Bonne nouvelle : le Steam Deck a l’air plutôt facile à réparer

Comme de coutume, iFixit a publié un démontage du Steam Deck. Parallèlement, Valve a annoncé qu'iFixit fera partie des revendeurs de pièces officiels, ce qui laisse penser que la réparation de la console devrait être facilitée.

Alors que le Steam Deck ne devrait plus tarder à débarquer chez ses premiers acheteurs, la console de Valve s’offre une annonce plutôt rassurante. La firme derrière Steam annonce que iFixit, le célèbre site qui démonte les objets Tech pour en déterminer la réparabilité, sera l’un des fournisseurs officiels de pièces de rechange pour la console.

Petit détail amusant de l’histoire, Valve avait publié en octobre dernier une vidéo de démontage du Steam Deck qui disait en somme à ses futurs utilisateurs : « nous démontons notre console pour que vous ne le fassiez pas, car vous ne devriez pas ouvrir votre console au risque de l’abimer. » Qu’à cela ne tienne ! A peine après avoir reçu le Steam Deck, iFixit s’est évidemment empressé de publier un démontage en règle de la console. Au passage, le site spécialisé propose une vue aux rayons X de la console de toute beauté.

Un Steam Deck plutôt facile à ouvrir

iFixit salue d’ailleurs les efforts de Valve. La console est apparemment assez facile à ouvrir, rien de bien plus compliqué qu’un PC. Seules huit vis tiennent la coque arrière et il n’y a pas de bandes de scotch ou de vis exotiques à l’horizon. De plus, le nom de chaque composant est indiqué de manière à ce qu’on ne se perde pas. On croirait presque que Steam nous invite à l’ouvrir finalement.

La vidéo complète de démontage d’iFixit :

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

On ne sait pas encore si la console de Valve sera frappée par le fameux Joy-con drift, un souci qui touche tous les modèles de Switch. Mais bonne nouvelle : les joysticks sont faciles à remplacer. Il en va de même pour le SSD M.2 qui peut être extrait en retirant une simple vis. De quoi imaginer un potentiel remplacement à l’avenir.

La batterie du Steam Deck. // Source : iFixit Le démontage de la batterie pose quelque soucis. // Source : iFixit

En revanche, changer la batterie a l’air beaucoup plus compliqué, comme le démontre la photo ci-dessus. On peut voir que le spécialiste a dû user de plusieurs médiators et bandes rigides pour la sortir.

Dernier point plus rassurant : le Steam Deck utilisé par iFixit s’est non seulement montré facile à remonter, mais il s’est lancé sans encombre après un démontage en règle.

Nous avons contacté Valve pour connaître la liste des autres revendeurs officiels de pièces de rechange, mais n’avons pas reçu de réponse à la publication de cet article.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.