Fortnite : Epic contourne Apple et Google pour proposer des V-Bucks moins chers

Sur Fortnite, Epic Games se joue d'Apple et Google en proposant une solution de paiement alternative permettant de faire 20 % sur leurs achats de V-Bucks tout en évitant de verser une commission aux deux géants via l'App Store ou le Play Store.

Rappelez-vous, quand Fortnite a débarqué sur Android, le jeu n’était pas disponible sur le Play Store de Google. L’éditeur Epic Games estimait en effet que le géant de Mountain View se gavait trop avec ses 30 % de commission. Il fallait donc télécharger le titre directement depuis le site officiel ou via le Galaxy Store de Samsung si vous le pouviez. Cette situation a duré près de deux ans avant que l’entreprise ne jette l’éponge et rende son application disponible sur le Play Store.

Fortnite Télécharger gratuitement

Sur iOS, Epic Games n’avait pas le choix puisqu’on ne peut pas installer d’application sans passer par l’App Store si l’iPhone n’est pas jailbreaké. Cela dit, malgré avoir consenti a versé les fameux 30 % de commission à Apple et Google sur les achats in-app, les responsables de Fortnite n’ont pas abandonné cette bataille. Dans un communiqué adressé sous forme de foire aux questions (FAQ), on apprend que le célèbre jeu vidéo de Battle Royale se dote d’un nouveau mode de paiement pour vous faire payer moins cher tout en feintant Apple et Google.

20 % de réduction sur vos achats de V-Bucks

En effet, sur Fortnite, vous pouvez acheter des V-Bucks, la monnaie virtuelle du jeu permettant de débloquer des avantages ou des personnalisations. Or, pour vous procurer par exemple 1000 V-Bucks, vous pourrez désormais passer soit par le canal classique de l’App Store ou du Play Store — en fonction de votre smartphone — soit directement par la solution proposée par Epic Games qui propose exactement la même chose, mais 20 % moins cher.

La solution de paiement d’Epic Games est 20 % moins chère que celle d’Apple sur Fortnite // Source : Epic Games La solution de paiement d’Epic Games est 20 % moins chère que celle de Google sur Fortnite // Source : Epic Games

Sur les captures d’écran ci-dessus, on peut voir un écran demandant au joueur comment il souhaite payer. Le paiement direct à Epic Games s’affiche à 7,99 dollars au lieu de 9,99 dollars.

Attaque assumée contre Google et Apple

Epic Games explique sa position sans détour et en profite pour tacler Apple et Google.

Actuellement, il n’y a pas d’économies si les joueurs utilisent les options de paiement d’Apple et de Google, où Apple et Google perçoivent des frais exorbitants de 30 % sur tous les paiements. Si Apple et Google réduisent leurs frais sur les paiements, Epic répercutera les économies sur les joueurs.

Et d’ajouter qu’en offrant un système alternatif de paiement, « non seulement nous offrons plus de choix aux joueurs, mais nous sommes également en mesure de répercuter les économies sur les joueurs ». Par ailleurs, les éditeurs de Fortnite expliquent bien qu’il ne s’agit pas d’une promotion temporaire, ces prix réduits seront « disponibles n’importe quand ».

Pour aller plus loin

L’arrivée de Fortnite sur le Play Store vous a enfin incité à y jouer

« Il est clair qu’Apple et Google reconnaissent que les services de paiement de tiers sont sûrs et acceptables pour les biens et services. Le paiement direct Epic offre simplement aux joueurs les mêmes types d’options de paiement que ces autres applications », conclut le communiqué. Malgré cette justification, l’initiative semble clairement enfreindre plusieurs règles, surtout sur l’App Store. On imagine qu’un bras de fer va rapidement s’engager entre les deux parties.

Apple face à ses détracteurs

Le combat mené ici sur Fortnite n’est pas sans rappeler celui dans lequel s’est lancé Spotify en critiquant la politique de l’App Store sur les 30 % de commission. Les équipes de la plateforme musicale parlent même d’abus de position dominante.

Hasard du calendrier ? L’annonce d’Epic Games intervient peu après la brouille entre Microsoft et Apple concernant le Xbox Game Pass sur iOS et qui n’a pas non plus laissé les acteurs de la tech indifférents.