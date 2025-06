Connaissez-vous le kill switch sur les VPN ? Surfshark va encore plus loin avec Everlink

Surfshark prouve qu’il est encore possible d’innover sur le secteur des VPN en dévoilant une fonctionnalité inédite : Everlink. On vous explique.

Surfshark se positionne comme l’un des VPN les plus avancés et les plus complets du marché. Un large parc de serveurs à haute performance, des fonctionnalités premium pour renforcer la sécurité et la confidentialité de vos données, une surveillance du dark web : rien ne manque à l’appel.

Et pourtant, aussi abouti soit-il, Surfshark s’enrichit d’une nouvelle option : l’Everlink. Inédite, celle-ci garantit une connexion ininterrompue et une protection renforcée de vos données. Voici ce qui la différencie du kill switch, une fonctionnalité aujourd’hui démocratisée au sein des VPN haut de gamme.

Everlink : une protection continue, sans la moindre interruption

Si une fonctionnalité VPN est primordiale, c’est bien le kill switch. Une fois activée, le VPN interrompt automatiquement votre connexion à internet et donc votre navigation web dès que le lien avec le serveur VPN est rompu.

Les causes d’une telle coupure peuvent être multiples et sont généralement inévitables : une panne de serveur, leur saturation ou encore leur maintenance. Grâce au kill switch, vous avez donc l’assurance que vos données ne sont jamais exposées à votre insu, pas même durant quelques secondes.

Lien YouTube S’abonner à Frandroid Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par YouTube.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par YouTube avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

Aussi pratique soit-il, un tel blocage peut s’avérer gênant pour certaines activités nécessitant une connexion internet continue. Rien de plus rageant que d’être coupé au beau milieu d’une session de jeu ou juste avant la fin d’un long téléchargement.

Pour pallier cette problématique, Surfshark a développé une technologie inédite : l’Everlink. Concrètement, dès que le kill switch s’enclenche, Everlink redirige instantanément la connexion vers une infrastructure ad hoc, elle aussi hautement sécurisée.

Le basculement est si rapide que la connexion à internet est considérée comme ininterrompue. Pour en bénéficier, il faut l’activer au préalable et surtout veiller à choisir un protocole de sécurité bien précis, le WireGuard. Bien plus léger et performant qu’OpenVPN et IKEv2, ce protocole de sécurité est le seul à être compatible avec la technologie Everlink de Surfshark.

Une série d’outils supplémentaires pour une protection optimale

En plus de recourir aux meilleurs protocoles de sécurité du marché, Surfshark dispose d’un large parc de plus de 3200 serveurs répartis dans une centaine de pays. Leur spécificité : un fonctionnement 100 % RAM, gage de confidentialité et de performance. L’éditeur promet d’ailleurs jusqu’à 10 Gb/s de débit, de quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants.

Bien plus qu’un simple VPN, Surfshark protège en illimité tous vos appareils (smartphones, PC, tablettes, routeurs, consoles, smart TV) contre la plupart des cybermenaces actuelles, pas seulement contre les attaques de type man-in-the-middle.

Surfshark regorge de fonctionnalités avancées pour protéger votre connexion et s’avère pourtant ultra-simple à utiliser // Source : Surfshark

Sa solution intègre en effet un anti-malware ainsi qu’un bloqueur de publicités et de traceurs, des options rares, y compris sur les VPN premium. Mieux, l’outil surveille en continu le dark web et vous alerte en cas de compromission de vos données et de votre identité. Avec sa fonctionnalité Incogni, Surfshark vous indique comment reprendre la main sur vos données et vous aide à les supprimer du net.

Dernier atout et pas des moindres, Surfshark propose un navigateur sécurisé, optimisé pour protéger vos recherches et votre navigation en ligne.

Respectueux de votre vie privée, Surfshark applique enfin une politique stricte de no-log et s’engage en ce sens à ne jamais enregistrer votre historique de connexion à ses serveurs ainsi que vos activités en ligne.

Un VPN complet, mais à prix plancher

Aussi abouti soit-il, le VPN de Surfshark est accessible à tout juste 3,99 euros par mois (HT) dans sa formule la plus complète, avec en prime 3 mois d’abonnement offerts. Et pour couronner le tout, vous pouvez gratuitement tester ce VPN pendant 30 jours, grâce à sa garantie satisfait ou remboursé.

Source : Surfshark

Si vous êtes déjà équipé d’une solution de cybersécurité et recherchez avant tout un VPN performant, l’éditeur européen dispose d’un plan encore plus abordable, Surfshark Starter, affiché à 1,99 euro par mois (HT).