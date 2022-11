Nous avons été en mesure de lancer plusieurs benchmarks sur un smartphone équipé du Snapdragon 8 Gen 2 lors du Snapdragon Summit. Voici nos résultats.

Après l’annonce, les premiers tests. Le Snapdragon 8 Gen 2 promet de belles choses sur les smartphones qu’il équipera, mais il est temps de le mettre à l’épreuve. Lors du Snapdragon Summit, nous avons été en mesure de prendre en main le Reference Design de Qualcomm pour y faire tourner une série de benchmarks.

Le Reference Design est un smartphone conçu et fabriqué par Qualcomm qui n’a pas vocation à être commercialisé, mais qui permet en quelque sorte de présenter un portrait-robot d’un smartphone de façon plus concrète qu’une simple puce sur une carte électronique.

La configuration du smartphone en question était la suivante :

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 ;

écran 2400 x 1080 pixels ;

12 Go de RAM ;

256 Go de stockage ;

Android 13.

Les résultats

Voici les tests que nous avons fait tourner avec les différents scores donnés par les applications de benchmark :

AnTuTu 9.3.0 : 1 282 869 points (CPU : 272 079, GPU : 569 037, MEM : 246 120, UX : 195 633) ;

PCMark Work 3.0 : 18 839 points ;

3DMark Wild Life: 13 610 points (81,5 FPS) ;

GFXBench Aztec Ruins Vulkan (High tier) 1440P: 65 FPS.

Il faut noter que le smartphone était configuré en mode performance, ce qui augmente ses résultats dans les tests.

On peut constater une belle augmentation des performances en comparaison du Snapdragon 8+ Gen 1 qui obtenait avec le Zenfone 9 un score de 1 085 542 points. Cela représente une augmentation de 18 % sur une demi-génération, ce qui est loin d’être négligeable.

Face à la concurrence, Qualcomm s’en sort avec les honneurs dans ses premiers tests. En effet, nous avons mesuré une moyenne de 58,8 FPS sur 3DMark Wild Life avec l’iPhone 14 Pro Max, dépassé de loin par les 91,5 FPS obtenus sur ce Snapdragon 8 Gen 2. Qualcomm détrône donc assez nettement les performances des puces d’Apple. Du moins sur la partie GPU, car rappelons-le, l’iPhone 14 devait continuer de supplanter le Snapdragon 8 Gen 2 sur les performances CPU, que ce soit en single ou en multi-core.

Toujours sur la partie graphique, nous n’avons pas pu tester les capacités en ray tracing de la puce, car aucun benchmark sur le marché n’est compatible avec le mobile. Il faudra attendre une mise à jour de GFXBench ou 3DMark pour espérer tester cet élément et relever les performances. En attendant, seule une démo d’Oppo permet au grand public d’avoir un aperçu du potentiel du Snapdragon 8 Gen 2 dans cet exercice.

Ces premiers résultats du Snapdragon 8 Gen 2 sont très encourageants. Attendons désormais de pouvoir le tester dans des conditions plus concrètes pour le consommateur, c’est-à-dire sur des smartphones vraiment commercialisés. On pourra alors également mieux mesurer sa maîtrise de la chauffe et la consommation de la puce. C’était l’une des bonnes surprises du Snapdragon 8+ Gen 1. À noter aussi que d’aucuns prédisent une version overclockée du 8 Gen 2 sur le Galaxy S23. Ça promet.

NB : Notre journaliste Cassim Ketfi est à Hawaï pour couvrir le Snapdragon Summit 2022 dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Qualcomm.

