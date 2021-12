Après Xiaomi et Realme, Oppo confirme que son Find X4 Pro profitera du Snapdragon 8 Gen 1

Oppo a confirmé à son tour que son prochain smartphone haut de gamme sera équipé de la dernière puce de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1.

Comme tous les ans à cette période de l’année, Qualcomm a dévoilé, dans la nuit de mardi à mercredi, son prochain SoC haut de gamme, le Snapdragon 8 Gen 1. S’il devrait équiper la plupart des smartphones haut de gamme de l’an prochain, certains constructeurs se sont déjà positionnés pour indiquer qu’ils l’embarqueront bel et bien dans leurs futurs téléphones.

C’est ainsi le cas de Xiaomi, qui a indiqué que son futur Xiaomi 12 profitera bien du Snapdragon 8 Gen 1, mais aussi de Realme pour le prochain GT 2 Pro. La maison-mère de Realme, Oppo, n’est pas en reste et a confirmé, ce mercredi, qu’elle utilisera bel et bien le processeur pour son futur smartphone haut de gamme, le Find X4 Pro.

Dans un communiqué, le constructeur indique que son futur smartphone profitera bel et bien de cette nouvelle puce : « Aujourd’hui au Snapdragon Tech Summit 2021, Oppo a annoncé qu’il allait lancer un nouveau smartphone haut de gamme propulsé par la nouvelle plateforme mobile premium Snapdragon 8 Gen 1 au cours du premier trimestre 2022, en faisant l’un des premiers constructeurs à adopter la nouvelle plateforme Snapdragon ».

Un lancement confirmé pour le premier trimestre

Oppo ne livre pas beaucoup d’informations dans son communiqué et ne confirme d’ailleurs pas le nom du smartphone en question, indiquant seulement qu’il s’agira du prochain flagship du constructeur. Néanmoins, depuis deux ans, la firme chinoise utilise la même nomenclature pour ses smartphones haut de gamme lancés en début d’année. Après les Oppo Find X2 Pro et Oppo Find X3 Pro, on devrait donc bel et bien avoir droit à l’Oppo Find X4 Pro l’an prochain. Néanmoins, si les informations sont encore minces à son sujet, le groupe chinois en profite pour confirmer la fenêtre de lancement du smartphone, qui aura donc lieu au cours du « premier trimestre 2022 », soit entre le 1er janvier et le 31 mars. Pour rappel, l’Oppo Find X3 Pro avait été dévoilé le 11 mars dernier.

La nouvelle puce Snapdragon 8 Gen 1 est la première de Qualcomm à profiter d’une gravure en 4 nm. Elle intègre par ailleurs un nouveau cœur Cortex-2 cadencé à 2995 GHz, un ISP capable d’enregistrer jusqu’à 18 bits pour des clichés de 200 mégapixels ainsi qu’un GPU Adreno 30 % plus puissant pour un gain de 25 % en efficacité énergétique.

