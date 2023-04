On a testé Steam dans une Tesla : des milliers de jeux vidéo avec la puissance d’une PS5, c’est bluffant

Nous avons récemment essayé la Tesla Model X Plaid pendant deux jours. L'occasion d'essayer la nouvelle fonctionnalité qui devrait plaire aux joueurs : Steam. La présence de la plateforme de gaming au sein des voitures électriques Tesla et la puissance graphique de ces dernières permettent de faire tourner tous les jeux (ou presque) du catalogue Steam. GTA V, Call of Duty, Cyberpunk 2077, etc. Nous avons pu essayer deux jeux (Tomb Raider et Outer Wilds), voici le récit de notre expérience, vraiment bluffante.

Lors de l’annonce des nouvelles Tesla Model S et Tesla Model X, Elon Musk mettait en avant le fait de pouvoir jouer à des jeux vidéo vraiment gourmands en ressources, à l’image du célèbre Cyberpunk 2077. À l’été 2022, le patron de Tesla annonçait que l’intégration de la plateforme de jeux vidéo Steam au sein des Model S et Model X approchait à grands pas. Il aura finalement fallu attendre la mise à jour de Noël 2022 pour voir arriver Steam en version bêta sur certaines Model S et Model X.

Steam sur la Model X avec une manette de PS5

Lors de notre essai de la Tesla Model S Plaid, nous n’avions pas pu essayer la fonctionnalité. La mise à jour n’avait pas encore été déployée. Alors lorsque Tesla nous a invités à venir tester la nouvelle Tesla Model X Plaid, à la fin du mois de mars, nous n’avions qu’une hâte : apporter une manette de PS5 pour jouer à de véritables jeux vidéo AAA dans une voiture.

Précisons que Steam n’est pas disponible sur toutes les Tesla. Il faut posséder une Tesla Model S ou Model X produite à partir de février 2022. La raison est simple : certains jeux vidéo disponibles sont très gourmands, et nécessitent beaucoup de puissance de calcul.

Les deux voitures haut de gamme de Tesla produites à partir de cette date dispose de 16 Go de RAM contrairement aux Model S et Model X produites entre 2021 et février 2022 qui ne disposent que de 8 Go. Elon Musk a toutefois indiqué sur Twitter que ces voitures électriques plus anciennes pourraient recevoir une mise à jour matérielle pour embarquer plus de mémoire vive.

Une PS5 installée dans les Tesla

Malheureusement, les anciennes Tesla Model S et Tesla Model X ne sont pas compatibles, par manque de puissance graphique. C’est également le cas des Tesla Model 3 et Tesla Model Y, quelle que soit leur date de production. La raison est simple : les nouvelles Tesla Model S et Model X embarquent l’équivalent d’une PS5 pour faire tourner le système d’infodivertissement.

Dans le détail, on trouve un processeur AMD Ryzen (Zen+) à huit cœurs physiques avec une puce graphique RDNA2, équivalente à une RX 6600M dotée de 8 Go de VRAM. Tesla annonce une puissance de calcul de 10 Tflops. À comparer aux 10,28 Tflops de la PS5 et des 12,15 Tflops de la Xbox Series X.

Steam n’est pas disponible sur les Tesla Model 3 et Model Y. Si les dernières versions intègrent bien un processeur AMD Ryzen, il semblerait qu’elles n’ont pas le GPU (puce graphique) dédié des grandes sœurs Model S et Model X, ni la bonne quantité de mémoire vive.

Dit autrement, les nouvelles Tesla Model S et Model X embarquent l’équivalent d’une console next-gen pour faire tourner le système d’infodivertissement projeté sur l’écran central. Ajoutez à cela l’intégration du fameux catalogue Steam, et vous obtenez une véritable console de jeux vidéo dans une voiture. Un rêve de gosse qui se réalise !

Tous les jeux Steam ne sont pas compatibles

Pour ceux qui sont familiers de Steam, Tesla a intégré l’équivalent de l’OS du Steam Deck au sein de ses voitures. C’est une application Linux qui utilise l’émulateur Proton pour faire tourner les jeux Windows sur l’écran de la voiture. Il est donc possible de faire tourner la quasi-totalité des dizaines de milliers de jeux Windows disponibles sur Steam. Mais comme nous allons le voir plus loin, Steam sur Tesla est encore en bêta, et tous les jeux ne sont pas totalement supportés.

