Steam Deck : Valve vous dit maintenant quels sont vos jeux compatibles

Valve a mis en ligne une page permettant de savoir en quelques clics quels titres de votre bibliothèque sont pris en charge par le Steam Deck. Une bonne initiative alors que son lancement approche à grands pas.

Attendus demain sur le marché, le Steam Deck et sa configuration minimaliste ne seront pas en mesure de supporter tous les jeux du catalogue Steam. Pour permettre plus de clarté, et alors qu’il avait déjà mis en place un système permettant de savoir quels sont les titres compatibles sur le catalogue Steam, Valve étend son système de certification à votre bibliothèque Steam. À présent, il est donc possible de savoir en quelques clics lesquels de vos jeux se plairont sur le Steam Deck… mais aussi d’identifier ceux qui ne pourront pas être lancés dans de bonnes conditions.

Notez que vous pouvez d’ores et déjà vous rendre à cette adresse, et vous connecter avec vos identifiants Steam, pour avoir accès à la liste de vos jeux compatibles. Cette page permet aussi d’avoir plus d’informations sur les titres éligibles. Comme le souligne The Verge, on peut par exemple savoir si le texte d’un jeu est suffisamment lisible sur le petit écran du Steam Deck, ou encore si les paramètres graphiques par défaut fonctionneront bien.

Valve veut nous permettre de savoir où on met les pieds

Cette page fait enfin la distinction entre les titres pleinement compatibles avec le Steam Deck, et ceux qui impliqueront de trouver les bons réglages graphiques pour fonctionner convenablement. Dans certains cas, les jeux présentant un avertissement quant à la compatibilité nécessitent simplement l’installation d’un programme tiers pour être lancés ou vous demanderont à un moment donné de saisir du texte via l’écran tactile. Encore une fois, il est possible de découvrir la situation individuelle de chaque jeu en parcourant la page mise en ligne par Valve.

Précisions enfin que certains jeux incompatibles à l’heure actuelle avec le Steam Deck pourraient le devenir avec le temps. The Verge cite par exemple Hunt: Showdown et Warhammer Vermintide 2 : tous deux requièrent l’installation de systèmes anti-triche qui ne sont pas encore configurés pour fonctionner avec le Steam Deck. Il est tout à fait possible que ce type de logiciels soient par la suite optimisés pour la console portable de Valve. Elle s’ouvrirait alors à plus de titres multijoueurs.

