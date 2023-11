Test de l’AYN Odin 2 Pro : la nouvelle référence des consoles Android

Les consoles portables sous Android sont de plus en plus populaires. Après un premier essai déjà réussi, AYN revient avec une Odin 2 Pro qui mettra tout le monde d'accord.

Ces derniers temps, les consoles portables libres ont le vent en poupe. Avec l’arrivée du Steam Deck et son succès immédiat, le grand public comprend petit à petit qu’il n’est pas obligatoire d’être relié à un éditeur comme Nintendo ou Sony pour avoir le droit à une bonne expérience. Mais qui suit le dossier depuis longtemps sait que cette nouvelle tendance a démarré à Shenzhen, où les PC en forme de consoles et les consoles libres sous Android sévissent depuis quelques années. AYN est un jeune acteur surtout connu pour sa Odin, qui a déjà marqué les esprits il y a quelques années de cela. Avec la Odin 2 Pro que nous testons aujourd’hui, c’est très simple : il met tout le monde d’accord.

AYN Odin 2 Fiche technique

Modèle AYN Odin 2 Dimensions 22,5 cm x 1,7 cm x 9,8 cm Définition maximale Full HD Wifi Wi-Fi 7 Bluetooth Oui Poids 420 g Fiche produit

La machine est prêtée par OtaXou pour ce test.

AYN Odin 2 Design

Quand la première Odin reprenait peu ou proue le design de la Nintendo Switch Lite en lui offrant une préhension améliorée, la Odin 2 Pro vole désormais de ses propres ailes. On sent que l’équipe de développement a pris en compte tous les retours sur son premier modèle. Nous conservons sensiblement le même form factor, mais l’ergonomie est améliorée de tous les côtés.

Cela passe dans un premier temps pour un corps légèrement plus épais, et légèrement plus arrondi, qui tient plus naturellement en main. Au dos, l’Odin 2 Pro n’hésite pas à se montrer plus épaisse pour laisser la place à deux poignées formées à même le châssis en plastique de l’appareil, qui viennent naturellement se poser sous les doigts et offrent un support excellent.

Source : Brice Zerouk pour Frandroid Source : Brice Zerouk pour Frandroid

En façade, plus rien n’apparaît comme récupéré d’une ligne de production sans nom. Les boutons Start et Select se placent désormais naturellement en haut à gauche et à droite de l’écran, comme une manette moderne, quand Android a le droit à ses deux raccourcis favoris Accueil et Précédent sur le bas. Les joysticks hérités de la PS Vita du modèle précédent laissent leur place à de nouveaux modèles hall effect plus proches des Joy-Con, qui nous offrent beaucoup plus de précision à l’usage. La croix évolue aussi, et si elle conserve le format PS Vita, elle est désormais un peu plus protubérante et plus clicky.

Les gâchettes aussi, un point sur lequel AYN a dû retravailler plusieurs fois sa formule sur son premier modèle, sont totalement différentes. Ici, nous ne sommes plus sur un petit format, mais bien de larges extensions analogiques aussi confortables que précises. Seul bémol, ou presque : le placement des boutons B/A/Y/X, eux aussi beaucoup plus qualitatifs désormais, qui reprennent l’organisation traditionnelle de Nintendo. Arrivé à ce niveau de puissance et de polyvalence, il serait peut-être temps de passer au format A/B/X/Y plus typé Xbox et PlayStation. Heureusement, nous pouvons le changer en un clic au niveau logiciel.

Rien qu’avec le modèle de pré-production auquel nous avons accès, nous pouvons immédiatement sentir une montée en gamme de la part d’AYN. À bien des égards, la Odin 2 Pro est tout simplement la console portable moderne la plus ergonomique disponible sur le marché. Et ce devant aussi bien le Steam Deck que la Nintendo Switch, qu’importe le modèle. La qualité de fabrication et l’attention aux détails sont impressionnantes.

Connectique

Protégé derrière un volet au-dessus de la machine, nous pouvons retrouver un port carte microSD classique. À ses côtés se trouve un port micro HDMI. Le bouton de verrouillage à la suite de tout ça est également équipé d’un lecteur d’empreintes, de manière à ne pas avoir besoin de rentrer son schéma ou son mot de passe pour ouvrir rapidement la console tout en la sécurisant.

En bas de la AYN Odin 2 Pro, on retrouve deux ports : un combo jack classique, et un port USB-C 3.1 compatible DisplayPort pouvant donc sortir un signal 4K à 60 Hz. Le port micro HDMI, limité au 1080p, paraît donc bien superflu. C’est également ce port qui s’occupe de la charge de l’appareil.

Audio

Autre changement bienvenu pour l’AYN Odin 2 : ses haut-parleurs sont maintenant situés en façade. On aurait aimé qu’ils soient légèrement plus près de l’écran pour éviter de les boucher avec la paume de nos mains en jeu, mais la situation est fort heureusement très rare. Les haut-parleurs développent un volume plus important qu’on ne l’imagine, et le son produit reste clair sans distorsion. Ce n’est pas la plus grande configuration audio que l’on puisse retrouver sur ces machines (le titre revient à la ROG Ally Z1 Extreme), mais nous sommes clairement sur le haut du panier.

