J’ai « conduit » la nouvelle voiture électrique de Sony, l’Afeela : une expérience impressionnante

À l'occasion du CES 2024 de Las Vegas, nous avons eu la chance de monter à bord de la nouvelle et impressionnante voiture électrique de Sony et Honda, l'Afeela. Mais ce n'est pas tout. Nous avons également pu la conduire, mais virtuellement. On vous explique tout !

La future voiture électrique Afeela, conçue en collaboration par Sony et Honda était l’une des attractions principales du stand Sony au CES 2024 de Las Vegas. Nous étions sur place, et nous faisons partie des rares médias invités à prendre place à bord. Une expérience d’une vingtaine de minutes, accompagnée par un représentant de la marque. Une visite guidée rapide, mais suffisante pour prendre conscience du travail accompli par les deux firmes sur la voiture électrique en quelques années.

Précisons qu’il s’agit ici encore d’un prototype, même si Sony et Honda (qui a présenté deux nouvelles voitures électriques de son côté) nous assurent que la voiture de série sera très proche, que ce soit en termes de design et de fonctionnalité. Bien évidemment, le fait de pouvoir la conduire avec une manette de PS5 ne devrait plus être possible une fois qu’elle sera commercialisée.

L’Afeela en vidéo

Nous avons profité de notre présence au CES pour tourner une vidéo de notre expérience avec l’Afeela de Sony Honda Mobility. Vous pouvez découvrir notre expérience par écrit juste sous cette vidéo.

Une PS5 dans une voiture électrique ? Oui !

En termes de design, on connaissait déjà la Sony Honda Afeela. Inutile de revenir dessus, rien n’a changé, ou presque, cette année. Nous sommes toujours en présence d’une jolie et longue berline qui semble très aérodynamique. De quoi annoncer une belle autonomie, pour le moment inconnue.

En revanche, l’habitacle de la voiture est le clou du spectacle. L’ouverture des portières se fait en appuyant sur un bouton tactile situé su niveau du montant. Un peu comme sur le Cybertruck de Tesla. La portière s’ouvre ensuite de manière automatique, grâce à un moteur.

Un habitacle bardé d’écrans

Arrivé à l’intérieur de la voiture, on sent immédiatement que celle-ci a été développée par Sony. Le conducteur se retrouve avec un bandeau d’écrans devant lui. Quatre au total : les deux écrans permettant de projeter l’image issue des rétroviseurs caméra, un écran derrière le volant qui fait office de combiné d’instrumentation, et un immense écran dans la largeur, destiné à l’infotainment et à la cartographie GPS.

Le système d’infodivertissement n’est pas en reste, avec de quoi contenter toute la famille : de la musique, des vidéos et bien entendu, des jeux-vidéo. L’Afeela intègre PS Remote Play, permettant de lancer des jeux installés sur sa PlayStation 5 depuis sa voiture. Il est alors possible de jouer grâce à l’écran tactile, ou tout simplement avec une manette de PS5. Ce qui fait un peu penser à l’expérience Steam au sein des Tesla Model S et Model X.

Pour mieux permettre d’apprécier tous ces écrans, Sony et Honda ont eu la bonne idée d’intégrer un yoke, ce genre de volant coupé également trouvable sur les Tesla. On espère que l’Afeela bénéficiera de la direction steer-by-wire, permettant de faciliter les manœuvres avec ce genre de commandes.

Mais rappelons que la conduite devrait être assez autonome avec cette voiture électrique bardée de capteurs : caméras, radars et LiDAR. De quoi proposer une conduite semi-autonome de niveau 2 voire niveau 3. En d’autres termes, il devrait être possible de se faire conduire par sa voiture, et de profiter du système d’infodivertissement même en tant que conducteur.

Du bon son, et des écrans à l’arrière

Les amoureux du son devraient adorer l’Afeela : une vingtaine de haut-parleurs sont intégrés au sein de l’habitacle (et dont au niveau des appui-têtes de chaque siège), permettant de proposer une ambiance sonore impeccable. Que ce soit pour écouter de la musique, regarder un film ou jouer aux jeux-vidéo.

Sony va plus loin et utilise ces haut-parleurs pour créer une sensation unique de silence, grâce à l’annulation active du bruit. Comme chez Tesla, encore une fois.

