Grâce à cette offre VPN du Black Friday, vous pourrez naviguer sur Internet l’esprit tranquille jusqu’en 2027

Vous cherchez un VPN pour assurer la protection de vos données au quotidien ? On vous conseille de jeter un œil à ce que propose ExpressVPN pour le Black Friday.

Source : ExpressVPN

On ne le répètera jamais assez : protéger ses données personnelles, et sa vie privée lorsque l’on navigue sur le net est devenu indispensable. Il suffit de parcourir les actualités de ces derniers mois pour s’apercevoir qu’il est de plus en plus en difficile de ne pas se retrouver exposé. Pour se protéger, l’outil le plus simple et le plus abordable reste encore le VPN.

Et cela tombe bien, car ExpressVPN, l’un des acteurs majeurs présents sur le marché du VPN, propose actuellement une offre pour le moins intéressante. Son abonnement deux ans bénéficie d’une réduction de 61 %, pour une facture mensuelle de 4,76 euros, soit le tarif le plus bas depuis des années. Mieux, en souscrivant maintenant, vous obtenez 6 mois de couverture d’abonnement supplémentaire gratuitement.

Un VPN disponible (vraiment) partout et tout le temps

Avoir un VPN pour protéger ses données, c’est bien. Mais est-ce vraiment utile si l’on ne peut l’utiliser que sur son ordinateur ? La réponse est non. Et c’est sans doute pour cela qu’ExpressVPN propose à ses utilisateurs un abonnement qui permet de connecter jusqu’à huit appareils en simultané. Mieux, le VPN est disponible sur une grande variété de supports, d’OS ou de navigateurs pour une protection totale de votre écosystème.

En clair, vous pouvez installer ExpressVPN sur votre téléphone ou votre ordinateur bien évidemment, mais aussi sur une tablette, un routeur, un TV, voire un Kindle Fire.

Source : ExpressVPN

Quant au service en lui-même, rien à redire non plus. ExpressVPN est disponible à peu près partout et de manière très efficace grâce à des serveurs performants répartis dans 105 pays à travers le monde. Il s’agit d’ailleurs de l’un des seuls VPN capables de contourner les blocages chinois par exemple (ce qui n’est pas une mince affaire).

Protection des données et sécurité : deux aspects essentiels de l’offre ExpressVPN

C’est sans doute l’aspect le plus important lorsque l’on considère un abonnement VPN. Et en la matière, ExpressVPN n’a pas grand-chose à se reprocher. Chiffrement des communications grâce à un protocole AES 256, technologie Trusted Server qui empêche l’inscription d’une quelconque donnée sur un disque dur, politique de non-journalisation des données : tout est fait pour garantir l’anonymat et la sécurité des utilisateurs et de leurs données.

Source : ExpressVPN

Le VPN met aussi régulièrement la sécurité de son service à l’épreuve, notamment avec des audits. Commandés auprès de firmes indépendantes, ils examinent méthodiquement les divers aspects d’ExpressVPN : extension de navigateur, protocoles, serveurs, politique de confidentialité, etc.

Un service simple, complet et performant

En matière de performances pures, ExpressVPN se débrouille plutôt bien. Grâce à son protocole maison (Lightway), le débit reste correct en permanence et son action quasi invisible une fois activé. Que ce soit pour de la navigation simple, ou bien pour accéder à des services de SVoD, rien à redire. D’autant plus que la localisation des serveurs à travers le monde permet d’accéder à tout ce que l’on souhaite et facilement.

Source : ExpressVPN

ExpressVPN se démarque aussi grâce à quelques petits à côtés aussi utiles que sympathiques. On notera tout d’abord la présence d’un bloqueur de publicités extrêmement pratique, d’une option de split tunneling pour choisir ce qui passe ou non par le VPN et surtout d’un gestionnaire de mot de passe intégré.

Abonnement à prix réduits et mois offerts : découvrez l’offre ExpressVPN du Black Friday

Convaincu par la proposition d’ExpressVPN ? Le fournisseur de VPN a les arguments qu’il faut pour vous convaincre en cette période de Black Friday. À commencer par une promotion sur son abonnement deux ans, la plus importante à ce jour avec un rabais de 61 %. De quoi obtenir l’intégralité des services d’ExpressVPN pour 4,76 euros par mois. Une bonne nouvelle n’arrivant jamais seule, ExpressVPN vous offre aussi six mois d’abonnement supplémentaires gratuitement, portant la durée totale de couverture à 30 mois.

Source : ExpressVPN

Et si vous avez encore un doute, pas de problème. ExpressVPN propose une garantie satisfait ou remboursé de 30 jours, ce qui vous laisse amplement le temps de juger si le service vous convient ou non.