Xiaomi 12 : son lancement pourrait arriver très vite, pénurie ou pas

Malgré la pénurie de composants qui touche tous les constructeurs, il semblerait que Xiaomi soit tout de même en mesure de dévoiler très tôt son nouveau fleuron, le Xiaomi 12.

Xiaomi est désormais rentré dans le TOP 3 des constructeurs de smartphones et tente de contester à Samsung sa place de leader sur le marché. Cette prouesse est rendue possible grâce à un (très) grand nombre de références à son catalogue, mais aussi un rapport qualité-prix indéniable. Aussi, ses têtes d’affiche sont souvent attendues avec une certaine impatience par les fans afin de découvrir les nouvelles tendances de l’année.

Selon le leaker Digital Chat Station, généralement bien informé lorsqu’il s’agit de Xiaomi, le Xiaomi 12 serait disponible dès le mois prochain, en décembre 2021. Il accompagnerait, ou suivrait de très près, l’annonce du Snapdragon 898 par Qualcomm, puisqu’il serait le premier smartphone propulsé par cette puce. Rappelons que Qualcomm tiendra son colloque annuel du 30 novembre au 2 décembre à Hawaii pour y dévoiler ses nouveautés.

Xiaomi 12 will be available next month, and MIX4 has recently joined the Dream Team, so many people are struggling with how to choose. The former is mainly based on Qualcomm's new platform, the screen and the main camera are dominant.

— Digital Chat Station (@chat_station) November 11, 2021