Snapdragon 898 : on en sait plus sur le processeur des smartphones premium de 2022

Il ne sera pas dévoilé officiellement avant cet hiver, mais le prochain Snapdragon haut de gamme de Qualcomm fait déjà parler de lui. Aujourd'hui le leaker Ice Universe croit connaître son appellation définitive et nous donne aussi une idée de ses fréquences.

Snapdragon 898, c’est la nomenclature que Qualcomm aurait finalement décidé d’adopter pour son prochain Snapdragon haut de gamme, actuellement désigné par le numéro de modèle SM8450. C’est en tout cas ce que nous dit sur Weibo le leaker Ice Universe. Pour le remplaçant du Snapdragon 888, Qualcomm changerait donc seulement le 8 du milieu pour un 9, afin de matérialiser le passage à une nouvelle génération. Plusieurs rumeurs laissaient au préalable entendre que le nom « Snapdragon 895 » serait adopté. Finalement il n’en serait rien. Notons quand même que par le passé les informations d’Ice Universe ne se sont pas toujours avérées justes. La prudence est donc de mise.

Cela étant dit, l’intéressé nous donne une information supplémentaire sur cette nouvelle puce premium : la fréquence appliquée à la partie CPU. Cette information complète les données techniques qui étaient parvenues jusqu’à nous il y a quelques semaines.

ArmV9 aux commandes, mais des fréquences pas si impressionnantes que ça ?

D’après ces précédentes rumeurs, le Snapdragon 898 miserait notamment sur la toute nouvelle architecture ArmV9 et sur un processeur Kryo 780. On apprend aujourd’hui que cette partie CPU serait cadencée à 3,09 GHz. On y trouverait notamment des coeurs Arm Cortex-X2 de nouvelle génération en remplacement des actuels coeurs X1 du Snapdragon 888. De quoi développer 16% de performances en plus selon les estimations d’ARM. Pour rappel, la partie CPU du Snapdragon 888 était cadencée à hauteur de 2,84 GHz, contre 2,995 GHz pour celle du dernier Snapdragon 888 Plus. L’écart de performances entre les deux puces est pour sa part estimé à environ 10%

Par rapport aux fréquences du Snapdragon 888 Plus, celles évoquées pour le nouveau Snapdragon 898 ne semblent pas particulièrement impressionnantes… d’autant que le passage au nouveau procédé de gravure en 4 nm (contre 5 nm actuellement) laissait espérer des fréquences plus élevées. On peut toutefois espérer une hausse des performances et une amélioration notable de l’efficacité énergétique grâce à l’utilisation de cette nouvelle finesse de gravure.

Pour le reste, nous trouverions sur la nouvelle puce haut de gamme de Qualcomm une partie graphique Adreno 730. Si l’on se fie à sa nouvelle nomenclature, elle pourrait développer des performances très avantageuses par rapport à l’actuel GPU Adreno 660. Enfin, l’ajout d’un modem 5G X65 gravé lui aussi en 4 nm est également pressenti sur le futur S898.