Fortnite : Epic Games attaque Apple en justice et appelle les joueurs à se mobiliser.

Epic Games avait anticipé la suppression de Fortnite Battle Royale par Apple sur l'App Store. L'entreprise entre désormais en poursuite judiciaire et souhaite avoir le soutien des joueurs.

Nouvel épisode dans l’affaire opposant Apple et Epic Games. Après la mise à jour de Fortnite permettant aux joueurs d’éviter la commission de 30 % d’Apple, et la suppression du jeu de l’App Store qui s’en est suivi, c’est au tour d’Epic Games de répliquer.

L’entreprise a indiqué très officiellement, et en utilisant le compte Twitter de Fortnite qui compte plus de 11 millions d’abonnés, lancé une procédure judiciaire à l’encontre d’Apple concernant la politique de l’App Store.

« Apple est plus grosse, plus puissante, plus ancrée et plus pernicieuse que les monopoles d’antan »

Epic Games a publié un document juridique de 65 pages dans les minutes suivant la suppression de Fortnite de l’App Store, ce qui montre toute la préparation de la firme devant ce nouvel affrontement. Dans ce document, Epic Games n’hésite pas à juger qu’Apple est « est plus grosse, plus puissante, plus ancrée et plus pernicieuse que les monopoles d’antan » en rappelant que la firme atteint les quasi 2000 milliards de dollars cotation boursière. La mention des « monopoles d’antan » fait implicitement référence à la condamnation de Microsoft au début des années 2002. Microsoft avait elle-même fait cette comparaison pour critiquer ouvertement Apple et soutenir l’enquête ouverte en Europe et aux États-Unis. Le développeur de Fortnite met évidemment en cause les pratiques anticoncurrentielles d’Apple concernant l’App Store.

Cette affaire concerne l’utilisation par Apple d’une série de restrictions et de pratiques monopolistiques sur les marchés de distribution de logiciels des applications (« apps ») pour les utilisateurs d’appareils informatiques mobiles comme les smartphones et les tablettes, et sur le marché du traitement des paiements des consommateurs pour le contenu numérique utilisé dans les applications mobiles sur iOS (« contenu in-app »). Apple impose des restrictions déraisonnables et illégales pour monopoliser complètement les deux marchés et empêcher les développeurs de logiciels d’atteindre le plus d’un milliard d’utilisateurs de ses appareils mobiles (par exemple, iPhone et iPad), à moins qu’ils ne passent par un seul magasin contrôlé par Apple, l’App Store, où Apple exerce une oppressante taxe de 30 % sur la vente de chaque application.

Il faut noter qu’Epic Games ne demande pas à être dédommagé, mais souhaite très sérieusement dans son attaque judiciaire « mettre fin à la politique déloyale et anticoncurrentielle d’Apple et les actions qu’Apple entreprend pour maintenir illégalement son monopole ».

Plus loin dans le document, Epic Games prend l’exemple des problèmes rencontrés par Microsoft pour le lancement de son service de cloud gaming et l’obligation pour Facebook de lancer une version dégradée de Facebook Gaming sur l’App Store.

Epic Games lance simultanément le mouvement #FreeFortnite

Dans le même temps, Epic Games a diffusé sur Fortnite dans le cadre d’un événement surprise une vidéo reprenant la publicité iconique d’Apple — elle-même basée sur 1984 de George Orwell — pour dénoncer publiquement les pratiques de la marque à la pomme devant les millions de joueurs de Fortnite. L’éditeur appelle ces derniers à se mobiliser avec le hashtag #FreeFortnite sur les réseaux sociaux pour inciter Apple à changer sa politique.

Lien YouTubeS’abonner à Frandroid

Au moment où cet article est écrit, #FreeFortnite fait parti des trending topics de Twitter.