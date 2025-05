Après le terrible coup de semonce prononcé par la justice américaine à propos de la nécessaire ouverture de l’App Store d’Apple, le fabricant d’iPhone tente de sauver les meubles en sortant des gros chiffres.

Crédit : Apple / PNG All

La domination d’Apple sur la distribution d’application iPhone va-t-elle vaciller ? C’est en tout cas le souhait de la justice américaine qui a récemment ordonné à l’entreprise d’ouvrir le système de paiement de son magasin d’application à la concurrence. Une décision qui a du mal à passer chez Apple.

Sans surprise, la firme a donc fait appel et a produit un long document expliquant en quoi cette décision pourrait coûter à l’entreprise « des centaines de millions, voire des milliards » de dollars chaque année indique Ars Technica.

Des risques pour « la sécurité et la vie privée »

Arguant que les récentes décisions de justice « ont été prononcées afin de punir Apple pour son prétendu non-respect d’une injonction […] elle-même invalide », l’entreprise explique qu’une telle inflexion dans sa politique de gestion de l’App Store pourrait causer « un préjudice grave et incommensurable ».

Reprenant des arguments déjà utilisés lors de sa bataille contre la Commission européenne, Apple explique que les utilisateurs et utilisatrices de l’App Store « souffriraient aussi de ces changements », invoquant des potentiels risques pour « la sécurité, la vie privée et l’efficacité » de ses systèmes d’exploitation. Rappelons qu’en Europe, la firme a très sévèrement encadré l’installation et l’utilisation de magasin d’application tiers depuis un an maintenant sans que cela ait, à priori, provoqué de cataclysme pour les données personnelles des mobinautes.

Crédit : Frandroid

Apple n’hésite d’ailleurs pas à citer des décisions de justice relative à Android pour justifier le maintien de sa commission. L’entreprise argue que, selon la loi, une entreprise « ne peut pas être obligée d’offrir gratuitement l’accès à ses services ».

Si la situation est un peu différente sur Android, puisque l’OS autorise depuis longtemps l’installation d’applications via des services tiers, cet argument prouve que ce n’est pas Apple seul, mais tout l’écosystème mobile des commissions qui pourrait être déstabilisé par cette décision de justice.

Une position inconfortable pour Apple

Tentant au minimum de suspendre l’exécution du jugement avant la décision en appel, l’entreprise a tout de même été contrainte de laisser les développeurs et développeuses offrir des systèmes de paiement alternatifs sur iPhone et iPad depuis une semaine.

Si une décision définitive ne devrait pas intervenir avant de longues semaines voir de longs mois, la position d’Apple est plus qu’inconfortable actuellement. En Europe, la commission prélevée par Apple est déjà considérée comme un abus de position dominante et la brèche ouverte par les États-Unis pourrait bien forcer Apple à revoir en profondeur le fonctionnement de son App Store partout dans le monde.