Steam Deck : voici pourquoi de nombreux jeux viennent de devenir potentiellement compatibles

Epic Games Store annonce que son logiciel anti-triche, Easy Anti-Cheat, devient compatible avec Linux et MacOS. La firme de Tim Sweeney a même prévu un support vers Proton, la surcouche utilisée par le Steam Deck.

Lors de l’annonce du Steam Deck, la question de la compatibilité des jeux sur la nouvelle console de Valve s’est bien vite posée. En effet, la machine tourne sur SteamOS, un dérivé de Linux.

Steam avait multiplié les promesses, en particulier concernant la possibilité de faire fonctionner les logiciels anti-triches Easy Anti-Cheat (EAC) et BattlEye, bien connus des joueurs et joueuses, qui ne fonctionnent que sur PC Windows.

La liste s’allonge

Enfin jusqu’à maintenant, car Epic Games a annoncé ce jeudi 23 septembre que Easy Anti-Cheat est désormais supporté sur Linux et Mac. De plus, le support pour Proton est également inclus, ce qui devrait simplifier la vie des développeurs. À charge encore à ces derniers de rendre compatibles leurs jeux avec l’OS de la console.

Et mine de rien, cette simple annonce débloque la situation de nombreux titres sur la plateforme de Valve. On pense par exemple à Apex Legends qui utilise l’EAC, ou comme le souligne The Verge, à Dead By Daylight et War Thunder, qui sont tous trois dans le top 25 des jeux sur Steam. D’autres titres comme 7 Days to Die, Fall Guys, Black Desert, Hunt : Showdown peuvent potentiellement être porté sur Steam Deck.

Quid de BattlEye

Un des deux grands logiciels anti-triche est de la partie, il ne reste donc plus que BattlEye pour débloquer encore un peu plus le contenu de sa bibliothèque Steam sur la console de Valve. BattlEye protège des jeux comme PUBG, Rainbow Six Siege ou même Fortnite.

Si l’on en croit la FAQ du Steam Deck, il ne s’agit que d’une question de temps. Steam écrit en effet noir sur blanc : « Nous travaillons avec BattlEye et Easy Anti-Cheat pour assurer la prise en charge de leurs systèmes anti-triche avant le lancement. » Encore un peu de patience.