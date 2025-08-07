Apple a une solution pour se protéger des taxes de Donald Trump

 
Apple annonce un investissement de 2,5 milliards de dollars pour produire une partie essentielle de ses équipements aux États-Unis. De quoi éviter les prochaines taxes de Donald Trump.
Apple va produire l’intégralité des verres de protection de l’iPhone et de l’Apple Watch aux États-Unis. // Source : Apple

Apple continue de s’attirer les bonnes grâces du président américain. Bien que l’entreprise ne projette pas de faire construire l’intégralité de l’iPhone aux États-Unis comme le souhaiterait Donald Trump, elle fait des efforts pour aller dans son sens. La firme de Cupertino vient d’annoncer un nouvel investissement de 2,5 milliards de dollars sur le sol américain. Une somme qui servira à produire le verre qui protège l’écran des iPhone, mais aussi celui des Apple Watch.

Un verre américain

Pour produire ce verre, Apple choisit d’étendre son partenariat avec l’entreprise spécialisée Corning, créatrice du Gorilla Glass. Avec cet investissement, l’entreprise va pouvoir augmenter de « 50 % les effectifs de Corning dans le Kentucky ».

Ces fonds s’ajoutent à un investissement massif d’Apple sur le sol américain. La firme à la pomme s’est d’ores et déjà engagée à investir un total de 500 milliards de dollars aux États-Unis sur les quatre prochaines années. Une enveloppe budgétaire qui s’est récemment allongée de 100 milliards de dollars supplémentaires pour échapper aux frais de douanes voulues par Trump sur les semis-conducteurs.

Source : Apple
