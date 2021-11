Xiaomi 12 : pourquoi une sortie dès le 12 décembre est plausible

Le Xiaomi 12 pourrait sortir dès le 12 décembre alors que le Xiaomi Mi 11 avait été annoncé le 28 décembre. Voici pourquoi un lancement aussi avancé ne paraît pas si improbable.

Après une année tout feu tout flamme, Xiaomi prépare le lancement de son prochain fleuron, qu’on attend sous le nom de Xiaomi 12. Si son design est encore totalement inconnu, de plus en plus de regards se tournent vers une sortie en décembre, à commencer par le très actif leaker Digital Chat Station.

Selon mydrivers.com (via GSMArena), Xiaomi tenterait même le coup de la date symétrique en dévoilant sa nouvelle série premium le 12 décembre, soit le 12/12. Tant qu’à faire, pourquoi ne pas le présenter à 12h12 ? Ceci n’est qu’une plaisanterie de notre part bien sûr.

Pourquoi cela n’est pas si fou

Insistons sur le fait que cette date de lancement présumée est à prendre avec beaucoup de pincettes tant que cela n’est pas confirmé par Xiaomi. Cette date peut d’ailleurs donner l’impression d’intervenir un peu tôt en comparaison de certains concurrents. En effet, Samsung dévoile traditionnellement sa série S en janvier, OnePlus en mars ou avril et Apple en septembre pour ne citer que quelques marques.

Ceci dit plusieurs indices permettent de penser que cette date n’est pas totalement folle. Commençons par rappeler que l’année dernière, les Mi 11 sont déjà sortis du bois en décembre, le 28 pour être précis.

La course du Snapdragon

Autre indice qui pourrait confirmer une annonce légèrement plus tôt : Qualcomm s’apprête à présenter sa nouvelle génération de puce, abandonnant possiblement un nom façon Snapdragon 898 pour une nouvelle nomenclature : Snapdragon 8 Gen1. Or, la course au premier smartphone équipé de la nouvelle puce est lancée et Xiaomi fait définitivement parti des concurrents sérieux, puisque la marque avait décroché le pom-pom l’année dernière en présentant le premier smartphone sous Snapdragon 888.

Une motivation de plus pour annoncer son smartphone le plus tôt possible. Même s’il s’agit d’une gloire un peu éphémère, cela permet d’attirer l’attention sur son produit dès son annonce.

Précisons par ailleurs que si le Xiaomi 12 vient bel et bien à être annoncé le 12 décembre, son lancement en Europe ne devrait pas intervenir avant de nombreuses semaines. Pour mémoire, le Xiaomi Mi 11 annoncé le 28 décembre n’est sorti en France que le 9 mars.

Au passage, un Xiaomi 12X pourrait ce coup-ci venir compléter la gamme en plus du Xiaomi 12 et du Xiaomi 12 Ultra.

