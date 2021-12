MIUI 13 : voici les nouvelles fonctions et les smartphones Xiaomi éligibles

La conférence chinoise de Xiaomi a été l’occasion de présenter plus en détail MIUI 13 et les futures fonctionnalités qui nous attendent. Le site du constructeur liste aussi les premiers smartphones et tablettes qui auront droit à cette mise à jour logicielle.

MIUI 13 a été présenté par Xiaomi lors d’une conférence chinoise de fin d’année. La prochaine version logicielle du constructeur a droit à un petit coup de lifting qui apporte quelques nouveautés que nous allons vous présenter.

En premier lieu, MIUI 13 devrait faire la part belle aux widgets, qui opteront pour des lignes très arrondies. Dans l’ensemble, les images dévoilées donnent envie de les utiliser. Xiaomi semble d’ailleurs suivre la même philosophie qu’Android 12.

Cet aspect arrondi est même exacerbé dans le nouveau Centre de contrôles présenté par les équipes de la marque. Ici, le groupe semble déterminé à se démarquer de tout le monde avec de gros boutons circulaires qui permettraient de gérer votre écosystème connecté.

Nous testerons bien évidemment ces nouveautés dès que possible.

De nouveaux fonds d’écran et une sécurité accrue

Xiaomi évoque également de nouveaux fonds d’écran, une nouvelle police du système qui espace davantage les chiffres, par exemple. La société a aussi mis l’accent sur la sécurité en présentant un outil capable de détecter et vous prévenir d’une fraude électronique. Le système serait même en mesure de bloquer l’installation d’une application frauduleuse, en poussant davantage son système de vérification des applications installées.

Dans un contexte où la sécurité des données devient un élément de plus en plus central de notre quotidien, Xiaomi veut vous rassurer en vous donnant un meilleur contrôle de votre vie privée. MIUI 13 permettra par exemple de vérifier quelles applications collectent et utilisent telle ou telle information personnelle.

Xiaomi assure aussi avoir optimisé son interface logicielle, pour une meilleure fluidité des applications système.

Par ailleurs, l’une des principales nouveautés de MIUI 13 concernera le nombre d’appareils compatibles. On ne parle pas ici seulement de smartphones, mais également de tablettes, de montres connectées et de téléviseurs qui seront lancés ou mis à jour vers MIUI 13. Concrètement, Xiaomi promet ainsi d’apporter davantage de cohérence à son écosystème. Une fonctionnalité permettra ainsi simplement d’appuyer longuement sur une vidéo depuis son smartphone pour en permettre la lecture sur le téléviseur ou une tablette Xiaomi.

Quels téléphones sont compatibles avec MIUI 13 ?

Xiaomi a publié une première fournée de téléphones compatibles avec la version stable de MIUI 13. Notons la présence d’un certain Xiaomi 12X, le fameux modèle compact dont on a entendu parler. Le déploiement est prévu pour fin janvier 2022.

Du côté des tablettes, la version stable de MIUI 13 est attendue pour la fin du mois de janvier prochain. Deux tablettes pourront alors en profiter :

En outre, Xiaomi a également annoncé que deux montres seraient lancées ou mises à jour vers MIUI 13 dès ce mardi :

Xiaomi Watch S1

Xiaomi Watch Color 2

Ce sera également le cas de plusieurs téléviseurs. Le déploiement se fera alors en plusieurs vagues en Chine :

Redmi Max 86″ (fin janvier 2022)

Redmi Max 98″ (fin mars 2022)

Mi TV ES55, ES65 et ES75 (fin avril 2022)

Redmi Smart TV X55, X65 et X75 (fin avril 2022)

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.