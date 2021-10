Valve déconseille de démonter le Steam Deck… mais vous montre comment faire

Un peu à la manière d'iFixit, Valve a publié cette semaine une vidéo de démontage de son Steam Deck. On y découvre les composants et la constitution interne de la console... à mi-chemin entre une Switch et un ordinateur portable.

« En un sens c’est un tutoriel… mais d’un autre côté, vous ne devriez rien faire de [ce qu’on va vous montrer] ». Dès l’introduction de sa vidéo, Valve donne le ton sur le démontage de sa console Steam Deck. Mais pour la science, la firme de Gabe Newell prend néanmoins le risque de nous donner une furieuse envie de mettre en pièce son Steam Deck… au sens propre.

Ce mercredi, le groupe a partagé sur YouTube une vidéo d’un peu plus de 5 minutes pour nous expliquer comment se démonte sa console portable, et en dévoiler les composants sans fausse pudeur. 5 minutes pour régaler les amateurs d’électronique, mais aussi et surtout pour montrer que de nombreuses pièces de la console sont (relativement) faciles d’accès.

Une console qu’on pourra réparer nous-mêmes ?

Si le démontage de la machine, et à fortiori sa réparation, s’adresse en premier lieu à des experts ou au moins à des utilisateurs avancés, Valve laisse nous susurre quand même que des pièces détachées seront proposées dans les prochains mois. La marque fait pour l’instant mention de sticks, de SSD et « potentiellement d’autres pièces ».

Valve prend aussi soin de nous préciser que les composants du Steam Deck sont propriétaires et ont été conçus spécialement pour l’appareil. La marque déconseille par exemple fortement le changement du SSD M.2 par un SSD standard, trouvable en ligne ou chez un revendeur.

Passer par un SSD classique pourrait selon Valve causer des problèmes de surconsommation, impacter la longévité de la batterie, et engendrer de la surchauffe. Pas idéal pour vos jeux… La firme explique par ailleurs que le SSD de son Steam Deck est installé à proximité immédiate du modem Wi-Fi / Bluetooth. Il a donc été fabriqué et testé de manière à éviter toute interférence électromagnétique. Un SSD tiers pourrait donc compromettre les performances du Wi-Fi.

Ce démontage est quoi qu’il en soit une première étape pour découvrir un peu mieux la console d’un point de vue électronique. Il nous reste maintenant à voir le traditionnel « Teardown » du site spécialisé iFixit pour en savoir encore plus… et surtout avoir un avis indépendant sur le potentiel de réparabilité de ce sémillant Steam Deck.