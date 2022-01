Steam Deck : c’est parti, Valve débutera les livraisons dès fin février

Dans un bref communiqué en français, Valve nous donnait hier une excellente nouvelle : les premiers Steam Deck disponibles vont bientôt être expédiés chez les personnes ayant précommandé.

« Notre équipe est de retour de vacances et carbure à fond », c’est ce que nous expliquait Valve dans un communiqué partagé hier. Plus intéressant, le groupe commence l’année 2022 par une nouvelle attendue de pied ferme : le Steam Deck va très bientôt arriver chez les primo adoptants. On apprend en effet que les premières unités de la console portable de Valve commenceront à être expédiées dès la fin du mois de février.

Pour rappel, le Steam Deck avait été annoncé en juillet 2021 et aurait dû arriver sur le marché en décembre dernier. Le contexte sanitaire et les pénuries de composants ayant ralenti la chaîne d’approvisionnement de Valve, le lancement de la console avait finalement été reporté de deux mois. Cette fois, Valve semble donc dans les temps.

Le Steam Deck bientôt chez vous

« En dépit de la pandémie mondiale et des problèmes d’approvisionnement et d’acheminement, il semble que nous serons en mesure de commencer les expéditions dès la fin du mois de février », lit-on du communiqué.

Valve explique par ailleurs redoubler d’efforts pour tester un maximum de titres et leur attribuer, ou pas, l’étiquette de compatibilité « Steam Deck Verified ». Basé sur plusieurs critères (dont la prise en charge des commandes, la fluidité de l’expérience, l’affichage et la prise en charge globale du système), ce programme permettra, à l’aide d’un petit badge, de savoir quels jeux du catalogue Steam sont pleinement compatibles avec la console. Les jeux posant problème, n’étant tout simplement pas compatibles ou n’ayant pas encore été évalués seront aussi indiqués.

Pour permettre ces tests à plus grande échelle, Valve continue par ailleurs d’envoyer des kits de développement aux studios. Le groupe assure ainsi avoir livré des centaines de ces kits le mois dernier et continuer à en expédier. Les consoles en illustration sont pour leur part destinées à des tests et évaluations internes souligne Valve, très heureux d’indiquer que la production s’accélère.

