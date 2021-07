Oubliez la Switch Pro, Valve annonce sa nouvelle console de jeu Steam Deck : caractéristiques, prix et disponibilité

Valve a enfin dévoilé sa console portable aux allures de Switch Pro et aux performances bien plus importante que la console de Nintendo, si on en croit ses caractéristiques. Elle sortira en décembre 2021.

On savait que Valve travaille sur un projet de console portable au design proche de la Switch. À peine une semaine après que Nintendo a déçu une partie des joueurs en annonçant une nouvelle console pas plus puissante que la Switch avec sa Switch OLED, Valve annonce une console très ambitieuse.

Cela s’appellera le Steam Deck. Comme la Switch, il s’agit d’une console portable qu’il est possible de brancher à un écran secondaire. Point de dock cependant vendu avec la console, un simple port USB-C compatible avec DisplayPort 1.4 fera l’affaire. Celui-ci permet d’aller jusqu’à une définition 8K à 60 Hz ou 4K à 120 Hz. Par contre, une station d’accueil officielle sera vendue séparément. Elle maintient le Steam Deck relevé, tout en offrant la possibilité d’y connecter des écrans externes, un câble réseau, des périphériques USB et l’alimentation.

Autre différence majeure avec la console de Nintendo : il n’y a pas possibilité de décrocher des manettes du Steam Deck, comme les Joy-Con savent le faire si bien. On retrouve cependant quatre boutons A, B, X et Y, une croix directionnelle.

S’il y a bien un jeu de doubles gâchettes, celle-ci son analogique. Le Switch Deck embarque aussi deux boutons affichage et Menu, ainsi que 4 poignées situées au niveau de l’annulaire et de l’auriculaire. Il y aussi deux sticks analogiques, ainsi que deux trackpads carrés de 32,5 mm à retour haptique, cette technologie que Valve avait déjà tenté de pousser avec son Steam controller.

Cette console de jeu est un PC équipé de SteamOS 3.0, une distribution Linux modifiée pour faire tourner les jeux Steam et équipée d’une interface sur-mesure. Dessus, on retrouve Proton comme couche de compatibilité pour permettre aux jeux Windows de fonctionner sans exiger que les développeurs les portent spécifiquement pour le Steam Deck.

Notez que le Steam Deck est donc également un ordinateur équipé de Linux, ce qui signifie que les utilisateurs plus techniques pourront également passer au bureau Linux standard. Valve note que vous pourrez brancher une souris, un clavier et un moniteur, et installer d’autres magasins de jeux, des logiciels PC classiques, naviguer sur le Web, etc.

Caractéristiques du Steam Deck : la Switch Pro qu’on attendait ?

À l’intérieur, la console de Valve est beaucoup plus puissante qu’une Switch. On trouve une puce graphique AMD RDNA 2, la même architecture graphique qui équipe la PS5 ou la Xbox Series X. Elle est également équipée d’un processeur AMD Zen 2 (4 cœurs avec une fréquence d’horloge allant de 2,4 à 3,5 GHz) et 16 Go de mémoire RAM LPDDR5. Côté stockage, on peut compter sur 64 Go eMMC ou du stockage 128 / 256 Go en SSD NVMe en fonction des versions.

L’écran de 7 pouces n’est pas équipé d’une dalle OLED, mais bien IPS LCD. Il possède une définition HD+, à savoir 1280 x 800 pixels, dans un format 16/10, le tout avec un taux de rafraichissement est de 60 Hz. La console pourra compter sur une batterie de 40 Wh. Valve promet une autonomie de 2 à 8 heures en fonction du détail graphique des jeux.

Avec les caractéristiques de cet écran, Valve s’assure que les performances seront au rendez-vous. Il est tout de même dommage d’avoir un écran très similaire à la Switch classique, sur un appareil qui coûte plus cher.

Disponibilité et prix du Steam Deck : à partir de 419 euros

Trois versions du Steam Deck sont disponibles pour 419 euros (64 Go eMMC), 549 euros (256 Go en SSD NVMe) et 679 euros (512 Go, SSD NVMe).

Valve va ouvrir les réservations pour ses trois versions s’ouvriront vendredi 16 juin 2021 à 19 heures, exclusivement sur Steam pour le moment. Il s’agit d’une réservation, et non une précommande, Valve a limité l’achat à 1 console par personne.

En décembre 2021, les premiers exemplaires seront disponibles en France, En Europe, aux États-Unis, au Canada et au Royaume-Uni. Les invitations pour les précommandes sont censées partir avant décembre, et si vous manquez votre fenêtre concernant l’invitation, vos frais de réservation seront remboursés sur votre portefeuille Steam.