Pour pouvoir jouer aux jeux via Steam sur une Tesla, il vaut mieux utiliser une manette. Le mieux est de jouer avec une manette de PS5, qui est nativement reconnue en Bluetooth par la voiture. Les manettes de Xbox peuvent être reconnues, soit en filaire, soit avec un adaptateur sans fil spécial. Pour les plus joueurs d’entre vous, il est aussi possible d’opter pour le couple clavier-souris et de se lancer une partie de Counter Strike…

Lorsque nous avons récupéré la Tesla Model X Plaid, l’une de notre première action a été de lancer Steam puis de nous connecter avec le compte de l’un de nos journalistes, détenteur d’un Steam Deck. On a ainsi pu accéder à son catalogue de jeux vidéo. L’expérience logicielle est absolument semblable à celle d’un Steam Deck que nous avons pu tester en mai 2022. À la différence que sur la Tesla, il est impossible d’accéder au bureau Linux : si l’on quitte Steam, on se retrouve sur l’écran d’infotainment Tesla avec le GPS.

Tomb Raider et Outer Wilds en guise d’apéritif

Avec l’application Steam sur Tesla, les jeux sont installés sur le SSD de la voiture. On vous conseille donc d’acheter un autre SSD (mais pas celui de Tesla), de grande capacité, car le stockage de la Tesla (un peu moins de 80 Go) se révèle trop juste pour installer les superproductions du moment, à l’image de Call of Duty, GTA V ou encore Cyberpunk 2077.

Nous avons alors testé avec deux jeux qui nécessitaient peu d’espace disque : Rise of the Tomb Raider et Outer Wilds. Nous avons tenté d’installer Call of Duty : Advanced Warfare, mais le jeu refusait de se lancer. Précisons que, comme sur un Steam Deck, certains jeux peuvent être incompatibles.

Dans ce cas, l’application Steam le précise, et indique quelles sont les incompatibilités. Cela peut aller de l’incompatibilité totale, à quelques petites incompatibilités (un affichage pas optimal par exemple), comme précisé sur le site de Steam. Étonnamment, Call of Duty n’était pas indiqué comme incompatible.

Avant d’aller plus loin, mentionnons que l’intégration de Steam sur Tesla est à l’état de bêta. Mais n’oublions pas que Tesla adore les bêta à rallonge. Le FSD est toujours en bêta aux États-Unis, plus de trois ans après son lancement, en octobre 2020.

Une claque vidéoludique dans une voiture

Toujours est-il que nous avons été agréablement surpris par l’expérience proposée. Nous avons lancé en premier lieu Outer Wilds, un jeu vidéo de 2019 qui se déroule dans l’espace. L’univers est assez sombre et les graphismes n’ont pas été pensés pour en mettre plein la vue. Mais ce qui nous a le plus frappés, c’est la réactivité du jeu, et surtout, le système son de la voiture.

Les 960 watts recrachés par les 22 haut-parleurs de la voiture (dont un caisson de basse) vous plongent totalement dans un univers parallèle. L’écran motorisé de 17 pouces avec une belle définition (2 200 x 1300 pixels soit entre le Full HD et le QHD) permet d’augmenter cette immersion, puisqu’il est possible de l’orienter vers le passager ou le conducteur, et non pas seulement au milieu de l’habitacle.

Avec la manette de la PS5, il est très simple de naviguer dans l’espace, avec notre vaisseau spatial. La manette permet aussi bien évidemment de naviguer dans les menus du jeu, et dans les menus de Steam. D’ailleurs, il suffit d’indiquer à Steam la manette utilisée (PS5, Xbox, etc.) pour que les logos de l’interface s’adaptent à la manette et affichent les bonnes icônes.

