iPhone et MacBook : voici pourquoi les équiper avec ce VPN est un bon réflexe

Propriétaire d’un iPhone 16 ou d’un MacBook de dernière génération, vous êtes convaincu qu’ils garantissent une sécurité optimale de base. Mais les protéger avec un VPN ajoute une couche de sécurité non négligeable.

Les virus et malwares ciblent davantage les smartphones Android que les iPhone selon une récente étude menée par Lookout. Si Apple vérifie minutieusement les applications proposées sur son App Store et renforce toujours plus la sécurité de ses appareils, les hackers usent d’autres moyens pour les pirater.

S’introduire sur votre iPhone via une connexion Wi-Fi peu sécurisée ou collecter insidieusement vos données personnelles par du phishing en fait partie. Pour se prémunir contre ce type d’attaques, rien ne vaut un VPN premium comme celui d’ExpressVPN. Découvrez comment cet outil sécurise votre matériel et ce qu’il peut vous apporter en plus.

Sécuriser sa connexion avant tout

Vous avez beau posséder l’appareil le plus sécurisé au monde, si votre connexion est vulnérable, vos données le sont aussi. Sauf si vous êtes équipé d’un VPN. En connectant votre iPhone ou votre Mac à l’un de ses serveurs, l’éditeur chiffre et protège votre flux de données afin qu’elles ne puissent jamais être exploitées par des tiers sans votre consentement.

Un clic depuis l’application et votre iPhone est sécurisé // Source : ExpressVPN

Même si un pirate parvient à s’en emparer via une attaque de type « man-in-the-middle », vos données restent illisibles, donc inutilisables. C’est pourquoi les VPN sont vivement recommandés lorsque vous vous connectez à un Wi-Fi public, depuis un café, un aéroport ou encore un hôtel.

Mais pour obtenir une protection optimale, il est essentiel de s’en remettre à un VPN haut de gamme comme celui d’ExpressVPN. Sa fonctionnalité Network Lock bloque en effet la connexion dès que le lien au serveur VPN est rompu et donc que la sécurité n’est plus optimale. Vous pouvez alors réaliser vos achats en ligne ou consulter votre compte bancaire en toute sérénité.

Pour aller encore plus loin, l’éditeur inclut dans son abonnement un gestionnaire de mots de passe. Pratique pour générer des codes d’accès robustes et les stocker de façon sécurisée.

Protéger sa vie privée lors de la navigation

Dès lors que vous naviguez sur internet, vous laissez indéniablement derrière vous une empreinte numérique. Surtout si vous acceptez la plupart des cookies. Pages web visitées, matériel et navigateur utilisés, géolocalisation, adresse IP, heures de connexion et même les produits et les sujets auxquels vous vous intéressez : les annonceurs tracent toutes vos activités en ligne.

ExpressVPN est compatible avec tous les appareils de la marque à la pomme, y compris l’Apple TV // Source : ExpressVPN

Consolidées, ces informations sont précieuses pour les publicitaires. Si elles sont majoritairement utilisées à des fins de publicité ciblée, elles peuvent tomber entre les mains de cybercriminels et leur servir de base à une solide campagne de phishing.

En installant sur votre iPhone, votre iPad ou votre MacBook un VPN haut de gamme comme celui d’ExpressVPN, les tiers (bien ou malintentionnés) ne plus suivre vos activités en ligne. En plus de masquer votre adresse IP et de vous géolocaliser dans le pays de votre choix, ce VPN bloque automatiquement tous les traqueurs. Mieux, il vous épargne les publicités intempestives.

Et pas question de prendre des risques en cas de fuite de données, ExpressVPN s’engageant à n’enregistrer aucun journal de connexion et de navigation.

Les petits bonus appréciables des VPN

Les VPN peuvent apporter bien plus que la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles et sensibles.

Accéder à des catalogues sVOD étrangers, voilà l’un des atouts des VPN // Source : ExpressVPN

En délocalisant votre adresse IP, ces applications vous permettent par exemple :

d’accéder à des contenus théoriquement géobloqués (sVOD notamment) ;

d’obtenir de meilleurs tarifs pour vos séjours à l’étranger ;

de passer outre les restrictions appliquées par certains pays comme la Chine ou par certains établissements ;

de réduire votre ping en vous rapprochant des serveurs de jeu.

Sur ce point, ExpressVPN est parmi les plus performants du marché avec ses serveurs ultra-rapides proposant jusqu’à 10 Gb/s de débits et répartis dans 105 pays différents. Certains d’entre eux sont même optimisés pour le gaming.

Et inutile d’être un expert en informatique pour profiter de tous ces atouts. L’interface est simple et intuitive. Si vous n’avez pas besoin de délocaliser votre adresse IP dans un pays précis, ou que vous ne savez pas lequel choisir, ExpressVPN a prévu un mode « Localisation automatique ». Une fois cette option activée, votre iPhone ou votre Mac se connecte alors au serveur le plus optimal en fonction de votre emplacement.

ExpressVPN : un VPN premium

Aussi complet soit-il, ExpressVPN est accessible à seulement 4,87 euros par mois avec un abonnement de deux ans.

7 jours pour le tester sans frais // Source : ExpressVPN

Et exceptionnellement, l’éditeur vous offre 4 mois supplémentaires, ainsi qu’une eSIM de 5 Gb.

Pour le prix d’un soda en terrasse, vous bénéficiez alors d’une protection optimale pour tous vos appareils Apple, Android, Windows et Linux.

Et pour une sécurité maximale jusque sur le règlement de votre abonnement, ExpressVPN vous permet désormais de le payer via Apple Pay.