créer de l’électricité profitant au moteur thermique.

Mazda MX-30

Cette version intéresse bien plus les consommateurs, à tel point que les ventes de versions full électriques ne représentaient plus que 18 % fin 2024. De ce fait, Mazda a décidé de conserver uniquement la version R EV au catalogue. Un modèle qui présente la particularité d’être la seule voiture au moins commercialisée utilisant un moteur rotatif.

Kia EV6 GT

Pour le moment, la Kia EV6 GT n’est plus disponible à la commande, mais le constructeur a confirmé à nos collègues de Numerama que cette version ferait bientôt son retour.