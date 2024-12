VPN : voici pourquoi l’associer à un antivirus est optimal pour protéger ses données

À moins d’y mettre le prix, difficile de choisir entre toutes les solutions de cybersécurité. Un duo sort toutefois du lot et mérite d’être combiné : les antivirus et les VPN. On vous explique pourquoi.

Les solutions de cybersécurité sont très variées, mieux vaut alors faire les bons choix pour protéger efficacement ses données. Installé seul, aucun outil n’est capable de vous prémunir contre l’ensemble des menaces en ligne.

Mais voilà, cumuler les logiciels et applications peut vite coûter cher. Heureusement, il existe une combinaison idéale et abordable pour optimiser la sécurité de ses appareils et de ses données : le couple antivirus et VPN.

Antivirus : un indispensable pour protéger ses appareils

Une fois connecté à internet, les menaces peuvent revêtir plusieurs formes. Les plus communes sont les virus et tous leurs dérivés comme les malwares, les chevaux de Troie, les ransomwares, ou encore les logiciels espions.

Subtilement intégrés dans les pièces jointes d’e-mails, sur des sites internet ou dans des programmes d’installation, ils infectent à votre insu votre smartphone, votre tablette ou votre PC. Leur objectif : collecter des informations personnelles comme votre numéro de carte bancaire, vos coordonnées, vos mots de passe ou certains documents officiels (CNI, factures, avis d’impôts, relevés bancaires). D’autres ont pour mission de vous bloquer l’accès à vos données en vue d’obtenir une rançon.

ExpressVPN, c’est aussi un puissant antivirus // Source : ExpressVPN

Sans protection, les cas de piratage sont difficiles à détecter. Pour éviter d’ouvrir un lien ou un fichier infecté, il est donc conseillé de s’équiper d’un antivirus. D’ailleurs, leur avantage est double :

intervenir en amont de la contamination en bloquant automatiquement la menace et en vous alertant des risques encourus en cas de téléchargement ou de visite de site vérolé ;

agir en correctif pour supprimer les menaces.

Voilà une base efficace, mais non suffisante, pour protéger ses appareils. Les antivirus ne sont effectivement pas pensés pour lutter contre le piratage de votre connexion, le phishing, ou encore les arnaques à l’ingénierie sociale (faux banquier, faux support technique).

Un VPN pour combler certaines brèches laissées par les antivirus

Trop d’internautes estiment à tort que les VPN (Virtual Private Network) sont réservés aux passionnés et aux professionnels de l’informatique. Mais il n’en est rien. À l’instar des antivirus, ce sont de puissants outils de sécurité informatique, simples à utiliser qui plus est.

Complémentaires aux antivirus, les VPN protègent votre connexion internet et le flux de données qui l’accompagne. Concrètement, un fournisseur de services comme ExpressVPN vous propose de vous connecter à l’un de ses serveurs, crée un tunnel sécurisé pour bloquer les intrusions de type man in the middle, puis chiffre le flux de données.

Toutes les informations que vous saisissez et échangez en ligne deviennent alors inaccessibles et illisibles pour les hackers. D’où l’importance d’être équipé d’un VPN pour se connecter à un réseau Wi-Fi public. En complément, les sites internet ne peuvent plus vous localiser ni même collecter des cookies en vue de vous inonder ensuite de publicités ciblées.

En un clic, ExpressVPN vous permet de sécuriser votre appareil et votre connexion // Source : ExpressVPN

Certains outils comme ExpressVPN proposent même une sécurité renforcée grâce au « kill switch ». Une fois cette fonctionnalité activée, la connexion internet est automatiquement bloquée dès que le lien entre votre appareil et le serveur VPN est rompu. Vos données ne sont donc jamais exposées à votre insu.

Pour aller encore plus loin, les plus haut de gamme comme ExpressVPN s’engagent à ne jamais journaliser vos activités en ligne, une pratique pourtant fréquente chez les éditeurs de solutions gratuites. Votre vie privée est ainsi garantie à tous les niveaux.

ExpressVPN : la combinaison gagnante antivirus + VPN

Si les antivirus et les VPN n’interviennent pas sur le même plan, certains éditeurs comme ExpressVPN ont décidé de les associer pour former une seule et même solution hautement protectrice. De cette façon, votre connexion est protégée et vos appareils sont préservés des virus.

Actuellement accessible avec une belle remise de 61 % et 4 mois offerts, soit 4,79 euros par mois avec un abonnement de deux ans, ExpressVPN rassemble le meilleur des deux mondes et garantit une protection exemplaire.

ExpressVPN peut être installé sous tout type d’appareils, y compris votre routeur, votre TV connecté et vos consoles de jeu // Source : ExpressVPN

En prime, vous pouvez l’installer sur huit appareils différents et ainsi sécuriser tout le matériel de la famille, des smartphones aux PC en passant par les consoles et les téléviseurs connectés.

Pour couronner le tout, ExpressVPN vous accorde 30 jours pour tester son outil et vous rembourse si vous n’êtes pas satisfait.