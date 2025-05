Fortnite est de retour sur iPhone partout dans le monde : pourquoi c’est un coup dur pour Apple

Presque 5 ans après l’avoir bouté hors de son magasin d’application, Apple vient de faire de nouveau de la place pour Fortnite sur l’App Store. La fin d’un des conflits juridiques les plus structurants de ces dernières années.

Tout le monde peut se remettre à jouer à Fortnite. Le célèbre jeu d’Epic Games est en effet de retour sur l’Epic Games Store et l’AltStore en Europe et, oh surprise, sur l’App Store aux États-Unis. Après une bataille acharnée, Apple s’est enfin avoué vaincu et a laissé le jeu de son ennemi N° 1 revenir sur ses étagères virtuelles.

Car oui, comme le raconte The Verge, le retour de Fortnite sur les appareils Apple aux États-Unis n’est pas qu’une simple bonne nouvelle pour les joueurs et joueuses acharnées, c’est aussi un aveu d’échec retentissant pour Apple.

Une affaire Epic

Tout commence en 2020 quand Apple boute le célèbre jeu hors de son AppStore. La raison invoquée ? L’utilisation de modes de paiement alternatifs à celui d’Apple. Habitué à prendre 30 % de commission sur toutes les transactions se déroulant sur iPhone et iPad, Apple voit rouge quand Epic tente de contourner les règles mises en place.

S’en suit alors une bataille juridique aux proportions démentes où Apple comme Epic tentent de défendre leur vision de ce que devrait être la distribution d’applications sur iPhone. Bien plus qu’un simple débat sur les méthodes de paiement alternatif, l’affaire « Apple Vs. Epic », comme elle est désormais nommée, fait naître un débat plus large sur le contrôle qu’exerce Apple sur son écosystème mobile.

Déjà mis en difficulté du côté de l’Union européenne avec le Digital Markets Act, la position d’Apple devient intenable quand une juge étasunienne décide il y a peu qu’Apple ne peut pas bloquer les transactions tierces passées depuis un iPhone ou un iPad. Après une ultime passe d’armes et un courrier courroucé de cette même juge, Apple et Epic ont en effet trouvé un terrain d’entente permettant à Fortnite de revenir sur l’App Store.

Le début de la fin ?

Si Apple a bel et bien fait appel de cette décision et semble déterminé à défendre sa position jusqu’au bout, de nombreuses applications ont déjà commencé à offrir des méthodes de paiement alternatives à celle de l’App Store. Fortnite bien évidemment, mais Spotify et d’autres également. D’ici à ce qu’un éventuel jugement en appel soit prononcé en faveur d’Apple, ce sera déjà un beau pactole qui sera passé sous le nez du fabricant d’iPhone.

Le retour de Fortnite sur l’App Store sonne donc comme un point quasi final à ce conflit qui opposait Apple à Epic Games depuis des années. Et, plus généralement, comme une défaite symbolique pour Apple qui ne pourra plus exercer le même contrôle qu’avant sur son écosystème mobile. Une révolution qui pourrait bien avoir de nombreuses conséquences.

