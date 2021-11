Xiaomi 12 : prix, fiche technique, date de lancement… tout ce qu’il faut savoir

Successeur du Xiaomi Mi 11, le Xiaomi 12 est le prochain flagship du constructeur chinois. Ce téléphone est attendu en Chine pour la fin de l’année 2021. À quoi peut-on s’attendre, tant en termes de design que de performances, d’autonomie et de photos ? On fait le point sur les fuites et les rumeurs.

Sur le segment du haut de gamme et du premium, Samsung a sa gamme Galaxy S, Apple a sa fournée d’iPhone annuelle. Xiaomi, de son côté, mise sur ses téléphones éponymes autrefois connus sous le nom de Xiaomi Mi, avant que l’appellation « Mi » ne disparaisse en août 2021.

En bon successeur du Xiaomi Mi 11, le prochain flagship du constructeur devrait logiquement se nommer Xiaomi 12. Rien n’est encore officiel, mais il n’y a pas de raison apparente pour que la firme chinoise chamboule la nomenclature de son catalogue. Le fait est que ce smartphone est attendu fin 2021 en Chine.

Avant son intronisation officielle dans l’Empire du Milieu, nous vous proposons un petit tour des fuites et rumeurs croisées au cours des derniers mois pour se faire une première idée — plus ou moins vague — de ce que ce téléphone aura dans le ventre.

Quel design pour le Xiaomi 12 ?

C’est probablement l’un des secrets les mieux gardés par Xiaomi à ce jour. Le design du Xiaomi 12 reste encore un mystère dont le voile est difficile à retirer. Le seul petit élément à se mettre sous la dent a été mis en ligne par le leaker Mukul Sharma, qui a publié de soi-disant images de l’appareil, bien emmitouflé dans une coque.

En l’état, il est extrêmement difficile de discerner les lignes esthétiques du téléphone. Encore faut-il qu’il s’agisse bien du Xiaomi 12. Nous pouvons donc simplement imaginer un look dans la droite lignée du Mi 11, où les belles finitions et l’écran incurvé composeront ses marqueurs stylistiques.

Xiaomi pourrait également s’éloigner de sa philosophie conservatrice et opter pour un design plus original pour se démarquer des futurs et actuels concurrents. C’est d’ailleurs ce que suggère LetsGoDigital, avec l’aide de Concept Creator (Jermaine Smith), qui s’est basé sur un brevet — et qu’il faut donc accueillir avec des pincettes.

Concept du Xiaomi 12 // Source : Let’s Go Digital avec Concept Creator Concept du Xiaomi 12 // Source : Let’s Go Digital avec Concept Creator

Quant à l’écran, Xiaomi devrait faire reprendre la même formule que sur le Mi 11. Pour rappel, ce dernier optait pour une diagonale de 6,81 pouces, d’une technologie d’affichage AMOLED, d’une définition WQHD+ (3200 x 1440) et d’un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz.

Performances et autonomie du Xiaomi 12 : puce au top et charge super rapide ?

L’année 2021 a été marquée par l’introduction du Snapdragon 888, le cru 2022 fera quant à lui honneur au Snapdragon 895 (ou 898) de Qualcomm. Ce digne successeur est évidemment attendu sur tous les smartphones haut de gamme de l’année prochaine : il pourrait même débarquer dès décembre.

D’ailleurs, plusieurs constructeurs sont sur le pied de guerre pour devenir le premier à installer cette puce dans l’un de ses smartphones. Il est ici question de Nubia, Motorola… et Xiaomi, qui pourrait faire de son Xiaomi 12 le premier appareil au monde embarquant le Snapdragon 895.

À ce titre, Qualcomm serait même en avance d’un mois et demi sur son calendrier. Son colloque de début décembre, organisé à Hawaï, sera l’occasion de présenter ses avancées technologiques. Avec, en ligne de mire, le Snapdragon 895. En clair : ce processeur devrait largement être prêt pour le marché et les nouveaux smartphones qui arrivent.

Avec un Mi 11 boosté au Snapdragon 888, on ne voit aucune raison pour que Xiaomi ne réserve pas le même sort à son prochain flagship en y installant la puce la plus puissante du fournisseur américain.

Aucune information n’a pour l’heure filtré au sujet de la capacité de la batterie du Xiaomi 12. On peut en revanche légitimement se demander si le groupe sortira le grand jeu sur le plan de la recharge, comme il a déjà pu le faire pour son Xiaomi 11T Pro. Pour rappel, ce dernier jouissait d’une charge… de 120 W.

Xiaomi a même communiqué sur un bloc de 200 W et une charge sans fil de 120 W, mais notre petit doigt nous dit qu’il réserve tout ce beau dispositif à son futur Xiaomi 12 Ultra. Le modèle classique, lui, pourrait très bien emprunter la technologie du 11T Pro avec une puissance de 120 W qui ferait alors partie des plus véloces du marché.

Xiaomi 12 : le reste des caractéristiques à connaître

Du côté de la photo, les informations se font maigres. Ce que l’on peut assurer, c’est que Xiaomi travaille sur ses algorithmes pour améliorer le traitement des clichés. Le Xiaomi 12 pourrait donc monter en grade sur ce volet précis et rattraper son petit retard par rapport à la concurrence haut de gamme.

Encore une fois, les bruits de couloirs se sont surtout concentrés sur la version Ultra, qui pourrait s’appuyer sur un impressionnant capteur de 192 mégapixels — selon Digital Chat Station — et le savoir-faire du spécialiste Leica. Autant de spéculations qu’il faut accueillir avec prudence. De toute façon, l’Ultra est plutôt attendu pour mi-2022.

Pour la partie logicielle, il a de bonnes chances de voir le Xiaomi 12 tourner nativement sous l’interface MIUI 12.5 basée sur Android 11. Vraisemblablement, le déploiement de MIUI 13 avec Android 12 ne devrait avoir lieu que dans le courant de l’année 2022, avec plusieurs changements graphiques, d’après les rumeurs.

Ce qui est sûr, c’est que le Xiaomi 12 serait l’un des candidats éligibles pour profiter de cette mise à jour dans les meilleurs délais.

Prix et date de sortie du Xiaomi 12 : c’est pour bientôt

Comme vous l’avez sûrement compris après la lecture de cet article, le Xiaomi 12 est attendu dès le mois de décembre du côté de la Chine, d’après les informations de Digital Chat Station (encore lui). Cette présentation officielle devrait nous donner une belle idée de sa fiche technique.

Dans le reste du monde, et plus précisément en Europe, il pourrait faire ses débuts dans le courant du mois de février. Cette estimation se base sur le lancement français du Xiaomi Mi 11, daté du 8 février 2021.

Il n’empêche, la pénurie de composants qui touche actuellement le secteur des nouvelles technologies, et pas que, pourrait ajouter son grain de sel et retarder le cahier des charges du groupe chinois, qui semble cependant sur la bonne voie pour tenir son planning.

Quant aux prix, impossible de prédire quoi que ce soit pour le moment. Tâchons de rappeler la grille tarifaire du Mi 11, vendu à sa sortie à 749 euros en 8 +128 Go, ou 799 euros en 8 +256 Go. Il faudra s’attendre à des tarifs de cet ordre-là pour le Xiaomi 12.

