Xiaomi Mi c’est fini : la marque abandonne l’emblème de ses smartphones

Fini les Xiaomi Mi. Les smartphones haut de gamme du fabricant chinois vont perdre leur marque distinctive. La suite d'un long processus de renouvellement de la marque chez Xiaomi.

Depuis plusieurs mois, Xiaomi a entamé une transformation de sa marque. Consciente qu’elle commençait à fatiguer son public, voir à saturer le marché, la firme a commencé à modifier son logo et mieux distinguer les marques de son catalogue. Ainsi Redmi s’est séparé de Xiaomi, notamment en Chine où les smartphones Redmi n’utilisent plus la marque Xiaomi pour être commercialisés. Aujourd’hui, le constructeur confirme une autre étape historique : l’abandon de la marque Mi.

Une marque qui fêtait ses 10 ans

Certains auront pu déjà remarquer que le dernier smartphone annoncé en date de Xiaomi se nomme le Xiaomi Mix 4 et non le « Xiaomi Mi Mix 4 ». C’est une première illustration de ce changement de nom forcément important pour Xiaomi : elle utilisait la marque Mi depuis son tout premier smartphone en 2011. Pour l’histoire, on parle ici du Xiaomi Mi 1 équipé d’un écran de 4 pouces 854 x 480 avec processeur Qualcomm Snapdragon S3, 1 Go de RAM, une batterie de 1930 Mah et Android… 2.3 Gingerbread.

Il ne s’agit pas d’un coup d’essai, Xiaomi a confirmé au site XDA-Developers que la marque « Mi » allait définitivement disparaitre. Il y aura donc d’un côté les smartphones Redmi et Redmi Note (Xiaomi Redmi en France) pour l’entrée de gamme et les smartphones Xiaomi comme le futur Xiaomi 12 ou le Xiaomi Mix 4 pour le haut de gamme.

Un nouveau nom pour MIUI ?

Avant de développer son smartphone, Xiaomi lançait une ROM Custom pour Android sous le nom MIUI. Il s’agit depuis de l’interface de tous les smartphones Xiaomi, leur Mi UI (MI User Interface). Si Xiaomi abandonne la marque Mi, on peut se demander si la firme souhaite aussi changer le nom de son logiciel.

Ces dernières années, Samsung a modifié plusieurs fois le nom de son logiciel pour arriver jusqu’à One UI, une interface mieux travaillée et dans l’air du temps.