AYN Odin 2 Écran

L’AYN Odin 2 Pro est à nouveau équipé d’une dalle IPS LCD de 6 pouces supportant une définition de 1920 x 1080p. Cette dalle est tactile multipoint, mais est limitée à un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cette dalle affiche tout de même des bordures encore très marquées, qui rappellent celles de la Nintendo Switch ou Switch Lite en IPS LCD.

Sous notre sonde et avec le logiciel DisplayCal, nous pouvons mesurer une couverture de 133,8% de l’espace sRGB pour 94,8% de l’espace DCI-P3. Le taux de luminosité maximal est mesuré à 469 cd/m², ce qui est très bien, mais pourra être un peu juste en plein été sous le soleil. Nous mesurons également un excellent taux de contraste de 1659:1, sublime pour un écran IPS LCD.

Mais voilà : AYN a fait le choix d’offrir un écran aux couleurs très vibrantes, ce qui se voit en regardant la température de couleurs moyenne mesurée à 7729K, soit très froide. Les plus motivés pourront toujours retoucher cela, d’autant qu’il y a toujours du potentiel pour l’écran qui affiche sereinement un Delta E00 moyen de 1,73 avec un écart maximal de 7,06 qui — sans surprise — se retrouve principalement sur les tons bleus.

Que dire sur cet écran ? Rares sont les consoles sous Android à se soucier de l’espace DCI-P3, quand l’AYN Odin 2 Pro arrive à en couvrir la quasi-intégralité et fournir des couleurs très chatoyantes. Arrivés comme nous le sommes à ce point, la déception viendrait presque du fait de ne retrouver que 60 Hz de taux de rafraîchissement, mais qu’on se le dise : cet écran est excellent pour sa catégorie.

AYN Odin 2 Logiciel

L’AYN Odin 2 Pro est fournie d’office avec Android 13. Sur ces produits, ne vous attendez jamais à connaître des versions supérieures via mise à jour. Ce qu’il faut voir avec cette version est surtout qu’elle débloque l’accès à l’intégralité des dernières applications du Play Store. Par contre, nous sommes sur la mise à jour de sécurité Android du 5 mai 2023… Et là encore, ne vous attendez pas à une mise à jour. On retient bien : sur les consoles Android, on ne gère pas son compte en banque.

AYN fournit d’office deux choix : un lanceur d’applications personnalisé, ou celui de base d’Android. La première option est très limitée, et de nombreux autres choix plus intéressants s’offrent à vous sur le Play Store (on vous recommande Daijisho). La deuxième fait l’affaire, mais n’est pas la plus optimisée pour l’utilisation à la manette.

Qu’importe, puisqu’une fois cette étape passée, nous sommes essentiellement sur une tablette sans fioriture. À ceci près que la Odin 2 Pro fournit de nombreux outils intéressants : la possibilité de régler la puissance de la console, pour prioriser l’autonomie plutôt que les performances par exemple. Le réglage de la puissance du ventilateur, aussi, avec une courbe personnalisable à loisir. Mais aussi tout ce qu’il faut pour calibrer et recalibrer les joysticks et les gâchettes à loisir, chose que nous avons d’ailleurs dû faire d’entrée de jeu sur notre modèle de test (pensez à redémarrer la machine pour que la calibration soit appliquée).

Le plus important finalement, en dehors de la gestion de la machine elle-même qui est bien réussie, est à voir en jeu. Un volet d’options, activable ou désactivable à loisir, est disponible en tout temps sur le côté droit de la machine et permet de voir en un clin d’œil les performances tout autant que d’accéder à des raccourcis pratiques. On retiendra surtout un utilitaire permettant de lier les boutons à des zones de l’écran avec aise, très simple à utiliser et configurer.

AYN Odin 2 Performances

Le clou du spectacle est bien ici. Dans notre modèle de test, l’AYN Odin 2 Pro est équipée d’un SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 couplé à 12 Go de RAM LPDDR5. Nous avons le droit grâce à lui à la compatibilité avec le Wi-Fi 7, mais aussi le Bluetooth 5.3, en prime du tout dernier GPU Adreno 740. Vous connaissez certainement déjà cette puce puisqu’elle a équipé cette année tous les smartphones Android les plus puissants. Mais avec le système de refroidissement actif intégré à la console, l’AYN Odin 2 Pro peut pousser la configuration plus loin encore.

