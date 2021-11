Snapdragon 898 : la course est lancée entre Xiaomi, Motorola et Nubia

Deux marques seraient sur les rangs pour remporter la timbale : Xiaomi et Motorola. Nubia n'est pas loin non plus.

À qui reviendra la gloire (bien éphémère) d’équiper son smartphone en premier du Snapdragon 898 ? Selon diverses sources, la bataille se jouerait entre Motorola et Xiaomi. Nubia, spécialisé dans les smartphones gaming serait également en embuscade pour s’assurer la deuxième ou troisième place. Récapitulons.

Motorola bien placé, Xiaomi pas loin

Selon le leaker Digital Station, souvent bien informé, mais qui a pu se tromper par le passé, Motorola, après avoir présenté le premier smartphone équipé d’un Snapdragon 870, prévoirait de lancer un téléphone premium avec le tout nouveau Snapdragon 898.

Mais toujours selon Digital Station, Xiaomi parviendrait à sortir avant Motorola un smartphone équipé du SoC haut de gamme. Rappelons que le Mi 11 de Xiaomi avait déjà décroché le pom-pom avec le premier smartphone équipé d’un Snapdragon 888, la perspective que la marque chinoise remette le couvert (avec un Xiaomi 12 par exemple) semble donc plus que probable.

Selon un autre leaker qui sévit aussi sur Weibo, Li Ang Ang, la marque Nubia pourrait présenter le deuxième smartphone chinois équipé du de ce nouveau SoC.

Quelle architecture pour le Snapdragon 898 ?

À en croire une autre fuite, rapportée par Sparrowsnews, le Snapdragon 898 pourrait embarquer huit cœurs, à l’instar de son prédécesseur.

Il y aurait un mégacœur tournant à 3 GHz, trois cœurs tournés vers la performance de 2,5 GHz et quatre autres cœurs dédiés aux tâches plus modestes, cadencés à 1,79 GHz. On aperçoit également le nom du GPU, intitulé Adreno 730, qui vient prendre la place de l’Adreno 660 du S888. Pour l’heure, on n’a aucune idée de ses capacités réelles ou supposées.