L’Oppo Find X4 Pro n’existerait pas… Place à l’Oppo Find X5 Pro

La thèse d'un passage direct du Find X3 au Find X5 sans passer par le Find X4 semble se confirmer. Quelques images ainsi que la fiche technique de l'Oppo Find X5 Pro se révèlent dans une fuite.

En décembre dernier, juste après la présentation du dernier SoC de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, Oppo avait promis sortir un smartphone de sa série Find X durant le premier trimestre 2022 équipé de la puce premium. À Frandroid comme ailleurs, nous avions immédiatement pensé qu’il s’agissait du futur Oppo Find X4 Pro, suite attendue du très apprécié Find X3 Pro. Nous avions à la fois raison et tord apparemment.

À en croire une publication sur le marché d’applications alternatives Cool APK, le smartphone attendu sous le nom de Find X4 Pro porterait finalement le nom d’Oppo Find X5 Pro.

Bien sûr il s’agit ici d’une fuite et il convient de la considérer avec un certain recul et une bonne dose de prudence. Ceci étant, ce ne serait pas la première fois qu’une marque chinoise évite le chiffre 4 pour ses produits pour cause de superstition importante autour de son caractère malchanceux supposé. Il n’y a par exemple jamais eu de OnePlus 4. OnePlus étant une marque cousine de Oppo, puisque les deux appartiennent au même groupe Oplus, cela vient conforter la thèse d’un passage du 3 au 5 directement.

La peur du chiffre 4 est relativement présente en Asie. Il y même une fiche Wikipédia qui est dédiée à ce phénomène, appelé Tétraphobie. On y apprend que cette superstition autour du quatre proviendrait au départ de la proximité des mots « quatre » et « mort » dans de nombreux parles chinois.

La fiche technique à attendre du Find X5 Pro

La fuite en question ne se contente pas de nous éclairer sur le futur nom du smartphone. On peut également apercevoir ce que le leaker prétend être des photos du smartphone ainsi qu’une partie de sa fiche technique.

Oppo Find X5 Pro // Source : OnLeaks Oppo Find X5 Pro // Source : OnLeaks Oppo Find X5 Pro // Source : OnLeaks Oppo Find X5 Pro // Source : OnLeaks

Pour l’extérieur, on retrouve le bloc photo si caractéristique de la série Oppo Find X, avec l’ajout notable d’une mention à la nouvelle puce photo d’Oppo, MariSillicon X. Notons aussi l’ajout d’un logo Hasselblad, qu’on n’avait pas encore aperçu dans les précédentes fuites. Celui-ci soulignerait un partenariat avec la marque suédoise.

Côté fiche technique, l’Oppo Find X5 Pro promet d’être un véritable fleuron pour le groupe chinois. Écran Amoled LTPO en QHD+ 120 Hz, avec une diagonale de 6,7 pouces a priori. Les modules photos abriteraient deux capteurs 50 mégapixels IMX 766, dont l’un profiterait d’une stabilisation optique, ainsi qu’un troisième capteur 13 mégapixels S5K3M5.

Le Find X5 Pro possèderait en outre une batterie de 5000 mAh et une charge rapide de 80W, couplé à du 50 W en sans fil.

Le reste de la série Find X5

Le Find X5 Pro ne serait pas le seul smartphone de sa gamme. Selon XDA, il serait accompagné d’un Find X5 classique doté d’un SoC MediaTek ce coup-ci, le fameux Dimensity 9000.

Des rumeurs d’un Find X5 Lite ont aussi vu le jour du côté de GSM Arena. Celui-ci reprendrait peu ou prou la fiche technique de l’Oppo Reno 7 à son compte. Il possèderait ainsi un écran Oled FHD+ 90 Hz de 6,43 pouces, un Snapdragon 778G avec 8 à 12 Go de RAM, 128 à 256 Go de stockage.

La partie photo serait équipée de trois capteurs 64, 8 et 2 mégapixels (grand angle, ultra grand angle et macro) ainsi qu’un capteur selfie de 32 mégapixels. Pour terminer, le Find X5 Lite bénéficierait d’une batterie de 4500 mAh et d’une charge à 60 W.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.