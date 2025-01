Voici la voiture électrique de Sony qu’il est enfin possible d’acheter (ou presque)

Ca y est, la coentreprise entre Sony et Honda vient de lancer les ventes de sa voiture électrique, l’Afeela 1 lors du CES 2025 de Las Vegas. Les premières livraisons sont attendues pour 2026. Mais les clients devraient être peu nombreux.

Sony Honda Afeela

La voiture électrique de Sony en collaboration avec Honda est attendue de pied ferme depuis des années. À chaque CES, Sony dévoilait de nouvelles fonctionnalités, passant du concept au prototype. Cette fois-ci, c’est la bonne, Sony dévoile la version de série de l’Afeela, dénomée Afeela 1.

Uniquement en Californie au départ

Comme on peut le lire dans le communiqué de presse, l’Afeela 1 sera produite dans l’Ohio aux États-Unis, et uniquement disponible en Californie dans un premier temps. Les premières ventes se feront au cours de l’année 2025, avec des livraisons prévues pour le milieu de l’année 2026. Mais attention, car seule la finition Signature sera disponible à cette date, pour 102 900 dollars.

Vous êtes moins pressés ? La finition Origin, disponible à partir de 89 900 dollars arrivera dans un second temps, en 2027. Il est déjà possible de réserver la voiture en l’échange d’un acompte de 200 dollars. De quoi jeter un coup d’œil au configurateur, avec les trois coloris extérieur et deux couleurs d’habitacle.

Des aides à la conduite, par abonnement

On le savait déjà avec notre découverte du prototype : Sony mise gros avec les aides à la conduite. Un abonnement offert pendant trois ans permet de profiter de la conduite semi-autonome de niveau 2 et du système d’infodivertissement digne d’une PlayStation. Sans cet abonnement, on a quand même le droit à la cartographie 3D, la connexion 5G, le son spatial et la lecture de média depuis une source externe.

Un assistant virtuel entraîné par Sony permet d’avoir des conversations avec sa voiture pendant la conduite. Il est aussi possible de communiquer avec les passants grâce à l’écran présent dans la calandre avant de la voiture : la media bar.

Pour profiter des grands écrans de 12,9 pouces sur les sièges pour les passagers, il faudra opter pour la finition Signature. De même que les jantes 21 pouces, remplacées par des roues de 19 pouces en entrée de gamme.

Grosse batterie, mais petite autonomie

Du côté des caractéristiques techniques, la batterie de 91 kWh permet à l’Afeela 1 d’annoncer 480 km d’autonomie sur le cycle EPA américain, soit environ 550 km en WLTP pour l’Europe. À titre de comparaison, la Model S de Tesla avec une batterie à peu près équivalente grimpe à 640 km d’autonomie EPA. Ce qui laisse présager une forte consommation pour l’Afeela.

Du côté de la recharge, la voiture adopte le connecteur NACS pour être compatible avec les Tesla Superchargeurs v3 et v4 avec une puissance de seulement 150 kW.

Du côté de la motorisation, on peut faire confiance à une transmission intègrale, avec deux moteurs d’une puissance de 244 ch chacun.

Le coffre est immense avec environ 700 litres de volume jusqu’au plafond. Pas étonnant car on a affaire à une longue belrine de 4,9 mètres de long et 1,9 mètre de large.

Sony précise enfin que l’Affela 1 sera également vendue au Japon en 2026. Quant aux autres pays et notamment en Europe, c’est motus et bouche cousue.