Après avoir été aspirés dans un trou noir, nous avons délaissé Outer Wilds pour essayer un jeu plus gourmand et plus évolué graphiquement. Il s’agit de Rise of the Tomb Raider, qui malgré son âge (sorti en 2015) rendait extrêmement bien sur l’écran de la Tesla. Nous avons pu pousser les graphismes au maximum, sans que le jeu subisse de ralentissements. Encore une fois, le combo écran et système son de la Tesla nous fait instantanément voyager.

Nous avons ensuite voulu tester d’autres jeux, plus récents et plus gourmands, mais nous manquions de temps, et d’espace disponible sur le stockage. La connexion de la Tesla (en 4G) était assez bonne, avec une vitesse moyenne d’environ 15 Mo/s (soit 150 Mbps) pour télécharger les titres. Précisons qu’en cas d’absence de réseau, il est impossible de lancer Steam, qui a besoin d’une connexion active. Les jeux, quant à eux, sont installés en local.

Des améliorations nécessaires

Malheureusement, dès que Steam est fermé, les téléchargements se mettent en pause. Il est a priori possible de laisser les téléchargements se faire en quittant la voiture, mais nous n’avons pas pu essayer cette fonctionnalité.

Si vous souhaitez modifier la température de l’habitacle, allumer ou éteindre un siège chauffant ou ventilé, il faut revenir sur l’écran d’accueil du système d’exploitation Tesla. Ce qui revient à fermer Steam et le jeu en cours. Il n’y a pas de tâche de fond, et c’est l’un des principaux reproches que l’on peut faire à l’intégration de Steam à Tesla.

De plus, plusieurs petits bugs surgissent ici ou là, ce qui empêche d’avoir une expérience parfaite. Comme cette fois où le lancement de Steam a planté, alors que la roue de chargement tournait encore. Nous avons attendu quelques minutes avant de nous résoudre à quitter l’application pour la relancer. En temps normal, Steam prend environ 15 à 20 secondes à se lancer. Ce n’est pas long, mais ce n’est pas instantané.

L’autre reproche que l’on peut faire à cette intégration, c’est l’impossibilité de jouer à des jeux vidéo en roulant. C’est normal, pour éviter de distraire le conducteur. Mais il est dommage que Steam ne soit pas proposé sur l’écran arrière de 9,4 pouces. Tesla nous indique que cela pourrait être possible techniquement dans le futur, mais que ce n’est pas officiellement prévu pour le moment. Ce serait un régal pour les passagers arrière, qui pourraient s’affronter sur un Street Fighter ou un FIFA…

Une voiture de 2023, pour une expérience de 2023

Comme vous l’aurez compris à la lecture de cet article, nous avons été conquis par l’expérience offerte avec l’intégration de Steam aux Tesla Model S et Model X. Tout n’est pas parfait, mais il s’agit d’une version bêta qui a encore de la marge de manœuvre. Cela n’a rien à voir avec ce que propose la concurrence, comme BMW et son catalogue de jeux bien plus anciens. Seuls BYD, Hyundai et Polestar rivalisent un peu, avec l’intégration à venir de GeForce Now.

Mais cela se passera dans le cloud, et non en local, avec des performances qui dépendront du réseau disponible. D’ici à quelques mois au mieux, ou dans quelques années en étant plus réalistes.

Il y a une vingtaine d’années, lorsque GTA III venait de sortir, l’auteur de ces lignes rêvait de pouvoir y jouer en multijoueur, dans une voiture. Vingt ans après, ce rêve devient réalisable. Mais pas pour tout le monde. En effet, les Tesla ne sont pas à la portée de toutes les bourses, et il serait intéressant que l’entreprise américaine propose Steam sur ses voitures électriques plus abordables : les Model 3 et Model Y. Et pourquoi pas dans la future et hypothétique Model 2 ?

En attendant, on se consolera avec le Steam Deck, qui peut être utilisé dans n’importe quelle voiture, mais avec un écran radicalement plus petit, et des performances en retrait. Quoi qu’il arrive, Tesla prouve encore ici son avance sur ses concurrents dans le domaine du système embarqué. Vous pourrez bientôt lire l’essai complet de la Tesla Model X Plaid dans nos colonnes.