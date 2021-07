Le Steam Deck peut théoriquement faire tourner Windows et donc également Xbox Game Pass

Avec SteamOS et sa couche de compatibilité, de nombreux jeux Steam peuvent tourner sur le Steam Deck. Mais pas tous. L'installation de Windows sur la console Steam Deck permettrait à des milliers de jeux sur Steam de fonctionner, dont ceux qui sont répertoriés comme incompatibles avec SteamOS, sans oublier l'abonnement Xbox Game Pass de Microsoft.

Hier, contre toute attente, Valve a annoncé une nouvelle console de jeu portable : elle se nomme Steam Deck. Il s’agit ni plus ni moins qu’un petit PC compact, équipé par un CPU AMD Zen 2 quad-core et une puce graphique AMD RDNA 2. L’ensemble tourne sous SteamOS 3.0, une distribution Linux modifiée pour faire tourner les jeux Steam et équipée d’une interface sur-mesure. Dessus, on retrouve Proton comme couche de compatibilité pour permettre aux jeux Windows de fonctionner sans exiger que les développeurs les portent spécifiquement pour le Steam Deck. La question que nous nous sommes est… peut-elle faire tourner Windows 10 ou Windows 11 ?

Remplacer SteamOS par Windows ?

En effet, la couche de compatibilité Valve Proton permet d’aller au-delà des 15 % de jeux compatibles nativement Linux. Vous pouvez vérifier la liste des jeux pris en charge sur le site de ProtonDB, on peut y observer différents niveaux de prise en charge, environ 50 % à 80 % des jeux peuvent tourner grâce à Proton sur SteamOS. En fonction, des jeux, il y a cependant des risques de bugs. C’est pour cette raison que ProtonDB classe les jeux dans différentes catégories de « Platine » à « Injouable ». L’installation de Windows sur la console Steam Deck permettrait à quasiment 100 % des jeux sur Steam de fonctionner, dont ceux qui sont répertoriés comme incompatibles avec SteamOS, sans oublier l’abonnement Xbox Game Pass de Microsoft qui offre l’accès à de très nombreux jeux.

Actuellement, la réponse à cette question n’est plus simple à donner. Techniquement, le Steam Deck est très proche d’une Xbox portable, l’architecture AMD utilisée est celle des consoles modernes. Cependant, avec 1,6 téraflops de puissance, elle est théoriquement légèrement plus puissante que la Xbox One S (1,4 téraflops) et légèrement moins que la PS4 Pro (1,8 téraflops).

Le site The Verge cite quelques inconvénients à installer Windows sur cette machine, comme la disponibilité des pilotes et les difficultés d’utilisation d’une interface utilisateur de bureau qui n’est pas optimisée pour un appareil portable. Pour rappel, le Steam Deck propose un écran de 7 pouces avec une définition HD 720p. Ce type d’écran est pris en charge par Windows 10 et Windows 11, même si Microsoft exige au moins un écran de 9 pouces sur son futur OS. Malgré tout, il y a de fortes chances pour que l’installation fonctionne, ce qui signifie que théoriquement, Windows 10 ou Windows 11 peuvent tourner sur cet appareil atypique. Nous en saurons davantage plus tard, sachant que les réservations prévues ce 16 juillet 2021 ne vous engagent pas à acheter la console quand elle sera disponible.