Faute d’un iPhone « 100 % américain », Apple promet d’investir 100 milliards de dollars supplémentaires aux États-Unis

Soucieux d’apaiser sa relation avec Donald Trump et d’échapper aux droits de douane récemment annoncés, Apple a promis d’encore investir 100 milliards de dollars sur ses terres natales.

Tim Cook et Donald Trump en 2019 // Crédit : Shealah Craighead – Flickr (domaine public)

Malgré une apparente opposition aux politiques conservatrices de Donald Trump sur la diversité et l’inclusion, Apple soigne quand même ses relations avec le président américain en ouvrant grand son portefeuille. En plus des 500 milliards d’investissements déjà annoncés en février dernier, Tim Cook vient d’en remettre une couche en promettant 100 milliards de financements supplémentaires aux États-Unis pour la fabrication de composants dédiés à l’iPhone.

Comme l’explique Bloomberg, ces 600 milliards promis sur 4 ans (la durée du mandat de Donald Trump) visent à se ranger dans les bonnes grâces du président tout en échappant aux droits de douane récemment annoncés.

Des investissements tous azimuts

Arc-bouté sur son envie de voir des iPhone « 100 % américains » arriver un jour sur le marché, Donald Trump a en effet annoncé des nouvelles taxes à l’importation visant spécifiquement les puces électroniques. Dans le même souffle, le président a aussi expliqué qu’il allait relever les droits de douane de 25 % pour les produits fabriqués en Inde. Or, une bonne partie des iPhone présents sur le continent américain sont justement assemblés là-bas. Seul moyen d’y échapper ? Construire des usines aux États-Unis ou s’engager à le faire, selon Trump.

C’est donc dans cette brèche qu’Apple s’est jeté en annonçant pêle-mêle la fabrication des vitres de protection des iPhone dans une usine du Kentucky, la construction d’un centre de données dédié à l’IA à Houston, l’ouverture de centre de formation et même un partenariat avec Samsung pour la construction de puces via une usine texane. Histoire d’adoucir encore un peu les relations, Tim Cook lui-même à offert au président un trophée tout en Gorilla Glass… Monté sur un pied en or 24 carats tout de même.

Un historique entre Tim Cook et Trump

Ce n’est pas la première fois que Tim Cook use de ces techniques pour échapper au protectionnisme de l’Administration Trump. En 2019, l’entreprise avait rapatrié une partie de la fabrication des Mac Pro au Texas en échange d’une exonération sur les frais de douane que le gouvernement souhaitait déjà mettre en place.

Pour aller plus loin

Donald Trump menace Apple et vise l’iPhone directement

Rien ne dit que le président lâchera pour autant sa lubie d’un iPhone 100 % construit aux États-Unis. Un rêve logistiquement impossible à réaliser en 4 ans, mais Apple fait très bien semblant d’essayer.