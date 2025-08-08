Surfshark améliore la connexion de son VPN avec cette fonction

 
Si l’utilisation d’un VPN renforce la sécurité en ligne, elle peut aussi entraîner le ralentissement de la connexion. Un problème que compte résoudre Surfshark avec une optimisation de ses itinéraires.

L’utilisation des VPN se démocratise. Pratiques pour renforcer sa sécurité en ligne ou accéder à des contenus restreints géographiquement, les utilisations de s’y intéresser ne manquent pas. Toutefois, l’utilisation de ces réseaux privés virtuels peut s’accompagner d’un ralentissement de la connexion, selon l’endroit depuis lequel l’utilisateur tente de se connecter. Un problème que Surfshark souhaite résoudre en annonçant une nouvelle fonctionnalité permettant d’optimiser le routage du VPN en temps réel.

Une évaluation continue

Pour améliorer sa vitesse de connexion, Surfshark utilise un système de routage multi-serveurs. En pratique, cela signifie que lorsqu’un utilisateur choisit une localisation, il ne se connecte pas d’un point A à un point B unique, mais à une multitude de serveurs situés au point B. Avec ce maillage, le VPN est capable d’analyser en temps réel le débit et la latence de ces serveurs et de renvoyer l’utilisateur vers le plus performant.

Comment en profiter

Cette solution d’optimisation n’est pour le moment disponible que sur les sites de Sydney en Australie, Vancouver au Canada et Seattle aux États-Unis. Les utilisateurs choisissant ces sites lors de la connexion via leur application bénéficieraient, selon la plateforme, de vitesses « jusqu’à 70 % plus élevées ».

Pour l’instant, cette fonctionnalité n’est disponible que sur les appareils macOS. L’entreprise n’a pas dévoilé de calendrier pour le reste des utilisateurs sur PC.

Source : Surfshark
Arthur Rafié

