Xiaomi 12 officialisé : un smartphone haut de gamme au format plus raisonnable

Xiaomi a tenu une conférence en Chine pour présenter deux nouveaux smartphones haut de gamme, les Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro. On récapitule les principales informations à retenir.

C’était la conférence de fin d’année à ne pas rater pour tout fan de Xiaomi qui se respecte. Le constructeur chinois a en effet levé le voile sur ses deux petits nouveaux aux grandes ambitions, qui débarqueront dans nos contrées plus tard en 2022 : il s’agit des Xiaomi 12 et Xiaomi 12 Pro, qui ont fait l’objet de nombreuses fuites au cours des derniers mois.

Débutons avec le plus abordable des deux, le Xiaomi 12. Sur le plan visuel, il y a du changement par rapport à la génération précédente. Ce nouveau venu est en effet moins large avec ses 69,9 mm, contre 74,6 mm pour le Mi 11. Ici, Xiaomi veut améliorer la prise en main de son téléphone, qui sera normalement plus agréable à tenir.

Plus léger

La taille de l’écran chute drastiquement : les 6,81 pouces du Xiaomi Mi 11 ne sont plus, face à une diagonale de 6,28 pouces pour ce Xiaomi 12. À titre de comparaison, le Samsung Galaxy S21 opte pour un écran de 6,2 pouces. Nous ne sommes pas dans la catégorie des smartphones compacts, mais presque.

Le format impact aussi son poids : 180 grammes, face aux 196 grammes du Xiaomi Mi 11. Globalement, on devrait donc avoir un smartphone plus léger et plus petit. Que du bon pour la prise en main.

Sans surprise, l’écran du téléphone a droit à de l’AMOLED, pour une définition Full HD de 2400 x 1080p — contre 3200 x 1440 pixels l’an passé. Mais en même temps, ce retour en arrière n’a rien de dramatique, puis l’écran est de toute manière plus petit. Enfin, le taux de rafraîchissement de 120 Hz est évidemment de mise.

Xiaomi mentionne aussi des haut-parleurs stéréo conçus avec le spécialiste Harmon Kardon, une compatibilité Dolby Atmos, Dolby Vision, ainsi qu’une protection Gorilla Glass Victus contre les rayures et les chutes.

Xiaomi 12 : quelle configuration photo ?

Du côté des performances, aucune surprise : on savait déjà que le Xiaomi 12 épouserait le processeur dernier cri de Qualcomm, aussi nommé Snapdragon 8 Gen 1. Poursuivons avec la configuration photo de l’appareil, qui arbore un triple capteur, dont voici les caractéristiques :

capteur principal de 50 mégapixels (f/1,88) ;

ultra grand-angle de 13 mégapixels (f/2,4) ;

capteur macro (f/2,4).

Il est ici dommage de faire l’impasse sur un zoom optique, même x2 : c’était notamment l’un des manques observés sur le Xiaomi Mi 11. Avec, ce type de téléphone aurait vraiment de quoi faire mal aux concurrents de son segment tarifaire, en matière de photo. On peut tout de même s’attendre à un meilleur traitement logiciel des clichés.

Xiaomi s’est attardé sur un nouvel outil nommé CyberFocus, qui permettrait d’encore mieux gérer le focus automatique de l’appareil photo. Qu’importe l’endroit et le mouvement du sujet, le focus parviendrait toujours à repérer son visage ou son corps pour le suivre à la trace. À l’avant, une caméra selfie de 32 mégapixels a été privilégiée.

La batterie perd quant à elle un tout petit peu de capacité énergétique : 4500 mAh contre 4600 mAh, même si cela ne devrait pas vraiment jouer sur l’autonomie, surtout si le système est mieux optimisé grâce à MIUI 13 et le Snapdragon 8 Gen 1.

Xiaomi 12 : prix

Trois types de charge ont été communiqués par la marque : une filaire de 67 W, une sans-fil de 50 W et une charge inversée de 10 W. Comme vous pouvez le constater, le bloc de 120 W testé sur le Xiaomi 11T Pro n’est pas de la partie.

Voici les prix chinois convertis en euro du Xiaomi 12. Attention, des taxes s’appliqueront en France, ce qui devrait faire gonfler les prix :

Xiaomi 12 (8 + 128 Go) : 3699 yuans, soit environ 513 euros ;

Xiaomi 12 (8 + 128 Go) : 3999 yuans, soit environ 554 euros ;

Xiaomi 12 (12 + 256 Go) : 4399 yuans, soit environ 610 euros.

Article en cours de développement (Xiaomi 12 Pro)…

