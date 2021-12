Xiaomi 12 : c’est confirmé, il aura le Snapdragon 8 gen 1

L'existence du Xiaomi 12 vient d'être confirmée par Xiaomi lors du Snapdragon Tech Summit. Au passage, Xiaomi a aussi confirmé que son prochain flagship sera équipé du Snapdragon 8 gen 1.

Pour la première fois, Xiaomi parle de son prochain flagship, le Xiaomi 12. Lors du Snapdragon Tech Summit, qui a présenté le nouveau SoC premium de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, le fondateur et CEO de Xiaomi, Lei Jun, a confirmé l’existence du smartphone.

Au passage il a également confirmé que le Xiaomi 12 serait parmi les premiers smartphones équipés du nouveau SoC de Qualcomm.

Le montage du Xiaomi 12 en images

Pour l’occasion, Xiaomi a partagé une courte vidéo où l’on peut voir l’assemblage du SoC au sein du smartphone.

Take a sneak peek of the most potent @Snapdragon 8 Gen 1 chipset that will power our upcoming #Xiaomi12Series! #InnovationForEveryone pic.twitter.com/YrNqM8beMN — Xiaomi (@Xiaomi) December 1, 2021

Malheureusement, aucune date n’a été communiquée pour l’annonce ou la sortie de l’appareil. On nous promet seulement une sortie dans peu de temps. Une première annonce en Chine est attendue aux détours du mois de décembre, peut-être même dès le 12 décembre selon certaines rumeurs.

Une partie de la fiche technique connue

Étant donné que son nom est maintenant confirmé par la marque, on peut désormais écrire que le Xiaomi 12 sera le premier smartphone premium de Xiaomi à abandonner le Mi dans son nom.

L’officialisation du SoC permet aussi d’en connaître un peu plus sur sa fiche technique. On sait donc que le Xiaomi 12 bénéficiera d’un CPU Kryo avec une fréquence d’horloge maximale de 2,995 GHz. On sait aussi qu’il sera équipé du nouveau Modem Snapdragon X65 et son débit de 10 Gigabit en 5 G. On peut également penser que les nombreuses nouvelles fonctionnalités promises par le nouveau SoC, en particulier celles apportées par l’IA, seront bel et bien de la partie.

On pense par exemple à la caméra Always on qui permet de déverrouiller son smartphone avec son visage même lorsqu’il est verrouillé, ou encore à Hugging Face, qui peut analyser un texte et vous en donner un résumé succinct avant sa lecture.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.