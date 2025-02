VPN : voici 7 fonctionnalités secrètes que vous devez absolument connaître

Les VPN premium regorgent de fonctionnalités avancées. Aussi pratiques que puissantes, ces options sont bien trop souvent méconnues. Voici lesquelles paramétrer pour tirer le meilleur parti de son VPN.

Tous les VPN partagent le même objectif : sécuriser la connexion et chiffrer le flux de données de l’utilisateur. Les plus premium comme ExpressVPN se distinguent des offres gratuites par leur niveau de personnalisation accru et par leurs outils de protection avancés.

Pour en profiter, encore faut-il les connaître et les activer au bon moment. Découvrez les sept options les plus incontournables des VPN haut de gamme et dans quel cadre les utiliser.

Une connexion automatique pour ne plus avoir à se préoccuper de son VPN au quotidien

Devoir activer manuellement un VPN à chacune de ses activités en ligne est tout sauf optimal. Le risque d’oubli, et donc d’exposition de ses données personnelles, est bien trop grand. Heureusement, les solutions premium comme celle d’ExpressVPN permettent d’automatiser la connexion au VPN pour obtenir une protection dès le démarrage de l’appareil.

Deux options à activer pour une sécurisation automatique de sa connexion // Source : ExpressVPN

L’éditeur va même plus loin et vous propose de vous reconnecter au dernier serveur enregistré ou à celui qui s’avère le plus performant en fonction de votre position. À travers cette « localisation intelligente », ExpressVPN recherche le serveur garantissant la vitesse de connexion la plus rapide et la latence la plus faible.

Un exemple de localisation virtuelle sur ExpressVPN // Source : ExpressVPN

Pour y parvenir, l’outil est parfois amené à vous suggérer une « localisation virtuelle ». Le cas se présente lorsque vous souhaitez par exemple délocaliser votre adresse IP dans un pays ne disposant pas d’infrastructures et de serveurs à haute performance. Le VPN vous connecte alors à l’un de ses meilleurs serveurs offrant de 1 à 10 Gb/s de débit, mais vous localise virtuellement dans le pays de votre choix.

Une protection personnalisée sur 3 plans

Les protocoles de sécurité

Ils influencent directement le niveau de protection de votre flux de données. Sur ce point, ExpressVPN recourt aux meilleurs du marché : OpenVPN et IKEv2. Mais récemment, l’éditeur a décidé d’ajouter un troisième protocole, développé par le groupe lui-même : Lightway.

Les protocoles utilisés par ExpressVPN // Source : ExpressVPN

Sa promesse : améliorer la vitesse de connexion, sans compromis sur la sécurité et la confidentialité des données. Pour les activités nécessitant une faible latence comme le gaming ou le streaming, il est donc vivement recommandé de miser sur cette option. Celle-ci est disponible directement dans les « autres réglages » du VPN.

Kill switch

Baptisée « Network Lock » sur ExpressVPN, le « kill switch » est l’une des options les plus importantes à activer. Grâce à elle, en cas de rupture de liaison avec le serveur VPN, l’appareil est automatiquement déconnecté d’internet. De cette manière, vos données ne sont jamais exposées à votre insu, y compris lorsque :

la connexion est instable et marquée de coupures intempestives ;

vous changez de réseau et basculez du Wi-Fi à la 5G et inversement ;

vous faites face à de microcoupures de courant et donc à des déconnexions répétées.

ExpressVPN vous permet même de personnaliser cette fonctionnalité et de choisir de bloquer toute la connexion ou seulement certains sites et applications gérant des données sensibles. Un atout rare, y compris sur les VPN les plus premium.

Split tunneling

Toujours dans un souci de personnalisation avancée, ExpressVPN propose via le « split tunneling » d’activer ou non la protection VPN sur une sélection précise de sites et de programmes. Cette option est particulièrement utile pour éviter les ralentissements sur les activités en ligne nécessitant une vitesse de connexion exemplaire comme certains jeux en ligne ou le live streaming. Elle permet aussi de rester protégé lorsque certaines applications interdisent l’usage d’un VPN, comme les banques.

3 outils additionnels offerts par ExpressVPN

ExpressVPN est l’un des rares éditeurs du marché à inclure des outils avancés dans son abonnement de base. Trois d’entre eux sont incontournables :

son gestionnaire de mots de passe ExpressVPN Key , accessible en illimité et compatible avec l’authentification à double facteur (2FA) ;

, accessible en illimité et compatible avec l’authentification à double facteur (2FA) ; son bloqueur de traqueurs « Threat Manager » chargé d’empêcher la collecte de données par les sites visités, les applications et les programmes malveillants ;

chargé d’empêcher la collecte de données par les sites visités, les applications et les programmes malveillants ; son bloqueur de publicités, idéal pour charger les pages web plus rapidement, économiser ses données mobiles et bloquer les publicités malveillantes.

Source : ExpressVPN

Enrichi de nombreuses fonctionnalités avancées, ExpressVPN s’impose comme l’un des VPN les plus compétitifs du marché. L’abonnement de 2 ans est affiché avec une belle remise de 61 %, 4 mois gratuits et en prime une eSIM de 5 Go offerte.

Pour l’équivalent de 4,87 euros par mois, vous obtenez donc une protection optimale pour l’ensemble de vos appareils (smartphones, PC, tablettes, smart TV, consoles). Mieux, vous avez 30 jours pour le tester et si vous n’êtes pas satisfait, ExpressVPN vous rembourse.