Vous avez peur que les passagers arrière soient jaloux des écrans avant ? Pas d’inquiétude, on trouve deux grands écrans à l’arrière, positionnés sur le dos de chaque siège avant. On retrouve alors un système d’infotainement comparable à celui présent à l’avant.

Pour naviguer dans l’interface conçue par Sony, il est possible d’utiliser l’écran tactile, mais également la molette et les boutons présents au niveau de la console centrale. La fluidité est excellente : on ne serait pas étonné que l’ensemble tourne avec une puce présente dans la PS5. Les graphismes de l’interface sont évolués, travaillés et détaillés et les animations instantanées.

Il est possible de modifier l’ordonnancement des différentes fenêtres sur l’écran principal. Il suffit alors de sélectionner une application avec le doigt, et de la faire glisser sur l’écran à l’endroit où on souhaite la positionner. On retrouve ce genre de fonctionnement chez Tesla dans la Model S et Model X, mais sur un écran plus petit toutefois.

Un écran… aussi à l’extérieur

Quand on passe à l’extérieur, de la voiture, la technologie est toujours présente, surtout au niveau du capot avant. On ne sait pas encore si un frunk (coffre avant) sera présent. Mais un écran vient se loger juste au-dessus du pare-choc avant. Son rôle ? Communiquer avec les autres usagers de la route. Par exemple pour laisser passer un piéton en lui envoyant un message sympathique. Ou tout simplement pour afficher des informations utiles comme le pourcentage de charge de la batterie.

Nous avons ensuite pu prendre le volant de la nouvelle voiture électrique de Sony. Enfin, virtuellement. Comment ? Avec un poste de conduite bien réel, mais relié à un jeu-vidéo. Une simulation créée par Sony pour l’occasion, tournant sous le moteur Unreal Engine 5.3, avec un petit goût de GTA, en plus réaliste.

Au volant de la Sony Afeela

L’idée de cette démonstration était de montrer l’apport des technologies de Sony dans une voiture électrique. L’occasion de voir en action les rétroviseurs caméra (pratique pour lutter contre les angles mort), mais aussi tous les capteurs présents autour de la voiture. La vue 3D présente sur le combiné d’instrumentation permet d’apercevoir en temps réel les autres usagers de la route et les obstacles présents autour de la voiture.

La voiture peut également percevoir les feux de circulation et leur état. De quoi prédire l’arrivée d’une conduite autonome (à l’image du FSD de Tesla) à terme.

On a également pu jouer avec une fonctionnalité plus rigolote qu’utile : la réalité augmentée. Une caméra à l’avant de la voiture filme ce qu’il se passe sur la route, diffuse l’image sur l’écran central, et y ajoute un monde virtuel. Il est alors possible de « rouler » sur des monstres, afin de récolter des points. Une gamification de la conduite dont on pourrait bien se passer. Ou alors, pour passer le temps en conduite autonome ? Pourquoi pas.

Un prototype prêt à prendre la route

Pour le moment, cette Afeela produite par Sony Honda Mobility est à l’état de prototype. Mais, la voiture de série arrive vite, très vite même. Les premières précommandes devraient débuter au début de l’année 2025, pour une commercialisation effective à la fin de la même année. Les premières livraisons devraient quant à elles intervenir à partir du printemps 2026 en Amérique du Nord. Une arrivée en Europe est à envisager, mais sans aucune information officielle.

Concernant les détails techniques, nous n’avons pas grand-chose à nous mettre sous la dent pour le moment. Nous ne connaissons ainsi pas la taille de la batterie (ni l’autonomie), ni la vitesse de recharge. Il est parfois question d’une batterie d’une capacité de 91 kWh et d’une puissance de charge de 150 kW.

Au début de l’année 2023, Sony annonçait une longueur de 4,9 mètres, une largeur de 1,9 mètre, une hauteur de 1,46 mètre et un empattement généreux de 3 mètres.

Pour les performances, il était question de deux moteurs électriques, avec une puissance cumulée de 400 kW (536 ch), un 0 à 100 km/h abattu en 4,8 s et une vitesse de pointe de 240 km/h.

Il ne reste donc maintenant plus qu’à patienter pour en savoir plus sur cette future voiture électrique aussi intrigante qu’intéressante sur le papier. À condition que le prix de vente ne la réserve pas à une élite.