Quels sont les meilleurs smartphones pour jouer à Fortnite en 2021 ?

Fortnite Battle Royale est disponible sur Android, mais les smartphones ne sont pas tous compatibles avec le jeu d'Epic Games. Triés sur le volet, des constructeurs comme OnePlus, Xiaomi ou Asus proposent aujourd'hui des smartphones aux caractéristiques haut de gamme pour jouer dans les meilleures conditions à Fortnite sur mobile.

Les meilleurs smartphones pour jouer

Fortnite est un jeu sorti initialement sur PC, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch et disponible également sur smartphones (iOS et Android). Son contenu et son gameplay ont donc été adaptés et repensés pour le format mobile. Si le talent joue le premier rôle pour devenir THE LAST MAN STANDING (le dernier homme debout), avoir un smartphone qui tient la route est aussi une composante à ne pas négliger. Difficile de flinguer ses adversaires lorsqu’on est coincé dans une séance diapo.

Epic Games maintient une liste des smartphones compatibles, mais celle-ci n’est ni exhaustive, ni toujours à jour. Surtout, elle ne vous garantit pas de profiter d’une expérience optimale sur Fortnite. C’est pourquoi nous avons sélectionné les meilleurs smartphones qui sont, pour nous, la crème de la crème pour jouer à ce jeu de batailles royales.

Mais où est l’iPhone ?

Vous l’avez probablement remarqué : les relations entre Apple et Epic ne sont pas au beau fixe et Fortnite n’est plus disponible sur l’App Store depuis le 13 aout 2020. Difficile dans ces conditions de recommander un iPhone malgré la puissance impressionnante des smartphones d’Apple.

Le jeu gère depuis un moment les contrôleurs externes sur sa version mobile. Si vous êtes plus à l’aise avec ce type de contrôles, n’hésitez pas à consulter notre guide des meilleures manettes Bluetooth pour jouer sur son smartphone

Et si Fortnite n’est pas votre priorité, retrouvez notre guide des meilleurs smartphones du moment.

OnePlus 9 Pro Le meilleur

Principal point fort du navire amiral de OnePlus : son processeur Snapdragon 888. Le dernier-né de Qualcomm est un véritable monstre qui n’a pas le moindre souci à faire tourner Fortnite en qualité épique à 60 FPS sans la moindre chute de performances.

C’est de loin la meilleure expérience du jeu que l’on trouve à ce jour sur Android. Des performances brutes qui sont accompagnées par un très bon téléphone.

On apprécie tout particulièrement la qualité de l’écran AMOLED QHD+. Les couleurs vives du jeu sont bien mises en valeur et la dalle est particulièrement réactive. Surtout, on apprécie sa très bonne gestion de la chaleur. Même après 45 minutes de jeu, le téléphone reste tiède contrairement à certains modèles qui ont tendance à se transformer en radiateur dès que l’on joue un peu plus longtemps.

Xiaomi Mi 11 Le flagship abordable

Pour tous les détails sur ce très bon téléphone, vous trouverez votre bonheur dans notre test complet du OnePlus 9 Pro

Avec son Mi 11, Xiaomi cherche à se débarrasser de son image de constructeur milieu de gamme et veut prouver qu’il est capable de rivaliser avec les plus grands. Force est de constater que le pari est tenu puisque le Mi 11 brille par son superbe écran et ses performances de tout premier ordre. Derrière cela, on retrouve une nouvelle fois le Snapdragon 888, qui est capable de tenir les 60 FPS en mode épique sans sourciller.

Le reste du téléphone est tout aussi convaincant, même si l’on doit remarquer que l’autonomie peine à dépasser la journée. Une faiblesse partiellement compensée par une charge rapide exceptionnellement véloce. Il ne faut que 45 minutes au chargeur fourni pour faire le plein de la batterie !

S’il est un peu moins convaincant en photo que d’autres modèles haut de gamme, on doit bien avouer que le Mi 11 offre un rapport performances-prix difficilement égalable. Vous pourrez en savoir plus avec notre test complet.

Realme GT Il trace

Avec son dos en similicuir jaune et noir qui rappelle au choix une muscle car ou Bruce Lee dans « Le jeu de la mort » le Realme GT ne passe pas inaperçu. Son écran OLED 120 Hz est de qualité, avec une luminosité dans la moyenne haute et des couleurs relativement bien calibrées.

Là où le téléphone impressionne, c’est par sa puissance. Si le Snapdragon 888 est désormais bien connu, il est ici particulièrement bien exploité. Le mode « jeu pro » permet de gratter quelques FPS supplémentaires au prix d’une consommation en hausse et surtout de plus. Son autonomie en utilisation normale dépasse un peu la journée et la charge rapide est de tout premier ordre. Il ne lui faut ainsi que 30 minutes pour passer de 10 à 100 % de batterie.

Malgré quelques faiblesses en photo ce téléphone propose un rapport performances/prix des plus intéressants. On vous en dit plus dans notre test du Realme GT.

Xiaomi Poco F3 La très bonne surprise

Avec le Poco F3, Xiaomi arrive avec une promesse simple : un prix plancher accompagné de performances de tout premier ordre. De quoi en faire un incontournable pour les joueurs à petit budget.

Premier signe de son orientation gaming, il embarque un écran AMOLED 120 Hz. Autant dire que l’on n’a aucun problème de réactivité sur ce point.

