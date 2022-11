Xiaomi 13 ou Xiaomi 14 ? Une superstition tenace pourrait nous jouer des tours

Deux images circulant sur le web laissent entendre que le Xiaomi 13 s'appellerait en réalité Xiaomi 14. Une piste à considérer avec beaucoup de pincettes, mais qui n'est pas impossible.

Le nombre 13 a mauvaise réputation. Selon des superstitions tenaces dans plusieurs pays, il est synonyme de malheur et de malchance. Mais quel rapport avec les smartphones ? Il se trouve que le prochain modèle haut de gamme de Xiaomi est censé s’appeler Xiaomi 13. Or, d’après de nouvelles informations à prendre avec beaucoup de pincettes, ce téléphone pourrait réserver une petite surprise et s’appeler finalement Xiaomi 14.

Sur la piste du Xiaomi 14

Comme le souligne MySmartPrice, deux images diffusées sur Weibo sèment le doute. La première est une photo d’un carton rempli de boîtes de smartphones. Sur l’une d’entre elles, on peut lire « Xiaomi 14 ». De quoi laisser entendre que ce modèle est déjà à un stade de production suffisamment avancé pour avoir des exemplaires déjà emballés. On notera au passage que l’on distingue aussi un logo semblable à celui de Leica, récent partenaire photo sur les smartphones de Xiaomi.

La seconde image est une capture d’écran de la rubrique « À propos de l’appareil ». On y voit, là aussi, le nom « Xiaomi 14 » en haut à gauche. Sur le même screenshot, on aperçoit également le numéro de modèle 2211133C qui correspond à celui aperçu quelque temps auparavant dans une certification pour le marquage CCC — l’équivalent chinois du marquage CE. On pourrait ainsi en déduire que le Xiaomi 14 est bientôt prêt à la commercialisation.

Peu de certitudes autour du Xiaomi 13 ou Xiaomi 14

Il est important de bien souligner le fait que ces fuites sur le Xiaomi 14 méritent d’être considérées avec beaucoup de recul. La piste d’un Xiaomi 13 inexistant à cause de superstition est intéressante, car plausible — on se souvient de OnePlus et d’Oppo qui évitent le chiffre 4, car mal perçu en Chine. En revanche, rien n’est confirmé, loin de là.

Pour le moment, la seule chose que nous pouvons affirmer avec certitude est que le prochain fleuron de Xiaomi sera doté du tout récent Snapdragon 8 Gen 2 et qu’il promet déjà d’être excellent sur le cloud gaming.

