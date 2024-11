Redmi K80 Pro : le zoom du nouveau fleuron de Xiaomi se montre enfin

Xiaomi a partagé des détails concernant le téléobjectif qui sera installé à l’arrière de son Redmi K80 Pro. Voici que ce que l’on apprend.

Le Redmi Note 13 Pro Plus, pour illustration // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Redmi, filiale de Xiaomi, a annoncé hier son K80 Pro. Uniquement disponible en Chine, l’appareil sera affiché sur place pour l’équivalent de 489 euros en version de base 12/256 Go. La mouture la mieux équipée, elle, se négociera aux environs 629 euros, passant alors à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

Avec ce produit (que l’on ne verra vraisemblablement pas débarquer tel quel en France), Xiaomi met les petits plats dans les grands. On y retrouve notamment un écran AMOLED de 6,67 pouces montant à 120 Hz, ainsi que le tout nouveau et surpuissant Snapdragon 8 Elite, couplé ici à une batterie massive de 6000 mAh.

L’appareil est du reste compatible avec la charge rapide 120 W, mais aussi avec une charge sans-fil 50 W. On y trouve en outre un système de dissipation remanié permettant de gagner 3 degrés par rapport à la précédente génération — du moins selon Xiaomi.

Une partie photo soignée, et l’arrivée d’un zoom

Sur le plan photo, Xiaomi cherche là aussi à faire forte impression. La marque mise sur un dispositif regroupant trois modules photo arrières : un module principal de 50 Mpx (en format 1/1,55 pouces) accompagné d’une stabilisation optique ; un ultra grand-angle de 32 Mpx ; et un téléobjectif macro, stabilisé lui aussi, de 50 Mpx avec un zoom optique 2,5x.

Deux jours en amont de l’annonce du Redmi K80 Pro, Xiaomi dévoilait plus d’informations relatives à ce troisième module. On apprenait notamment que ce téléobjectif stabilisé de 50 Mpx serait le premier du genre sur un appareil de la gamme Redmi K et qu’il pourrait prendre des clichés nets à 10 cm seulement du sujet.

Cette distance de mise au point très réduite permet, selon Xiaomi, d’aboutir à des clichés similaires à ceux présentés ci-dessous. Des photos que l’on imagine retouchées, mais dont le rendu s’avère effectivement très propre. À voir s’il sera possible de reproduire la même chose en conditions réelles d’utilisation.

Selon toute logique, le Xiaomi Redmi K80 Pro a peu de chances d’être vendu à l’international, mais il n’est pas tout à fait exclu qu’une version modifiée de l’appareil soit finalement commercialisée en Europe sous l’égide de Poco. Affaire à suivre.