Mais la véritable surprise est à trouver du côté du processeur : le Snapdragon 870 utilisé est une véritable bête de course qui lui permet de rivaliser sans soucis avec des téléphones bien plus chers. En pratique, Fortnite tourne solidement à 30 im/s en mode épique. Vous pourrez par ailleurs jouer pendant longtemps grâce à son autonomie solide de près de 48 heures, épaulée par ailleurs par une charge rapide efficace. Dans les faits, comptez environ 6 % de batterie pour 20 minutes de jeu.

Seule véritable faiblesse de ce Poco F3 : sa partie photo en demie teinte. Mais si c’est le jeu qui vous séduit avant tout, ce téléphone est un incontournable. On vous en dit tout le bien qu’on en pense dans notre test du Xiaomi Poco F3.

OnePlus Nord L'option raisonable

Ce modèle signé OnePlus est l’un de nos modèles de milieu de gamme favori. Il offre en effet des prestations nettement supérieures à ce que l’on trouve habituellement à ce niveau de prix. On apprécie ainsi tout particulièrement son très bon écran et un design très agréable en main. Pour ce qui est des performances, il est doté d’un Snapdragon 765G, une déclinaison « gaming » du processeur de milieu de gamme de Qualcomm.

Et s’il ne vient évidemment pas chatouiller le Snapdragon 888, il est plus que capable de tenir solidement les 30 FPS sur le jeu d’Epic. Pour les plus aventureux, un mode 45 FPS est d’ailleurs disponible, mais dans ce cas le framerate est nettement moins stable, avec des baisses jusqu’à 30 images par seconde. On remarque aussi que le téléphone chauffe de manière notable, sans aller toutefois jusqu’à bruler les doigts.

Au-delà de ses qualités en jeu, le OnePlus Nord s’impose sans soucis comme l’un des meilleurs choix dans sa catégorie de prix. Vous retrouvez tous les détails dans notre test complet.

Xiaomi Poco X3 Pro Le jeu pour tous

Jouer dans de bonnes conditions sur un smartphone à plus de 1000 euros c’est facile, mais on peut avoir envie de s’amuser sans investir autant dans un téléphone. Pour les budgets plus raisonnables, le Poco X3 Pro de Xiaomi sort du lot. Vendu sous la barre psychologique des 300 euros, ce smartphone est le premier à embarquer un Snapdragon 860 de Qualcomm. Ce SoC haut de gamme se comporte remarquablement bien dans les jeux.

Sur Fortnite, il tient ainsi les 30 FPS de manière quasi constante en mode épique et une résolution 3D à 75 %. Des résultats plus qu’honorables à ce niveau de prix, d’autant plus que l’écran 120 Hz est de grande qualité. Petite faiblesse tout de même, son endurance en jeu est très moyenne. Comptez ainsi 8 % de perte de batterie pour 20 min de jeu là où la plupart des smartphones en perdent plutôt 6 à 7 %. Sur de longues sessions, cela peut faire la différence.

S’il n’est pas aussi équilibré que certains de ses concurrents, le Poco X3 Pro s’impose sans souci comme la référence des smartphones joueurs pour les petits budgets. Notre test est disponible pour un tour d’horizon plus complet.

Comment bien choisir son téléphone pour jouer à Fortnite ?

A-t-on besoin d’un smartphone gaming pour jouer à Fortnite ?

Même si vous prévoyez utiliser votre smartphone principalement pour jouer, investir dans un modèle dédié à cela est loin d’être indispensable.

Au-delà de leurs looks très connotés « jeu » (pour ne pas dire de mauvais goût), ils reprennent les mêmes processeurs que leurs cousins classiques. Certes, on a parfois droit à des systèmes de refroidissement plus avancés ou à des modes « performance » qui font gagner quelques % de performances, mais rien de renversant.

Un smartphone haut de gamme classique sera la plupart du temps bien plus équilibré.

Est-ce que jouer à Fortnite videra mon forfait ?

Contrairement à ce que l’on pourrait craindre, Fortnite est étonnamment raisonnable en termes de consommation de données Internet, avec environ 100 Mo par heure de jeu. Même en jouant 10 heures par jour loin d’un réseau wifi vous ne viderez pas la plupart des forfaits mobiles.

Mieux vaut-il jouer à Fortnite en Wifi ou sur le réseau mobile ?

À moins d’être sur une connexion RTC au fin fond de la Creuse (on exagère à peine) mieux vaudra utiliser une connexion Wifi pour jouer. Il est vrai que si les débits mobiles peuvent être plus élevés que certaines lignes fixes (en particulier en ADSL), le ping est en général meilleur sur ces dernières.

Vu que ce dernier a un bien plus grand impact sur vos performances en jeu, mieux vaudra donc utiliser votre ligne fixe, qu’elle soit ADSL ou Fibre.

Faut-il jouer en tactile ou avec une manette ?

À première vue, on pourrait être tenté de jouer à Fortnite avec une manette. Après tout, ces dernières sont bien plus précises que les contrôles tactiles. Vos rêves de rouler sur vos adversaires risquent toutefois de faire long feu.

Tous les joueurs utilisant une manette sont en effet réunis dans les mêmes parties, ce qui veut dire que vous jouerez contre des joueurs console ou PC, lesquels ont des machines bien plus puissantes que le moindre smartphone.

Si vous voulez tout savoir sur Fortnite mobile, allez voir notre test du jeu