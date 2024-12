Avec ces 4 critères cochés, un VPN est forcément de qualité

Le tarif d’un VPN ne témoigne pas, seul, de sa qualité. Bien d’autres éléments sont à prendre en compte avant de s’abonner. Découvrez les 4 caractéristiques que les meilleurs VPN partagent inévitablement.

Parfaits pour naviguer sur internet en toute sécurité, même depuis un Wi-Fi public, les VPN sont surtout appréciés pour tous les petits plus qu’ils apportent au quotidien. Débloquer un maximum de contenus pour ses abonnements SVoD, jouer en ligne contre des adversaires de tous horizons, ou obtenir le meilleur prix pour ses voyages à l’étranger, les cas d’usage ne manquent pas.

Mais encore faut-il choisir le bon VPN, à la fois pratique, performant et abordable, comme celui d’ExpressVPN. Voici quatre critères à regarder de près pour identifier les meilleurs de leur catégorie.

Un large choix de localisations et de serveurs

L’un des premiers atouts d’un VPN est de pouvoir délocaliser votre adresse IP. En effet, en fonction de votre activité en ligne et de vos objectifs, il est parfois plus opportun de privilégier certains pays à d’autres.

Par exemple, pour accéder à Netflix US ou regarder certains évènements sportifs réservés aux locaux, il est primordial d’opter pour un serveur basé aux États-Unis. A contrario, pour affronter des joueurs japonais sur League of Legends, mieux vaut se tourner vers un serveur nippon. Et pour accéder au back-office de son employeur depuis l’étranger, se connecter en France est indispensable.

En un clic sécurisez votre appareil et connectez-vous au serveur de votre choix ou au plus optimal pour vous // Source : ExpressVPN

Miser sur un VPN offrant une grande variété de serveurs et de localisation est donc primordial. ExpressVPN est un bon exemple avec ses serveurs basés dans 105 pays différents et répartis sur 4 continents. L’éditeur propose en prime des localisations virtuelles, pour identifier son adresse IP dans le pays de son choix, mais profiter d’un serveur plus performant situé ailleurs. Une telle personnalisation est rare sur le marché des VPN.

Et si vous ne parvenez pas à jeter votre dévolu sur une localisation en particulier, ExpressVPN vous permet en un clic de vous connecter au serveur le plus rapide et le plus optimal pour vous.

Une performance optimale pour limiter les ralentissements

Recourir à un VPN a nécessairement un impact sur la vitesse de navigation. D’où l’importance d’opter pour un VPN à haute performance.

Avec 80 % de ses serveurs supportant jusqu’à 10 Gb/s de débit et 20 % du parc montant à 1 Gb/s, ExpressVPN promet une faible latence et une connexion stable. Ce fournisseur de service s’en remet d’ailleurs aux protocoles de sécurité les plus performants du marché pour délivrer le meilleur à ses abonnés (OpenVPN, L2TP/IPsec, IKEv2, ou encore Lightway).

ExpressVPN est aussi optimisé pour le gaming en ligne // Source : Sean Do via Unsplash

De quoi satisfaire les utilisateurs les plus exigeants, comme les gamers, les férus de sVOD ou encore les internautes habitués à traiter des fichiers volumineux (designers, monteurs vidéo, photographes). D’ailleurs, ExpressVPN a un autre atout essentiel que d’autres, comme les VPN gratuits, n’ont pas : une bande passante illimitée et la possibilité de changer de serveurs autant de fois que nécessaire.

Pour aller encore plus loin, l’éditeur a prévu des fonctionnalités spécifiques pour les plateformes de jeux en ligne comme celles de Microsoft, de Sony, ou encore de Nintendo. Sa promesse : une vitesse et une stabilité de connexion optimisées, ainsi qu’une sécurité renforcée. Cette dernière est particulièrement intéressante pour les streamers, car les attaques par déni de service (DDoS) deviennent monnaie-courante dans cette activité.

Une confidentialité à toute épreuve

Le propre des VPN est de garantir la confidentialité de vos données de navigation. Aucun tiers ne peut alors avoir accès aux sites visités, aux informations saisies, à celles envoyées depuis votre messagerie, ou encore à votre localisation. C’est aussi un bon moyen pour se parer contre les cookies et la publicité ciblée.

Pour autant, certains fournisseurs de VPN sont moins scrupuleux que d’autres et enregistrent sur leurs serveurs l’historique de vos activités en ligne. En cas de piratage ou de fuite de données, ils exposent alors vos informations aux hackers. Mais pas ExpressVPN, l’éditeur étant l’un des rares acteurs de ce marché à appliquer une politique stricte de non-journalisation (aussi appelée « no-log »).

En complément, ce VPN offre un chiffrement de niveau militaire, en 256 bits, et intègre en la fonction premium « kill switch ». Très pratique, cette dernière se charge de bloquer automatiquement votre connexion à internet en cas de rupture de liaison entre votre appareil et le serveur VPN. Ainsi, vos données ne sont jamais exposées à votre insu.

Une simplicité d’utilisation et une compatibilité élargie

Dernier élément à prendre en compte avant de souscrire à un VPN : sa facilité d’utilisation. Les VPN ne sont plus réservés aux professionnels et aux passionnés de l’informatique tant ils ont à apporter au quotidien. Pour les novices, il est donc essentiel d’avoir un outil clé en main, rapide et simple à paramétrer.

Voilà une corde de plus à l’arc d’ExpressVPN, qui se charge pour vous d’optimiser les réglages et même de choisir le serveur le plus adapté à votre localisation et vos besoins.

ExpressVPN est actuellement à prix réduit // Source : ExpressVPN

Et pour passer sereinement d’un appareil à l’autre tout en profitant d’une sécurité et d’une confidentialité maximale, ExpressVPN peut être installé avec un seul abonnement sur 8 dispositifs différents. Smartphones, PC, tablettes, routeurs, smart TV ou encore consoles de jeu, l’ensemble de votre matériel peut être couvert.

Malgré tous ses atouts, ExpressVPN s’impose comme l’un des plus abordables du secteur. En ce moment, son abonnement de 2 ans profite d’une belle remise de 61 % et de 4 mois offerts et vous est donc accessible à seulement 4,79 euros par mois. Mieux, vous avez 30 jours pour le tester et si vous n’êtes pas satisfait, ExpressVPN vous rembourse.