Benchmarks

AnTuTu 10 : 1530482

CPU : 394807

GPU : 603554

MEM : 286736

UX : 245385

PC Mark : 15530

3DMark Solar Bay : 5309 / 20,19 FPS

3DMark Wild Life Extreme : 3699 / 22,15 FPS

3DMark Wild Life Extreme Stress Test : 99,8%

Geekbench 6 CPU : 2061 / 5725

Geekbench 6 GPU Vulkan : 9864

Rien n’est vraiment étonnant dans ces résultats : ils sont dans la marge de ce que l’on attend d’un Snapdragon 8 Gen 2, tout bêtement. Non, le plus intéressant est de regarder le score de stress test de 3DMark : malgré de nombreuses boucles successives, l’AYN Odin 2 Pro ne perd jamais une seule seconde cette pleine puissance affichée, et peut la tenir ad vitam aeternam. C’est ce qui fait la force de ces produits face à l’usage d’un smartphone classique : le thermal throttling est inexistant.

En jeu

Et c’est ainsi que l’on peut se rendre compte de ce dont sont vraiment capables de nos puces mobiles lorsqu’elles n’ont pas à se soucier de leur chauffe. D’une manière très basique, on peut déjà commencer en disant que Genshin Impact tourne à 60 FPS sans aucun problème en poussant tous les potards à fond. Le jeu étant l’un des plus difficiles à faire tourner sous Android, surtout avec ces paramètres, ça pose quelque part un peu les bases.

Mais nous sommes sous Android, donc ça ne s’arrête absolument pas là. L’univers de l’émulation y est en développement constant. Ici, tous les émulateurs déjà bien développés tournent à plein régime, et l’on peut facilement doubler voire tripler la définition de rendu sans que l’Odin 2 Pro ne vienne se plaindre le moins du monde. C’est sur des émulateurs encore en développement actif que l’on retrouve le loup. Pour ces jeux, les plus gourmands tournent autour des 20 FPS, mais pour les plateformers les plus célèbres, la barre des 50 fps est dépassée, avec des chutes vers les 40.

S’il ne faut jamais compter sur les promesses d’avenir, la proposition principale est déjà alléchante : les jeux natifs gourmands tournent au maximum de leur capacité, et les émulateurs déjà bien éprouvés offrent l’intégralité de leurs fonctionnalités. Et ce sans compter sur le cloud gaming, parfaitement adapté à l’AYN Odin 2 Pro grâce à ses capacités réseaux supérieures à la norme.

Refroidissement et bruit

Le refroidissement actif de l’AYN Odin 2 Pro propose deux modes en base : le mode « Smart », qui va adapter les tours par minute des ventilateurs à la chauffe active, et le mode « Sport », qui les fait tourner à fond. Même à fond, nous sommes sur le même type de bruit qu’une ROG Ally Z1 Extreme poussée à fond : audible, mais pas particulièrement dérangeant, comme un aspirateur dans une pièce lointaine.

Mais surtout, vous n’en aurez jamais besoin : de Smart à Sport, il n’y a pas de véritable différence de chauffe ou de performance, et l’AYN Odin 2 Pro maintient d’elle-même une chauffe maximale de 38°C dans nos tests. C’est absolument parfait.

AYN Odin 2 Autonomie

L’AYN Odin 2 Pro intègre une large batterie de 8000 mAh, qui se recharge à 65W par le biais de son port USB-C compatible Power Delivery et Quick Charge 5.0. Une charge totale ne demande jamais plus de 2 heures de branchement.

Dans nos tests, qui se sont concentrés sur les expériences les plus lourdes possibles pour la console constamment réglée dans son profil le plus performant, nous avons relevé entre 5 et 6 heures d’autonomie. Ce en lançant donc des jeux 3D gourmands et des émulateurs qui n’hésitent pas à s’accaparer l’intégralité du CPU, GPU et de la RAM. Il s’agit donc du pire cas d’usage, quand une utilisation plus normale et mesurée de l’appareil nous fait plutôt tourner aux alentours des 10 heures d’autonomie.

Il y a de fortes chances que cette console puisse aller bien au-delà, sur des titres 2D et en ayant une gestion plus fine de ses capacités.

AYN Odin 2 Prix et disponibilité

Voilà le plus grand point noir de cette console : sa disponibilité. Elle est aujourd’hui uniquement disponible à partir du site officiel d’AYN, après une campagne Indiegogo réussie. L’Odin 2 de base, à 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, est vendue à 299 dollars. Le modèle Pro que nous testons ici, à 12 Go de RAM et 256 Go de stockage, est quant à lui à 369 dollars. Enfin, le modèle Max à 16 Go de RAM et 512 Go de stockage est vendu 459 dollars.

L’achat est considéré comme une précommande, puisque les demandes des acheteurs Indiegogo seront suivies en priorité. Si le constructeur promet en date que les livraisons démarreront à partir de la mi-décembre, il a connu bien des retards par le passé sur son premier modèle. Aussi, il faudra très certainement vous armer de patience avant de pouvoir acquérir la vôtre si vous le souhaitez.



au meilleur prix ? Où acheter L' AYN Odin 2 au meilleur prix ?

Il n'y a pas d'offres pour le moment