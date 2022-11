Snapdragon 8 Gen 2 : voici la liste des premiers smartphones équipés

La course au premier téléphone à sortir avec un Snapdragon 8 Gen 2 est lancée. De nombreuses marques ont communiquées en ce sens juste après l'annonce de Qualcomm.

Comme à chaque annonce d’une nouvelle puce pour smartphones, les constructeurs s’arrachent l’exclusivité du premier téléphone annoncé sous Snapdragon 8 Gen 2, la nouvelle puce de Qualcomm qui vient tout juste d’être annoncée ce mercredi 16 novembre 2022. Durant le Snapdragon Tech Summit, les logos de nombreuses marques de smartphones se sont affichés : Xiaomi, Oppo, Redmi, Sony, OnePlus, Honor, Asus, Motorola, Vivo, ou encore RedMagic ont toutes confirmé qu’elles s’équiperont du dernier Snapdragon.

Peu de temps après la conférence, de nombreuses marques sont même allées plus loin en avançant un nom de modèle. En voici une première liste :

Oppo Find X6 Pro et ray tracing

Oppo a annoncé sur ses différents réseaux sociaux que le prochain Find X, qu’on pense être l’Oppo Find X6 Pro, intègrera le Snapdragon 8 Gen 2. Cela n’est pas une surprise, étant donné que le Find X5 Pro possède un Snapdragon 8 Gen 1.

Dans le détail, Pete Lau, le chef produit très médiatique de la marque, promet « de nouveaux niveaux de détails visuels et des jeux de niveau supérieur ». Comme le souligne Android Police, la compagnie chinoise affirme sur Weibo avoir joué un rôle de collaborateur avec Qualcomm dans le développement de ses pilotes dédiés au ray-tracing. La firme avance également avoir aidé le concepteur de puce et Google dans les tests entourant la « recherche d’architecture neuronale Vertex AI ». En résulterait une latence réduite de 40 % et une réduction de la consommation de 27 % sur des tâches liées à la réalisation d’un objectif algorithmique, détaille Android Police.

OnePlus 11, Motorola Edge 40, Xiaomi 13 et Vivo X90 Pro+

OnePlus, qui est supposé abandonner la mention Pro sur ses flagships cette année, a confirmé dans un post sur weibo que sa série OnePlus 11 s’équiperait du Snapdragon 8 Gen 2. Il en va de même pour le Moto X40, qui sera certainement renommé Motorola Edge 40 Pro à son arrivée en France.

Xiaomi pour sa part ne s’est pas avancé sur un nom de modèle, mais a confirmé aussi sur Weibo que son nouveau fleuron sera équipé du Snapdragon 8 de deuxième génération. On peut supposer qu’il s’agit là du Xiaomi 13. Vivo a également confirmé que son prochain smartphone haut de gamme en serait équipé. Sauf surprise, il devrait s’agir de la série Vivo X90, prévue pour être dévoilée le 22 novembre 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.