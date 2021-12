Oppo Find X4 Pro / Find X5 Pro : le design du prochain fleuron de 2022 apparait en fuite

Oppo a su proposer d'excellents smartphones et c'est forcément avec impatience que l'on veut découvrir le design de sa prochaine vitrine au nom encore inconnu.

L’Oppo Find X3 Pro est l’une des grandes réussites de l’année. Avec ce smartphone, Oppo a fini de démontrer que la marque était désormais la représentante de la Chine pour produire de véritables bijoux de technologie. Sans mentionner les démos impressionnantes de l’Oppo X 2021 ou la présentation de l’Oppo Find N. On attend donc avec impatience ce que la marque pourra proposer en 2022.

Une fois de plus, c’est Onleaks qui dévoile en premier le design de ce nouveau fleuron au nom encore inconnu. S’agira-t-il de l’Oppo Find X4 Pro, la suite logique et attendue, ou est-ce qu’Oppo se montrera superstitieux et évitera le chiffre 4, réputé pour porter malheur en Asie, pour directement lancer l’Oppo Find X5 Pro.

Si vous trouvez cette idée ridicule, souvenez-vous que c’est le choix qu’avait fait la marque cousine OnePlus en évitant le lancement d’un OnePlus 4. D’autres pourront rappeler qu’Oppo n’a pas eu de mal pour le moment à lancer des smartphones avec le chiffre 4, comme le Oppo Reno 4 Pro en 2020. Il faudra attendre 2022 pour découvrir le nom définitif du fleuron, en attendant, on peut découvrir son design.

Une évolution légère

En découvrant les images de Onleaks publiées sur le site Prepp.in, on ne remarque pas de grands changements face au prédécesseur, le Oppo Find X3 Pro.

Le nouveau smartphone reprend notamment cette idée de module photo qui se « fond » dans le châssis pour être plus discret. Les capteurs du module paraissent mieux intégrés, mais il s’agit ici d’un simple rendu 3D de la part d’Onleaks, et il faudra attendre d’avoir le smartphone en main pour s’en assurer. On peut tout de même noter la présence d’au moins trois objectifs à l’arrière du smartphone.

À l’avant, on retrouve un écran avec des bords les plus fins possibles et une caméra en façade bien visible à travers une bulle dans l’écran.

Le smartphone semble également plutôt fin. Pour le moment la fuite se concentre sur le design, et il faudra patienter pour en apprendre davantage sur les caractéristiques. On sait seulement avec assurance que l’appareil intégrera le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, et qu’Oppo misera aussi sur une puce maison Oppo MariSilicon X pour le traitement des photos.

Oppo devrait présenter son nouveau Find X au début de l’année 2022.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.