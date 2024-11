Xiaomi officialise son Redmi K80 Pro : des beaux chiffres, mais il n’est pas pour nous

Snapdragon 8 Elite, batterie massive, photo ambitieuse… Le nouveau Redmi K80 Pro ne fait pas dans la demi-mesure.

La nuit dernière, il y a eu un gros lancement Xiaomi en Chine. C’est assez commun et prévisible. Ils ont annoncé pléthore d’appareils, dont le Redmi K80 Pro. C’est du premium, et pour ne pas vous faire perdre votre temps : il n’est pas encore question d’une commercialisation hors du territoire chinois. Mais rien ne dit que cet appareil arrive sous une autre appellation. Il pourrait aussi être à la base d’un nouveau modèle global.

Le Redmi K80 Pro ne fait pas dans la dentelle côté caractéristiques. Au cœur de l’appareil, on trouve le très attendu Snapdragon 8 Elite, le dernier-né de Qualcomm. Pour les non-initiés, il s’agit du processeur mobile le plus puissant du moment, capable de faire tourner n’importe quelle application ou jeu sans sourciller.

Pour aller plus loin

Snapdragon 8 Elite : on a disséqué la puce Android qui bouscule Apple sur le marché des smartphones

Xiaomi annonce même une amélioration de la gestion thermique, avec des températures réduites de 3°C par rapport à la génération précédente.

L’autonomie et la charge rapide font également partie des points forts annoncés. Avec une batterie de 6 000 mAh, le K80 Pro devrait tenir facilement plus d’une journée intensive. La charge rapide 120 W promet de remplir la batterie en un temps record, tandis que la charge sans fil 50 W — une première sur cette gamme.

L’appareil photo n’est pas en reste avec un système triple capteur. Le module principal de 50 MP (capteur au format 1/1,55 pouces) avec stabilisation optique s’accompagne d’un ultra grand-angle 32 MP et d’un téléobjectif macro 50 MP avec un zoom optique x2,5. Sur le papier, c’est prometteur, mais l’expérience nous a appris que les chiffres ne font pas tout en photographie mobile, surtout sur la série Redmi.

L’écran AMOLED 6,67 pouces promet une expérience visuelle de premier ordre avec son taux de rafraîchissement de 120 Hz et sa luminosité impressionnante pouvant atteindre 3200 nits en HDR. Des chiffres qui s’annoncent excellents.

Des tarifs accessibles en Chine

Avec un prix de lancement équivalent à 489 euros pour la version 12/256 Go, Xiaomi fait du prix son argument principal. La version haut de gamme à 629 euros avec 16 Go de RAM et 1 To de stockage reste également très compétitive. Mais attention : ces prix sont annoncés pour le marché chinois, et l’expérience montre que les tarifs européens sont souvent bien plus plus élevés. Et encore une fois, on a l’habitude de voir cette gamme sur le marché mondial.

Il y a aussi des versions Lamborghini, pour les amateurs du genre.

Pour aller plus loin

Quels sont les meilleurs smartphones Xiaomi, Redmi et Poco en 2024 ?